Tanárok segítettek megmenteni egy fulladozó diák életét

Múlt hét kedden éppen vége volt egy órának a Shelby Középiskolában Ohióban, amikor elkezdték a gyerekek elhagyni a tantermet. Az egyik diák, Ayden Smith kifelé haladva vizet akart inni egy palackból, amelynek a kupakján egy kis lyuk volt. Mivel alig jött víz a palackból, erősen megnyomta, emiatt azonban lerepült a kupak, Smith pedig véletlenül lenyelte azt – írja a Fox 8 News.

Megpróbáltam kiköhögni vagy lenyelni, de nem ment, ezért megpróbáltam lenyomni az ujjaimat a torkomon, hogy elérjem, de még mindig nem ment, és ekkor kimentem a folyosóra

– mondta.

A folyóson két tanár, Bayle Wright és Adam Schroeder beszélgettek, de egyből látták a kirohanó fiún, hogy baj van.

Csak egy átlagos beszélgetést folytattunk iskola után, aztán kirohant, és egyértelműen bajban volt

– mondta Schroeder.

Az iskola biztonsági kamerája felvette, ahogy Smith a torkát fogva visszamegy a tanterembe, a két tanár pedig egyből hozzáfogott, hogy Heimlich-fogással segítsenek a fiún.

Számomra minden ösztönös volt, kétség sem fért hozzá, hogy valakinek azonnal segítenie kell, ezért azonnal odarohantam, amilyen gyorsan csak tudtam, és elkezdtem a Heimlich-manővert

– mondta Schroeder.

Wright nem először adta elő a Heimlich-manővert az iskolában, de utoljára még diákként.

„Megkönnyebbülés volt” – mondta Wright az eset után.

Nem lepődtem meg, hogy a munkatársaink közbeléptek és segítettek, mert ez a dolguk, ők azok, akik. Aztán megnyitottam a videót, megnéztem, és azt mondtam: jaj, istenem, ez hihetetlen, hogy tényleg megmentették az életét!

– mondta John Gies igazgató.

Smith-t egy iskolai nővérhez küldték, de azt mondta, hogy az incidens után azonnal folytatni tudta a szokásos napi teendőit.

„Csak odamentem a szekrényemhez, összepakoltam a cuccaimat. Azt hiszem, néhányan látták, mi történt, és megkérdezték, hogy jól vagyok-e. Azt mondtam, hogy »igen, jól vagyok«, és csak folytattam a dolgomat” – mondta Smith.