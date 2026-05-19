Így tudta meg Solti Berni, hogy férje, Solti Ádám megcsalja őt

Solti Ádám 2022-ben állt nyilvánosság elé azzal, hogy hűtlen volt feleségéhez, Solti Bernihez, szeretőjétől pedig egy fia is született. A pár egy időre külön is vált, de végül a kapcsolatuk megmentése mellett döntöttek, és azóta nekik is született gyerekük – Solti Berni pedig 2023-ban arról számolt be, hogy felvette a kapcsolatot férje volt szeretőjével, mondván, szeretné, hogy a fiaik jó testvérek legyenek.

A házaspár nemrég A felszín alatt – Egy kapcsolat pszichológiája című műsorban vendégeskedett, ahol az is kiderült, hogyan jött rá férje hűtlenségére Solti Berni.

Úgy tudtam meg, hogy van a telefonokon egy lokátor nevű funkció, ami nekünk egymás között be volt kapcsolva. Azt mondta, elmegy az egyik lakásunkat felújítani. Az anyukája hívott pár órával később, hogy nem éri el Ádámot. Én is elkezdtem hívogatni, nem értem el. És akkor jutott eszembe megnézni a lokátort. Ha én ezt rendszeresen figyeltem volna, már rég lebukhatott volna, merthogy egy 120 km-el arrébb levő helyszínt mutatott…

– idézte a Blikk a feleséget, aki már a helyszín láttán tudta, hogy a színész megcsalja.

Számomra nem volt ismeretlen a hölgy, akivel viszonya volt. Tudtam, hol lakik, és azt is, hogy született egy gyereke. Csak nem gondoltam, hogy Ádámtól. Csak annyit írtam Ádámnak azon a napon, hogy »tőled van a gyerek?«

Épp lombikprogramban vettek részt

Solti Berninek a történtek miatt összetört a szíve, hiszen akkoriban épp lombikprogramban vettek részt a színésszel. Utóbbi a téma kapcsán azt mondta, egyértelművé vált számára, hogy miatta nem jön össze nekik a baba, és hogy a házasságukkal kapcsolatos gondok mellett is komoly problémák vannak. Bevallása szerint nagyon megrémült, egy világ omlott össze benne. Lelkileg mélypontra jutott akkoriban, de az igazság felszínre kerülése felszabadította.

Kicsit hímsovinisztán hangzik, de én előtte sokkal rosszabbul voltam. Hetek, hónapok teltek el, hogy már reggel egy kicsit iszogattam, hogy szinten legyek, hogy ne tudjak a világomról. Azt hittem, alkoholproblémáim vannak, de ahogy ez kiderült, soha többet egy kortyot sem ittam

– osztotta meg a műsorban a színész.

A feleség bevallása szerint a történtek után hamar rájött: nem vághatja férje fejéhez a félrelépését élete végéig, ha valóban az a céljuk, hogy megmentsék a házasságukat.

Nekem is meg kellett látnom a saját felelősségemet ebben, mert van, volt. Az mindig egy megingathatatlan tény volt, akármit is csinált, vagy én akármit is csináltam, hogy mi nagyon szeretjük egymást. És talán az első, amit nagyon hamar meg kellett fogadnom magamtól, hogy ezt nem hánytorgathatom fel neki életem végéig.

20 oldalas ultimátumlistával állított haza a színész

Solti Ádám úgy fogalmaz: náluk a sztorinak az a vicce, hogy egy időre külön költöztek gondolkodni.

Mert az nem jó, ha az ember sajnálatból együtt marad, hogy »jaj, szegény, megbántottam, jó, akkor most mindennek alávetem magam, és ne haragudj, bocsáss meg…« (…) Egyszer hazaállítottam egy 20 oldalas ultimátumlistával. (…) Hogy mik azok a pontok, amiken változtatni kell, hogy a kapcsolatunk működjön. Igen, mert odáig én nem úgy voltam, hogy ez nem működik. Ez nem fog menni, hiába szeretem, nem tudunk együtt lenni.

Felesége szintén írt egy listát, majd közösen megegyeztek, milyen változtatásokra van szükség, noha a feleség számára eleinte nehéz volt elfogadni a kritikákat.

Írtunk közösen egy listát, hogy mi a bajunk a másikkal. Nekem ott komolyan erőt kellett vennem magamon, hogy bármire, amit Ádám írt, hogy mit szeretne, vagy mit akar, ne azt dobjam vissza, hogy menj már a francba (…) Annyira nem voltam feltétlenül jó társ. Igyekeztem, de nagyon fiatal is voltam, meg nagyon más voltam akkoriban, és most értem Ádámot, miért volt egy pont, amikor ő így döntött…

A színész úgy véli, az említett lista és a pszichológusi segítség kulcsfontosságúak voltak a kapcsolatuk megmentésében. Solti Berni szerint a kommunikáció terén való fejlődés jelentette számukra az egyik legnagyobb kihívást, korábban ugyanis úgy gondolta, egy konfliktus során csak neki lehet igaza, ami miatt férje elnyomta magában a véleményét. Ezt bevallása szerint ma már szégyelli.