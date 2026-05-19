Újabb helyettes államtitkárokat mentett fel Magyar Péter azonnali hatállyal

A Magyar Közlönyben megjelent a miniszterelnök két határozata. Magyar Péter a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdésére hivatkozva – Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatára – azonnali hatállyal felmntette a szaktárca két helyettes állímtitkárát, Határ Renátát, illetve Bartal Tamást.

A hivatkozott jogszabály teszi lehetővé, hogy az érintetteket indokolás nélkül távolítsák el.

Lázár János minisztériumában Bartal Tamás a közbeszerzésekért és a vagyongazdálkodásért, míg Határ Renáta az építésgazdaságért felelt. Mindketten 2022-ben kerültek a tárcához Bartal tamás korábban a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, Határ Renáta a MÁV Zrt. osztályvezetője volt.

Előzőleg Magyar Péter a közlekedési és beruházási minisztert az elmúlt négy évben kötött beruházási szerződések soron kívüli felülvizsgálatára utasÍtotta. Vitézy Dávid feladata a kormányzati igazgatási szervek, az irányításuk, felügyeletük alatt álló szervezetek által használt ingatlanok teljes körű felülvizsgálata is.