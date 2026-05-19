Répássy Róbert: Nálunk nem K. Endre kegyelme csapta ki a biztosítékot

A kegyelmi üggyel kapcsolatosan keresem.

Igen, megnéztem a miniszterelnök sajtótájékoztatóját.

Ebből kiderült, hogy ön személy szerint nem javasolta felterjesztésében a kegyelmet Kónya Endrének.

Ez egy folyamat volt: a kegyelmi főosztály nem javasolta, én ezzel egyetértettem, és ennek megfelelően tettem felterjesztést Varga Judit igazságügyi miniszternek, aki nem javasolta azt a köztársasági elnöknek, Novák Katalinnak.

És az miért lehetett, hogy még ugyanazon a napon ellenjegyezte Varga Judit Novák Katalin kegyelmi határozatát, amikor az államfő meghozta a döntését?

Mert Novák Katalin a pápalátogatásra építette ezt a kegyelmet. Nem csak ezt, ha jól emlékszem, 22 embernek adott kegyelmet. A köztársasági elnök 2023. április 27-én, a pápalátogatás előtti napon írta alá a kegyelmi határozatokat, és sürgették Varga Juditot, hogy írja alá az ellenjegyzést. Így történt, hogy

nem a szokásos módon, nem a kegyelmi főosztály útján, hanem közvetlenül Varga Juditnak vitték az aláírandó kegyelmi határozatokat.

A kegyelmi osztályon még át kellett volna futnia a dokumentumoknak az ellenjegyzés előtt?

Ez a szokásos eljárás, a szolgálati út. Ilyenkor a kegyelmi főosztály mindig megvizsgálja, hogy mit terjeszt az igazságügyi miniszter elé. Legyen szó a kegyelmi felterjesztésekről, tehát amikor elkezdődik az eljárás, és az ellenjegyzést is mindig megvizsgálja a kegyelmi főosztály. Majd adott esetben tájékoztatja az igazságügyi minisztert, hogy itt és itt eltért a köztársasági elnök a javaslatunktól. Ennek így kellett volna történnie, de azon az április 27-ei napon ez nem így történt, hanem a másnapi pápalátogatás miatt sürgették az igazságügyi minisztert az aláírással.

Egy csomagot írt alá?

Igen. Tíz ügyben 22 embernek adott kegyelmet, ebben benne van az úgynevezett Hunnia-ügy, amelyben 12 ember (köztük Budaházy György – a szerk.) kegyelméről döntött a köztársasági elnök.

Tisztában volt Varga Judit vagy az Igazságügyi Minisztérium azzal, hogy a csomagban benne volt K. Endre is?