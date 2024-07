Mire jó, ha a porszívónk egyben gőztisztító is?

A közelmúltban több olyan gépet (Philips, Dyson, Bosch) is lehetőségem adódott tesztelni, ami a porszívózás mellett nedves takarítást, azaz feltörlést is lehetővé tesz. Ezen megoldások közös nevezője, hogy mind rendelkeznek víztartállyal, a folyadék innen jut el a tisztítást végző párnákhoz/hengerekhez. Legújabb tesztalanyom, a Rowenta Clean & Steam Multi (az RY8544WH kódnevű variáns) szintén több egy szimpla porszívónál, víztartállyal is rendelkezik, de mégis különbözik a korábban próbált modellektől, hiszen a felhasznált folyadékot gőzzé alakítva segíti a takarítást – és ezen tulajdonságának hála az egyik legsokoldalúbb gép, amihez valaha szerencsém volt.

Rowenta Clean & Steam Multi gőztisztító

Már az elején érdemes leszögezni, hogy bár állóporszívóról van szó, cikkünk alanya nem vezeték nélküli megoldás. Jár hozzá egy 8 méteres „madzag”, amit mindenképpen konnektorba kell dugni a használathoz. Ennek oka egyszerű: a motor és a vízgőzt előállító technológia párhuzamos működtetéséhez egész egyszerűen kevés egy manapság általánosnak mondható 2500–3000 milliamperórás akkumulátor.

Egy ilyen teleppel nagyjából 10 perc üzemidő lenne összehozható, ami még egy nagyobb szoba kitakarítására sem lenne elegendő, így nincs semmi meglepő abban, hogy a német gyártó maradt a klasszikusnak mondható vezetékes kivitelnél.

Ez ugyan valamivel körülményesebbé teszi a takarítást, hiszen az amúgy testes és az átlag rúdporszívóknál azért jóval súlyosabb gép mellett a kábel folyamatos mozgatásával is foglalkoznunk kell – ahogy azzal is, hogy a konnektorok között váltogatva elérjük az otthonunk minden szegletét –, ugyanakkor véleményem szerint a gőztisztítással járó extra funkciók azért bőven kárpótolnak ezen kényelmetlenségekért.

Ami a kialakítást illeti, a porszívónk a mérete ellenére elég praktikus, és összességében nem is néz ki rosszul.

A gépnek van egy méretes feje, ebbe kell beleilleszteni a por- és víztartályt is tartalmazó központi egységet, aminek a tetejébe még „bele kell szúrni” a markolatot is. A vezeték a középső elem azon részéhez csatlakozik, ami (a folyadéktárolóval együtt) egy gombnyomással kiemelhető a foglalatából, így a gőzölés funkció nem csak feltörléskor használható – de erre hamarosan részletesebben is kitérek.

A Rowenta legutóbb nálunk járt porszívójánál is dicsértem az átlagnál praktikusabb kivitelt, és a tervezők a mostani tesztalanyunknál is odafigyeltek az életünket kényelmesebbé tévő apróbb részletekre. A gőzölős porszívónk például megáll a „maga lábán”, a központi egységet előre döntve a talpként is funkcionáló fej stabilan megtartja az egész gépezetet, így fali konzol nélkül is megoldható az állva tárolás.

Az eszköz hátán találunk továbbá két műanyag „kampót”, amikre használaton kívül felcsavarható a vezeték, illetve a markolaton is helyet kapott egy ilyen kiegészítő, hogy ebbe akasztva takarítás közben kevésbé legyen zavaró a hálózati kábel.

A gép mellé tartozik továbbá egy szürke színű, bordázott műanyag tálca. A takarítás végeztével ebbe állítható bele a porszívónk, a kiegészítő szerepe pedig az, hogy segítse a fejen hagyott feltörlő száradását úgy, hogy az közben ne érintkezzen a padlóval.

