Egy albertirsai kisiskolásnak kellett éjszakánként felkelnie a pár hónapos síró kistestvéréhez, hogy ne rázza a drogos anyja

Bántalmazta és brutálisan elhanyagolta egy albertirsai asszony a kisgyermekeit. A nő alkoholizált és rendszeresen drogozott, és amikor betépett, akkor a kisiskolás gyermekének kellett a pár hónapos kistestvérére vigyáznia. És éjszakánként is neki kellett felkelnie hozzá, amikor sírt.

Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt felelte, hogy az ügyészség 2 év 6 hónap börtönt, és 3 hónap közügyektől eltiltást kért a több rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolt nőre.

Az asszony egyedül nevelte a két gyermekét. A nagyobbik alsó tagozatos kisiskolás, a kisebbik pedig alig pár hónapos volt. A nő a gyerekek testi épségére veszélyes hulladékokat halmozott fel a házban és annak udvarán is. A kétgyermekes nőt nem különösebben izgatta, hogy a koraszülöttként világra jött kisbabája fokozott gondozásra szorult, és simán dohányzott mellette.

Durván rázta a babát az anyja

A nő gyakran közös italozással és tudatmódosító szerek fogyasztásával együtt járó, éjszakába nyúló bulikat rendezett a házban. Ilyenkor, és bódult állapotban a kisiskolás gyermekére bízta a néhány hónapos csecsemőt. Amikor a baba sírt éjjelente, akkor a testvérének kellett felkelnie hozzá. Emiatt az alsós gyerek fáradtan és kialvatlanul ment az iskolába.

Többször is előfordult, hogy amikor a nő berúgott, vagy bódult állapotban volt, akkor durván megrázta a kisbabát, illetve trágár szavakkal illette, és nem látta el az anyai feladatait. Az asszony az italozással és szerhasználattal együttjáró elhanyagoló magatartásával súlyosan veszélyeztette gyermekei értelmi, érzelmi, pszichés fejlődését. Emiatt a hatóságok a két kisgyermeket kiemelték a családból.

Az ügyész lapunknak elmondta még, hogy a nő beismerte a tettét, de nem tett részletes vallomást. Az ügyészség két és fél év letöltendő börtönt kért az asszonyra, és indítványozta, hogy szüntessék meg a szülői felügyeleti jogát, és tiltsák el minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna.