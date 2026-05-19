Feszül és kaotikus vita, még nincs elnökváltás a kerékpárszövetségnél

A Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen (TF) megtartott esemény elsőre nem volt határozatképes, így fél óra elteltével megismételt közgyűlésre került sor, ennek kezdetére 95 szavazásra jogosult jelent meg.

Három tagszervezet nyújtott be napirend-kiegészítési kérelmet arra vonatkozóan, hogy már ezen a közgyűlésen szavazzon a tagság az elnök, az elnökségi tagok, a felügyelőbizottság vezetője és tagjai visszahívásáról és új tisztviselők választásáról.

Az MKSZ elnöksége korábban már július 9-re összehívott tisztújító közgyűlést, ezúttal pedig a tagság 49 nemmel és 46 igennel úgy határozott, hogy erre valóban csak a nyáron kerüljön sor.

Tour de Hongrie: le a napirendről!

Már a közgyűlés elejétől feszült volt a hangulat és több személyeskedő megjegyzés is elhangzott, annak kapcsán pedig, hogy az MKSZ elnöksége napirendre tűzte a vasárnap zárult Tour de Hongrie-hoz kapcsolódó szerződéses háttér és szervezési kérdések áttekintését, a két éve megválasztott elnök, Schneller Domonkos, illetve Eisenkrammer Károly, a magyar körverseny főszervezője folytatott heves vitát.

Az egyre kaotikusabb hangvételű közgyűlés nyílt szavazással úgy határozott, hogy a Tour de Hongrie-t érintő pont lekerül a napirendről.

Sikerek is akadtak

Ezt követően Vízer Barnabás sportigazgató megtartotta a szakmai beszámolót a tavalyi évről, emlékeztetve a többi között a szövetségtől független jelentős mérföldkövekre: arra, hogy az MBH szponzorációjának köszönhetően megalakult Magyarország első prokontinentális országúti kerékpáros csapata, illetve a Team United Shipping kontinentális csapata és a Bahrain Victorious együttműködésére.

A magyar eredmények közül méltatta a többi között a BMX freestyle-ban Európa-bajnoki ezüstérmes, vb-ötödik Molnár Noémit, Vas Blanka terepkerékpáros eredményeit, a többi között vk-futamgyőzelmét; Drijver Bertoldot, aki pályán világbajnoki negyedik lett scratchben.

Kitért a junior triál versenyző Fark Zalánra, aki Európa-bajnok lett; Filutás Viktorra, aki Eb-aranyat nyert stéherben, illetve arra, hogy a nem olimpiai számban, BMX flatlandben ugyancsak született kontinensbajnoki arany- és ezüstérem.

Szűken fogadták el a beszámolót

Szóba került, hogy az országúton a férfiak olimpiai rangsorában csupán az 53. helyen áll Magyarország, ezzel pillanatnyilag nincs az olimpiai kvótaszerzés közelében.

Vita zajlott a többi között a hegyikerékpárra fordított finanszírozás összegéről, valamint arról, hogy az alapszabálynak megfelelően lettek-e létrehozva a szakági tanácsok. A szakmai beszámolót 44 igen, 43 nem szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a közgyűlés.

A pénzügyi beszámoló kapcsán ugyancsak porondon volt a hegyikerékpár szakág támogatása, illetve a versenyrendezésekre szánt források elosztása, ezt a beszámolót elfogadták az egybegyűltek.

(MTI)