Engedjük ki a gőzt

Ami a használatot illeti, az elég egyszerűnek mondható. Ha csak porszívózni szeretnénk, akkor meg kell nyomni a gép bal oldalán lévő narancssárga gombot, feltörléskor pedig a szintén bal oldali kék gombbal aktiválható a gőzölés. A kapcsolót megnyomva 30 másodpercet várnunk kell, a használatot pedig egy villogóról állandóra váltó kék LED jelzi. Ha ez megtörténik, a markolat kék ravaszát lenyomva gőzzel áraszthatjuk el a porszívófej alatti és körüli területet.

A forró vízpára először benedvesíti a fejen lévő rongyot, amivel ezután elkezdhetünk feltörölni, de a ravasz folyamatos nyomva tartásával nagyobb gőzfelhők is felszabadíthatók, amik segítenek a padlóra ragadt makacsabb kosz feláztatásában, elősegítve annak eltávolítását. A porszívás teljesítménye ugyan nem szabályozható, csupán egy fokozatot kapunk, de a gőzölésnél választhatunk az Eco és Max fokozat között. Tapasztalataim szerint ugyanakkor az utóbbira tényleg csak akkor érdemes átváltani, ha nagyon retkes felületeket akarunk megtisztítani.

A Rowenta eszköze nem csúcskategóriás gép (némi szerencsével már 100 ezer forint környékén is beszerezhető), de a szívóteljesítményére – részben a hálózati áramellátásnak hála – egyáltalán nem lehet panasz.

A gép nálam felszedett mindent, ami az útjába került, a hatalmas fej a sarkokból is ügyesen szippantotta ki a koszt, ráadásul takarítás közben az aksi lemerülése miatt sem kellett aggódnom. A feltörlés sem olyan szofisztikált, mint a Philips vagy a Bosch porszívóknál, hiszen lényegében csak egy benedvesített rongyot tologatunk a földön, a „gázfröccsök” viszont tényleg segítenek abban, hogy gyorsabban feltakarítsuk a koszt.

Nálam a macska úgy eszik, mint egy disznó: a nedves táp rendre kikerül a tálkából, és le is szárad a konyha kövére. Ez utólag csak nedves szivaccsal, a korábban tesztelt feltörlős gépek esetében pedig csak többszöri nedvesítés után volt eltávolítható.

Nem úgy a Rowenta eszközével: elég volt két kétszer jól meggőzölni a felületet, és már fel is puhult a kosz, amit aztán könnyedén felszedett a talp aljára erősített rongy. Utóbbiból összesen négyet találunk a porszívónk dobozában, ezek 40 fokon akár gépben is moshatók. A megvásárolt csomagban van kék verzió, amit az átlagnál piszkosabb felületeken (konyha, gang) érdemes használni, illetve szürke, amit olyan helyekre ajánl a gyártó, mint például a nappali és a hálószoba kevésbé koszos padlója.

Bár a tesztalanyunk kemény felületeken használható a legjobban, a kialakításának köszönhetően akár szőnyegen is bevethető. Ehhez a talp aljára fel kell csatolni az úgynevezett siklófejet. Ez a kiegészítő nem véletlenül kapta ezt a nevet, enélkül ugyanis a gép meg sem moccan, még a rövid szálú szőnyegeken sem. Felpattintva viszont mozgathatóvá válik az eszköz, habár kétségtelen, hogy valamivel több erőkifejtés kell hozzá, mintha laminált padlón vagy metlakin tennénk ugyanezt.

A gőzölésről ilyenkor sem kell lemondanunk, a szőnyeg „felfrissíthető” a forró vízpárával, ami nemcsak fertőtlenít a szálak között, de ugyanúgy felpuhítja a koszt, mint a padlón, így akár hatékonyabban is felporszívózhatunk, mintha teljesen száraz lenne a felület. Azzal viszont érdemes tisztában lenni, hogy olyan takarítási képességekkel a szőnyeg esetében nem szabad számolni, mint amikor valamilyen nagyobb nyomású, vízforgatós technikával megáldott gépet használunk.

