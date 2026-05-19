Hatalmas veszteség, rossz hírt kapott a wimbledoni teniszközönség

Az All England Clubban 2023-ban és 2024-ben is győztes klasszis kedden a közösségi médiában jelentette be, csuklósérülését követően ugyan jól halad a felépülése, de egyelőre nincs százszázalékos állapotban, ezért nem vesz részt az év harmadik Grand Slam-tornáján.

Kénytelen vagyok visszalépni a Queen’s-ben és Wimbledonban rendezett versenyektől, noha mindkettő igazán különleges torna számomra. Nagyon fognak hiányozni. Még mindig azon dolgozunk, hogy a lehető leghamarabb visszatérhessek!

– írta a közösségi médiában.

Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos… pic.twitter.com/6IL0APkv5G — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) May 19, 2026

A hiányzása a világranglista-pontokban is meglátszik majd, hiszen Queen’s-ben címvédőként lépett volna pályára, míg tavaly Wimbledonban döntőbe jutott.

Ez lesz az első alkalom, hogy két Grand Slam-tornát is kihagy sérülés miatt, és pályafutása eddigi leghosszabb pályán kívüli időszaka előtt áll: a csúcsot eddig a 2022-2023 fordulójának három hónapos kihagyása jelentette

A 23 éves Alcaraz legutóbb április közepén Barcelonában játszott, ott a nyolcaddöntőben visszalépett a cseh Tomas Machac elleni összecsapástól, s nem sokkal azelőtt vesztette el a világelsőséget az olasz Jannik Sinnerrel szemben.

Mindez meg is nyithatja az utat Sinner előtt, aki tavaly Wimbledonban legyőzte riválisát, Párizsban ugyanakkor kikapott tőle, és a mai napig a Garros az egyetlen GS-viadal, amelyet még nem tudott megnyerni.