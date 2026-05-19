Bizonyos autóknak hamarosan duplájára drágul a parkolás Budapesten

A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kilogramm saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezess.hu.

A lap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a két tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a két tonnát.

A szabály lényege egyszerű: aki ilyen autóval áll meg fizetős budapesti parkolóhelyen, annak nem az alapdíjat, hanem annak dupláját kell majd kifizetnie.

A Vezess emlékeztet, hogy a jelenlegi rendszerben a fővárosi várakozási övezetek díjai zónánként eltérnek, a módosított rendelet pedig az A, B, C és D kategóriájú övezetekhez kapcsolódó alapdíjakból indul ki. A 2026 júliusától szereplő díjak szerint ez 800, 600, 400, illetve 300 forintos óradíjat jelent, ezek duplázódhatnak a két tonna feletti autóknál, vagyis elvileg 1600, 1200, 800 és 600 forintos óradíjról beszélhetünk. A végső összegnél ugyanakkor van törvényi felső korlát is, ezért a pontos mértéket a jogszabályi plafon is befolyásolhatja.

A lap azt írja, a módosítás egyik fontos részlete, hogy nem a megengedett legnagyobb össztömeg számít, hanem a saját tömeg, ami szerepel a forgalmin. A változás 2027. január 1-jén lép hatályba, amikor a zöld rendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik.