HVG: Vitézy kirúgta a MÁV vezérigazgató-helyettesét

Adrián Zoltán / 24.hu
Vitézy Dávid
2026. 05. 19. 15:18
Korábban azt mondta, áttekintik a MÁV helyzetét, és ez alapján döntenek.

Felmentette Dányi Gábort, a MÁV gazdasági vezérigazgató-helyettesét Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, írja a Hvg.hu. 

A lap felidézi, hogy Vitézy pénteken azt mondta az Egyenes beszédben, hogy a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntést, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében.

Meg fogjuk nézni azokat az ügyeket, amelyek a MÁV-ot érintik, és ennek nyomán fogjuk meghozni azokat a döntéseket, hogy milyen struktúrában történik a MÁV vezetése a jövőben

– mondta a miniszter. Dányi 2024 eleje óta volt a posztján.

