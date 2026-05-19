Néhány nappal Trump után Putyin is megérkezett Kínába

Gao Jie / Xinhua via AFP
Kerner Zsolt
2026. 05. 19. 18:37
A kínai elnökkel találkozik.

Vlagyimir Putyin orosz elnök helyi idő szerint kedden este megérkezett Pekingbe, ahol Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására állami látogatáson vesz részt – jelentette a kínai állami média.

A kínai külügyminisztérium közlése szerint Putyin szerdáig tartózkodik Kínában, ez sorban a 25. látogatása az országban. A két államfő a tervek szerint áttekinti a kétoldalú kapcsolatokat, az együttműködés különböző területeit, valamint nemzetközi és regionális kérdéseket.

Az idei év a kínai–orosz stratégiai együttműködési partnerség létrehozásának 30. évfordulója, valamint a jószomszédi és baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója is – közölték.

Hszi Csin-ping kínai elnök korábbi nyilatkozataiban kiemelte: Kína és Oroszország „egymástól elválaszthatatlan jó szomszédok”, „a nehéz időkben is egymás mellett álló igaz barátok”, valamint „egymás sikerét segítő partnerek”.

(MTI)

