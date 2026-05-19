Nyilvános a kegyelmi dosszié egyik fele – rendkívüli sajtótájékoztató

Kint vannak a dokumentumok
Magyar Péter elmondta, hogy az Igazságügyi Minisztériumban van egy kegyelmi főosztály, akik a beérkező kegyelmi kérvényeket kezelik. A legtöbb esetben nemleges válasz születik a kérvényekre. Az ügymenet úgy néz ki, hogy megvizsgálják a beérkező kérvényeket, az igazságügyi miniszter felterjeszti azt az államfőnek egy javaslattal. Az első két bemutatott dokumentumon az látszik, hogy közel 50 kérvény érkezett, Varga Judit igazságügyi miniszter április 17-én, Ferenc pápa érkezése előtt nem támogatta K. Endre kegyeli kérvényét.