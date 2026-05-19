Nyilvános a kegyelmi dosszié egyik fele – rendkívüli sajtótájékoztató

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 19. 08:27FRISSÍTVE: 2026. 05. 19. 08:45
Rendkívüli sajtótájékoztatót tart Magyar Péter miniszterelnök a kegyelmi ügyről, kövesse velünk élőben az eseményeket!
08:45

Kint vannak a dokumentumok

Magyar Péter elmondta, hogy az Igazságügyi Minisztériumban van egy kegyelmi főosztály, akik a beérkező kegyelmi kérvényeket kezelik. A legtöbb esetben nemleges válasz születik a kérvényekre. Az ügymenet úgy néz ki, hogy megvizsgálják a beérkező kérvényeket, az igazságügyi miniszter felterjeszti azt az államfőnek egy javaslattal. Az első két bemutatott dokumentumon az látszik, hogy közel 50 kérvény érkezett, Varga Judit igazságügyi miniszter április 17-én, Ferenc pápa érkezése előtt nem támogatta K. Endre kegyeli kérvényét.

08:40

Kegyelmi ügy: A korábbi kormány soha nem gondolta, hogy kiderül az ügy

A múlt heti ópusztaszeri kormányülésen döntöttek arról, hogy az igazságügyi miniszter vizsgálja meg a kegyelmi ügy dossziéját. A kormány.hu/igazsátétel oldalra töltik fel a dokumentumokat, amelyekben nagyon sok satírozás lesz – jelentette be Magyar Péter. A jelenlegi jogszabályok szerint csak így lehet nyilvánosságra hozni a dokumentumot.

A miniszterelnök kiemelte Fülöp Botond ügyvéd és Kaufmann Balázs újságíró szerepét az ügyben, szerinte a korábbi kormány soha nem gondolta, hogy ez a kegyelmi döntés kiderülhet. Február 2-án látott napvilágot az ügyben a 444 cikke, aminek következtében február 10-én Novák Katalin és Varga Judit lemondott.

08:30

A hétfői sajtótájékoztatón elhangzottak

Magyar Péter azt ígérte, hogy kedden nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktájának egyik felét, amely az Igazságügyi Minisztériumban van. A miniszterelnök elvárja, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök is tegyen így a Sándor-palotában lévő dossziékkal.

A miniszterelnök a hétfői kormányülés után is sajtótájékoztatót tartott. Ekkor elmondta, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta K. Endre kegyelmét, a döntését még nem ismert okokból Novák Katalin írta felül. Magyar szerint úgy zajlott a döntés, hogy a volt igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel 40 nevet, ebből háromban javasoltak kegyelmet adni, de a bicskei ügy nem volt ezek között.

Magyar Péter Répássy Róbert államtitkár felelősségét is felvetette, aki szintén jóváhagyta a volt államfő leiratát.

