Nyilvános a kegyelmi dosszié egyik fele – rendkívüli sajtótájékoztató

A múlt heti ópusztaszeri kormányülésen döntöttek arról, hogy az igazságügyi miniszter vizsgálja meg a kegyelmi ügy dossziéját. A kormány.hu/igazsátétel oldalra töltik fel a dokumentumokat, amelyekben nagyon sok satírozás lesz – jelentette be Magyar Péter. A jelenlegi jogszabályok szerint csak így lehet nyilvánosságra hozni a dokumentumot.

A miniszterelnök kiemelte Fülöp Botond ügyvéd és Kaufmann Balázs újságíró szerepét az ügyben, szerinte a korábbi kormány soha nem gondolta, hogy ez a kegyelmi döntés kiderülhet. Február 2-án látott napvilágot az ügyben a 444 cikke, aminek következtében február 10-én Novák Katalin és Varga Judit lemondott.