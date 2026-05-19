Gaudi-Nagy Tamás elmondta, ki készítette K. Endre kegyelmi kérvényét, és hogy miért vállalta el az ügyét

Ígéretéhez híven terjedelmes bejegyzésben reagált Gaudi-Nagy Tamás egykori jobbikos ügyvéd a Magyar Péter reggeli sajtótájékoztatóján elhangzottakra. A miniszterelnök a kegyelmi üggyel összefüggésben beszélt a katalán építészet szépségéről, amellyel Gaudi-Nagy szerint a nevét ki ugyan nem mondva, de „trükkösnek gondolt módon személyemre közvetlenül utalva – azt a valótlan híresztelést tette, hogy K. Endre kegyelmi kérelmének ügyében érdemi szerepet játszottam”.

Lapunk is kereste a délelőtt folyamán az ügyvédet, ezzel kapcsolatban írta mostani posztjában, hogy szerinte a 24.hu, a Telex, a 444 és a HVG „a Pravda és a Népszabadság stílusában”, „összehangoltan” intézett hozzá megkeresést. Erre válaszolta azt – beleértve lapunkat is –, hogy Magyar Péter gyáva, nárcisztikus és hazug, illetve közölte, hogy az üggyel kapcsolatos további közlések megfelelő időben megtételre kerülnek.

„A kegyelmi kérelmet nem én írtam”

„A kegyelmi kérelmet nem én írtam, nem én nyújtottam be, semmilyen lobbitevékenységet nem végeztem és semmilyen tisztességtelen, ügyvédi hivatás szabályaival össze nem egyeztethető lépést nem tettem K. Endre ügyében. A döntést pedig végképp nem én hoztam” – ezzel kezdi posztját Gaudi-Nagy Tamás, aki annak idején védőként járt el a felülvizsgálati eljárásban és más kapcsolódó eljárásokban. Állítása szerint K. Endre feloldott a védői titoktartás alól az alábbiak közlése körében.

„Miután az újdonsült miniszterelnök nyilatkozataiból kitűnően fogalma sincs az ügyvédi hivatás igazságügyi szerepéről, az ügyvédi hivatás gyakorlásának szabályairól, a védőt védő alkotmányos szabályokról, a kegyelmi jogintézményről és védelemhez való jogról, ezért első körben javaslom neki kérdezze meg az édesapját minderről” – üzente Gaudi-Nagy a miniszterelnöknek, megemlítve, hogy annak édesapja, Magyar István vele együtt vett részt 2006 őszén a rendőri túlkapások áldozatainak védelmében.

Az ügyvédi ügyvállalás szabadsága keretében 2022-ben azért vállaltam az ügyet K. Endre jogerős elítélése után (a másodfokú eljárásban a jobboldalisággal nehezen jellemezhető kolléga, dr. Zamecsnik Péter ügyvéd védte), a felesége megkeresését követően, mert megismerve K. Endre jogerős elítéléséhez vezető kétséges bizonyítékkal és számos visszássággal telített, tisztességtelen eljárás jeleit mutató ügyet, az ártatlanságát mindvégig hangsúlyozó, erdélyi származású terhelt személyével kapcsolatos körülményeket, és a mellette elhivatottan kitartó, ügyet részletesen ismerő feleségét, arra jutottam, hogy K. Endrének is, mint mindenki másnak joga van jogerős szabadságvesztését töltő elítéltként ahhoz, hogy jogi korrekciót kérjen az ilyenkor igénybe vehető két legmagasabb szinten: a Kúrián felülvizsgálati eljárás keretében és végrehajtási kegyelmi eljárásban a köztársasági elnöktől

– részletezte Gaudi-Nagy, hogy miért vállalta K. Endre védését.

„A felülvizsgálati indítványt védőként én készítettem és nyújtottam be 2022. szeptember 27-én. A Kúria – az indítványozott nyilvános ülés helyett zárt tanácsülésen – egy évvel később 2023. szeptemberében elutasította az indítványt, amelyet a kegyelmi döntést követően sem vont vissza K. Endre. Ezt megtehette volna, de ő ragaszkodott a vonatkozó tájékoztatásom tudatában is a felülvizsgálati eljárás végig viteléhez. A Kúria a tényállási kötöttség miatt nem nyúlhatott az ítéleti tényálláshoz, az indítványban felhozott eljárási és anyagi jogi szabálysértésekre való hivatkozásokat (pl. az igazságügyi szakvélemény szerint kóros hazudozó nagykorú vádló tanú bírósági szakban történt kihallgatásán meggyőző indok hiánya ellenére K. Endre, mint vádlott nem lehetett jelen) nem látta alaposnak” – olvasható tovább az ügyvéd bejegyzésében, majd kijelentette:

A kegyelmi kérelmet [K. Endre] felesége készítette és nyújtotta be 2022. július 13-án.

Ő ezt követően jogi állásfoglalást készített a börtönbüntetését töltő K. Endre által igénybe vehető jogi eszközökről. Ebben elmondása szerint jelezte, hogy a kegyelem vágyott elnyerése kapcsán nehezítő tényező, hogy a kérdéses bűncselekmények a hírhedté vált bicskei pedofil igazgatóhoz köthetők. Mindemellett Gaudi-Nagy állítása szerint azt is jelezte, hogy Novák Katalin államfő nagy család- és gyerekvédő hírében áll.

„Mindezért tájékoztattam K. Endre feleségét arról, hogy szerintem reálisan nem várható kedvező döntés a kegyelmi ügyben. Ennek ellenére a kegyelmi kérelmet elkészítette, benyújtotta és fenntartotta K. Endre házastársa” – írta az ügyvéd, azzal folytatva:

Magam is meglepetéssel értesültem arról, hogy K. Endre felesége által készített és benyújtott kegyelmi kérelem 2023. áprilisban sikerrel járt, K. Endre részleges kegyelmet kapott.

Üzenet Magyar Péternek

Mindezek fényében felszólítom Magyar Péter miniszterelnököt, hogy azonnali hatállyal állítsa le az általa elindított sajtó és gyűlölethadjáratot személyem és közvetetten az ügyvédi hivatásrend gyakorlói ellen, ellenkező esetben az általa és mások által elkövetett személyiségi jogsértések okán a megfelelő jogi eszközök teljes tárházát igénybe véve fogok fellépni az ügyvédi hivatásrend megvédésének közérdekű okán is

– jelentette ki Gaudi-Nagy Tamás a miniszterelnöknek címezve. Egyben megszólította a az ügyvédi kamarai érdekképviseletek vezetőit, hogy emeljék fel szavukat a Magyar Péterrel szemben.