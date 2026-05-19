belügyminisztériumrendőrségpósfai gábor
Belföld

Pósfai: Mindenkire szükség van, aki tenni akar a hazájáért és nincs ellene felróható körülmény

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 05. 19. 19:29
Adrián Zoltán / 24.hu
Állománygyűlést tartott az új belügyminiszter.

A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a rendvédelmi dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte egyebek között a minisztérium keddi állománygyűlésén Pósfai Gábor belügyminiszter, aki egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben.

A keddi állománygyűlésről szóló Facebook-bejegyzésében Pósfai Gábor azt írta, hogy ez volt az első olyan összejövetel, amelyen a belügyi ágazat összes első számú vezetője és helyettese jelen volt, és ahol az előttük álló feladatokról beszélt.

Mint írta, hisz abban, hogy a belügy feladata egyszerre a biztonság megteremtése és a szabadság védelme. Ehhez pedig szakmai alapon működő, kiszámítható és megbecsült intézményekre van szükség.

A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését.

Pósfai jelezte, hogy támogatja azon volt rendvédelmi dolgozók visszatérését az állományba, akik minden előírt követelménynek megfelelnek. „Mindenkire szükség van, aki tenni akar a hazájáért és nincs ellene felróható körülmény” – fogalmazott.

A belügyminiszter kiemelte, hogy olyan intézményi kultúrát szeretne építeni, ahol a rendőrök, tűzoltók, büntetés-végrehajtási dolgozók, katasztrófavédelmi szakemberek és nemzetbiztonsági munkatársak politikai nyomás nélkül, stabil környezetben végezhetik a munkájukat.

Megtartjuk a déli határkerítést, megerősítjük a határvédelmet és zéró toleranciát alkalmazunk az embercsempész-hálózatokkal szemben

– írta a tárcavezető, aki emellett kiemelt feladatnak nevezte a digitális és technológiai megújulást, a kiberbűnözés elleni fellépés erősítését, valamint a klímaváltozás okozta kihívásokra való felkészülést.

Hiszem, hogy csak közösen tudunk olyan belügyi rendszert építeni, amely egyszerre törvényes, emberséges, professzionális és kiszámítható

– zárta sorait a belügyminiszter.

(MTI)

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Újabb helyettes államtitkárokat mentett fel Magyar Péter azonnali hatállyal
Ugyanaz az ügyvéd írhatta K. Endre kegyelmi kérvényét, aki a terrorizmusért elitélt Budaházy György ügyében lobbizott
Egy albertirsai kisiskolásnak kellett éjszakánként felkelnie a pár hónapos síró kistestvéréhez, hogy ne rázza a drogos anyja
Kegyelmi ügy: előfordulhat, hogy Varga Juditot szándékosan nem tájékoztatták arról, hogy megváltozott K. Endre ügyében a kegyelmi javaslat
Meghalt Scherer Péter, az elmúlt harminc év magyar filmjének ikonja
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik