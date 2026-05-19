Magyar Péter Krakkóban beszélt a magyar-lengyel kapcsolat helyrehozásáról és a V4-ek bővítéséről

Örömét fejezte ki Magyar Péter amiért a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre – erről a miniszterelnök erről első külföldi látogatásán beszélt kedden Krakkóban, ahol az MTI tudósítása szerint látogatást tett Grzegorz Ryś bíborosnál, krakkói érseknél. A miniszterelnököt összesen hat minisztere kíséri el a lengyelországi útra, közülük Tarr Zoltán kultúráért és társadalmi kapcsolatokért felelős, Orbán Anita külügy-, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter már a krakkói programon is részt vesz. Magyar Péter a tárgyalásai során találkozik a lengyel állam- és kormányfővel, a törvényhozás mindkét házának elnökével, illetve Lech Walesa egykori köztársasági elnökkel.

Magyar megtisztelőnek nevezte, hogy miniszterelnökként első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást.

Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően, az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az ezeréves magyar-lengyel barátságot és szövetsége

– fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve: talán nem idézett többször mondatot az egykori pápa jelmondatánál: „Ne féljetek!”

A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról is, minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok, és hogy Magyarország szeretné a visegrádi együttműködést feléleszteni, erősebbé tenni. Az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie.

Az egyebek mellett korrupcióval gyanúsított és Magyarországon menedékjogot kapott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterről és egykori helyetteséről, Marcin Romanowskiról a kormányfő azt mondta, a sajtóból értesültek arról, hogy a két politikus az Egyesült Államokban tartózkodik, és annak nincs jele, hogy közvetlenül Magyarországról hagyták volna el Európát.

Vélhetően a schengeni zónán belül egy másik országból távozott Európából Zbigniew Ziobro és a házastársa

– közölte, megjegyezve: tudomása szerint miniszterelnöki beiktatása előtt pár órával hagyták el Magyarországot.

A miniszterelnök elmondta, delegációja ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak, a védelmi ipari együttműködés egy fontos terület.

Magyar Péter a varsói magyar nagykövet után további nagykövetek esetleges visszahívásáról kiemelte: nyilván várhatóak, teljesen normális folyamat egy kormányváltás után, hogy a politikai kinevezetteket vagy azon nagyköveteket, akik nem tettek túl sokat a fogadó ország és Magyarország közötti kapcsolatok erősítéséért, visszahívja az új kormány. „Mi is így fogunk tenni” – rögzítette, leszögezve ugyanakkor, hogy akik tettek a kapcsolatok megerősítéséért, azok a pozíciójukban maradnak.

Az MTI kérdésére arról, melyek a legsürgetőbb kérdések, amiket rendezni kell ahhoz, hogy a két ország kapcsolata a korábbi szintre kerüljön vissza, elmondta:

szerinte csak vissza kell térni a normalitáshoz.

„Beszélni kell egymással és az egyezőségeket, hasonlóságokat kell keresni, ami nem nehéz, ha a lengyel-magyar kapcsolatokról beszélnek. A történelmünk is erre predesztinál bennünket, de az elhelyezkedésünk, a V4-ek is mind adottak ehhez” –jegyezte meg.

Magyar Péter célként jelölte meg, hogy a V4-ek kibővüljenek más országokkal is és egyik példaként Ausztriát említette.

Sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt, ez egy régi barátság feléledésének a kezdete és a legszebb idők még most köszöntenek a lengyel-magyar kapcsolatokra

–fogalmazott.