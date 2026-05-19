Hatalmas veszteség, rossz hírt kapott a wimbledoni teniszközönség

Carlos Alcaraz competes against Otto Virtanen during the round of 32 match on Day Two of the Barcelona Open Banc Sabadell 73rd Conde de Godo Trophy at Real Club de Tenis Barcelona 1899 in Barcelona, Spain, on April 14, 2026. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto)
Carlos Alcaraz még sohasem hagyott ki egymás után két GS-tornát
24.hu
2026. 05. 19. 18:01
A vasárnap kezdődő Roland Garros után a június végén rajtoló wimbledoni Grand Slam-viadalt is kihagyja Carlos Alcaraz, a spanyolok korábbi világelső teniszezője.

Az All England Clubban 2023-ban és 2024-ben is győztes klasszis kedden a közösségi médiában jelentette be, csuklósérülését követően ugyan jól halad a felépülése, de egyelőre nincs százszázalékos állapotban, ezért nem vesz részt az év harmadik Grand Slam-tornáján.

Kénytelen vagyok visszalépni a Queen’s-ben és Wimbledonban rendezett versenyektől, noha mindkettő igazán különleges torna számomra. Nagyon fognak hiányozni. Még mindig azon dolgozunk, hogy a lehető leghamarabb visszatérhessek!

– írta a közösségi médiában.

A hiányzása a világranglista-pontokban is meglátszik majd, hiszen Queen’s-ben címvédőként lépett volna pályára, míg tavaly Wimbledonban döntőbe jutott.

Ez lesz az első alkalom, hogy két Grand Slam-tornát is kihagy sérülés miatt, és pályafutása eddigi leghosszabb pályán kívüli időszaka előtt áll: a csúcsot eddig a 2022-2023 fordulójának három hónapos kihagyása jelentette

A 23 éves Alcaraz legutóbb április közepén Barcelonában játszott, ott a nyolcaddöntőben visszalépett a cseh Tomas Machac elleni összecsapástól, s nem sokkal azelőtt vesztette el a világelsőséget az olasz Jannik Sinnerrel szemben.

Mindez meg is nyithatja az utat Sinner előtt, aki tavaly Wimbledonban legyőzte riválisát, Párizsban ugyanakkor kikapott tőle, és a mai napig a Garros az egyetlen GS-viadal, amelyet még nem tudott megnyerni.

