oláh krisztiáninformációs hivatalpanyi szabolcstitkosszolgálatok
Belföld

Panyi Szabolcs: Hamarosan meneszthetik az Információs Hivatal Rogánt kiszolgáló vezetőjét

Áder János volt köztársasági elnök nemzetbiztonsági dandártábornokká nevezi ki Oláh Krisztián nemzetbiztonsági ezredest a Sándor-palotában 2021. augusztus 16-án.
2026. 05. 19. 16:45
Oláh Krisztián vezetése alatt az Információs Hivatal szerepet vállalt az Orbán kormány (és Orbán Gáspár) különféle afrikai kalandozásaiban, de az ukrán pénzszállítók lekapcsolásában is nyakig benne voltak.

A Magyar Péter vezette új kormány hamarosan leváltja Oláh Krisztiánt, az Információs Hivatal (IH) főigazgatóját – írta Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró magyar nemzetbiztonsági és kormányzati forrásokra hivatkozva.

Oláh Krisztián korábban az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) műveleti főigazgató-helyettese volt, az IH vezetését azt követően vette át, hogy 2022-ben Rogán Antal vette át a polgári titkossozlgálatok felügyeletét, ami az Információs Hivatalt is magába foglalta. Panyi forrásai szerint Oláh Krisztián főigazgatóként szoros kapcsolatot alakított ki Farkas Örssel, aki a szintén a Rogán vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda titkosszolgálatokat felügyelő államtitkára volt. Oláh „nemzetbiztonsági források elmondása szerint ki is szolgálta a politikai megrendelő – az Orbán-kormány – elvárásait.”

Mint arra az újságíró emlékeztet, az IH Oláh felbukkanása előtt is részt vett kimondottan kényes ügyekben, például az Észak-Macedóniában korrupcióért elítélt Nikola Gruevszki Magyarországra szöktetésében is a hivatal diplomáciai fedésben dolgozó emberei vettek részt. „Az ezt követő Rogán-érában – immár Oláh Krisztián vezetésével – az IH szerepet vállalt az Orbán-kormány (és Orbán Gáspár) különféle afrikai kalandozásaiban Csádtól Szudánon át Líbiáig, de az ukrán pénzszállítók lekapcsolására felhúzott, Farkas Örs által irányított kampányhúzás előkészítésében is” – olvasató tovább Panyi bejegyzésében.

