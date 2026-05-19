Végzetes kémbotrány: kizárta a szövetség a Southamptont a playoff döntőjéből

Jeremy Sarmiento of Middlesbrough controls the ball ahead of Samuel Edozie of Southampton during the Sky Bet Championship Play Off Semi Final 1st Leg between Middlesbrough and Southampton at the Riverside Stadium in Middlesbrough on May 8, 2026. (Photo by MI News/NurPhoto)
2026. 05. 19. 20:29
Nem juthat fel az angol labdarúgó-bajnokság élvonalába a Southampton labdarúgócsapata, amely ugyan a pályán eljutott playoff döntőjéig, ám miután kiderült, hogy kémkedett ellenfelei után, az angol szövetség kizárta a folytatásból.

Másfél hete nem akármilyen botrány robbant ki az angol futballban: a másodosztályban szereplő Southampton egyik elemzője illetéktelenül bejutott a Middlesbrough edzőközpontjába, ahol felvételeket készített az ellenfél edzéséről a Premier League-be való jutás playoffjának elődöntőjében.

A klub nem is tagadta a bűnét, pedig tudhatta, hogy a Leeds United hasonló, 2019-es ügye óta a ligaszabályzat szerint a meccsek előtti 72 órában tilos az ellenfelek edzéseit figyelni.

A párharcot ráadásul a Soton meg is nyerte, miután az idegenbeli 0-0 után a hazai visszavágón, hosszabbítás után, a 116. percben szerzett góllal 2-1-re nyert.

A feljutásért döntő, szombati fináléban a Hull City lett volna az ellenfél, de az FA kedden úgy döntött, inkább a Middlesbrough-t illeti meg a lehetőség.

Miután a Southamptonról bebizonyosodott, nem csupán a Middlesbrough, de tavaly decemberben az Oxford United és idén áprilisban az Ipswich Town edzésein is megszegte a szabályokat, az angol szövetség úgy döntött, nem érdemli meg a finálét.

Emellett a Southampton négy pont levonással kezdheti meg a 2026-27-es szezont a Championshipben.

