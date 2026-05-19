Lemondott Schmidt Mária cégében az igazgatósági tagságáról a TV2-vezér Vaszily Miklós

2026. 05. 19. 13:04
Lemondott a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) igazgatósági és audit bizottsági tagságáról Vaszily Miklós, a TV2 elnök-vezérigazgatója – jelentette be közleményében a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó cég. A lemondás a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.

A Világgazdaság azt írja, hogy a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működő BIF közgyűlése korábban közel 5 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött. A kifizetést június 2-án kezdi meg a társaság, a tavalyi eredmény utáni osztalékért utoljára május 21-én lehet BIF-részvényt vásárolni a Budapesti Értéktőzsdén.

Vaszily 2017 óta volt tagja az igazgatótanácsnak, lemondásának okait nem közölték.

A médiavezér a választás után átrendeződést jósolt a magyar reklámpiacon is, ami szerinte érzékenyen érinti majd a TV2 Csoportot, mert ott magas volt az állami hirdetések aránya. Azóta több nagyobb változás is lezajlott a televíziónál: megszűnt a Fidesz-propagandát sugárzó hírműsor, a Tények, valamint kirúgták a Szalai Vivien hírigazgatót.

A megszűnt híradó legdurvább hazugságait ebben a cikkünkben szedtük össze.

