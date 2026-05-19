Másfél hete nem akármilyen botrány robbant ki az angol futballban: a másodosztályban szereplő Southampton egyik elemzője illetéktelenül bejutott a Middlesbrough edzőközpontjába, ahol felvételeket készített az ellenfél edzéséről a Premier League-be való jutás playoffjának elődöntőjében.

A klub nem is tagadta a bűnét, pedig tudhatta, hogy a Leeds United hasonló, 2019-es ügye óta a ligaszabályzat szerint a meccsek előtti 72 órában tilos az ellenfelek edzéseit figyelni.

A párharcot ráadásul a Soton meg is nyerte, miután az idegenbeli 0-0 után a hazai visszavágón, hosszabbítás után, a 116. percben szerzett góllal 2-1-re nyert.

A feljutásért döntő, szombati fináléban a Hull City lett volna az ellenfél, de az FA kedden úgy döntött, inkább a Middlesbrough-t illeti meg a lehetőség.

Miután a Southamptonról bebizonyosodott, nem csupán a Middlesbrough, de tavaly decemberben az Oxford United és idén áprilisban az Ipswich Town edzésein is megszegte a szabályokat, az angol szövetség úgy döntött, nem érdemli meg a finálét.

Emellett a Southampton négy pont levonással kezdheti meg a 2026-27-es szezont a Championshipben.