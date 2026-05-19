HVG: Vitézy kirúgta a MÁV vezérigazgató-helyettesét

Felmentette Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, írja a Hvg.hu.

A lap felidézi, hogy Vitézy pénteken azt mondta az Egyenes beszédben, hogy a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntést, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében.

Meg fogjuk nézni azokat az ügyeket, amelyek a MÁV-ot érintik, és ennek nyomán fogjuk meghozni azokat a döntéseket, hogy milyen struktúrában történik a MÁV vezetése a jövőben

– mondta a miniszter. Dányi 2024 eleje óta volt a posztján.