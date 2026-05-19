Miért ölik egymást az emberek a fejlett nyugat nagyvárosaiban egy műanyag zsebóráért?

Nem várt káosz alakult ki a fejlett világ nagyvárosainak Swatch-butikjai előtt május 16-án, a viszonylag olcsó, színes, műanyag óráiról ismert óramárka és az egyik legpatinásabb svájci óragyártó, az Audemars Piguet (AP) közreműködésében megjent Royal Pop zsebórakollekció megjelenésekor.

Mint korábban írtuk, több európai nagyvárosban, de New Yorkban és Dubajban is elszabadult a pokol a Swatch-butikok szombati nyitása után. Párizsban a rendőrségnek könnygázt is be kellett vetnie, Milánóban tömegverekedés tört ki, melynek résztvevői egy közeli kávézó teraszának székeit is bevetették a harcban, Hágában több száz ember kezdte el ostromolni a Swatch boltját, miután az üzletvezető a hatalmas tömeget látva úgy döntött, inkább nem nyit ki.

A botránykrónikát még hosszasan folytathatnánk, de térjünk rá inkább arra, hogy 2026-ban vajon miért esnek egymásnak emberek műanyag zsebórák miatt.

Röviden: a könnyű, gyors és tekintélyes profit reményében.

A hosszabb válaszban kifejtjük mindazt, amit a Swatchról, az AP-ről, az órás szubkultúráról és a hypebeast szubkultúráról tudni érdemes.