A portartály amúgy elég nagy, 500 milliliteres űrtartalommal, így rengeteg koszt befogad, az ürítése pedig pofonegyszerű: csak ki kell emelni, és kiszórni a tartalmát. A szűrőrendszer szintén kiemelhető a tartályból, csap alatt könnyedén el is mosható, a benne lévő, fekete színű, kör alakú filterrel együtt.

Takarítás gőzerővel

Egy átlagos porszívóról szóló cikk ezen a ponton nagyjából véget is érne, viszont – ahogy korábban említettem – a központi egység azon része, amiben a víztartály is található, kiemelhető a helyéről, és innentől önálló gőztisztítóként is használható.

Ehhez a csomagban találunk egy extra csövet, illetve különböző kiegészítőket, amiket a cső végére lehet felcsavarni. A működési elv ilyenkor sem változik: aktiváljuk a gőzölést, a 30 másodperces „bemelegítés” leteltével beállítjuk a mértéket (Eco vagy Max), és (a ravasz helyett) egy gomb lenyomásával szabadítjuk fel a gőzt.

Itt érdemes kitérni a csomagban található kiegészítőkre, amikből a RY8544WH kódnevű modell esetében összesen hatot kapunk. Egy gumis ablaktisztító fejet, egy kúp alakút a sarkok és a nehezen elérhető helyek kigőzöléséhez, egy fugatisztítót, illetve három körkefés megoldást. Utóbbiak csak a színükben térnek el egymástól, és ennek lényege, hogy mindig tudjuk, melyiket hol használjuk – például konyha, fürdőszoba vagy akár a vécé.

Az is tetszett, hogy a gyártó még egy külön vászontasakot is elhelyezett a gép dobozában, hogy a gőztisztítós apróságokat mindig egy helyre tudjuk elpakolni, ha épp nincs szükség rájuk.

Bevallom, én korábban sosem használtam gőztisztítót, és bár a két kezet igénylő kábeles egység kezelését valamennyire körülményesnek érzem, még így is megváltásként éltem meg az ablaktisztítós megoldást. Felpattintottam a gőztisztító csövének végére, megnyomtam a gombot, majd az első gőzfelhő megjelenésekor elkezdtem lehúzni a nappali ablakán. Szó szerint öröm volt nézni, ahogy a gőz és a gumis fej együttes ereje azonnal eltünteti a több hónapnyi koszt, méghozzá vegyszer használata és súrolás nélkül. Nedvesség ugyan ilyenkor is marad az üvegen, de a Rowentánál erre is gondoltak: a speciális fejre felhúzható egy „szövetzokni”, amit alkalmazva elkerülhető, hogy vízfoltosra száradjon a frissen letakarított felület.

Hasonlóan jól működik a fugatisztító, amit az előszobám járólapjai között teszteltem: az irányított gőzcsóva nyomán, a párhuzamos súrolás hatására szépen kivilágosodott az évek alatt rengeteg retket magára szedő, alig pár milliméteres felület. Tapasztalataim alapján itt csupán arra kell figyelni, hogy a hat oszlopra osztott keféket ne nyomjuk túl erősen a fugához, mert úgy túl gyorsan tönkre mennek.

Ugyanez igaz a körkefés kiegészítőkre is, amikkel különféle csempék és egy egyéb kerámiafelületek (mosókagylók, kádak), illetve csaptelepek takaríthatók elég hatékonyan. Talán mondanom sem kell, hogy milyen jól tud jönni egy ilyen apróság a konyhában, mikor le szeretnénk takarítani a főzőlap közvetlen közelében lévő, sokszor olajcseppes és más konyhai „melléktermékektől” bepiszkolódott csempéket.

A víztartály 4 deciliter víz befogadására képes (tisztítószert a gőzöléshez nem szabad használni), és a saját tesztjeim alapján Eco fokozaton ez nagyjából 30–35 percnyi takarításra elegendő.

Szerencsére a tároló bármikor újratölthető, így addig tudjuk használni a gépet, amíg akarjuk. Persze kicsit azért észnél kell lenni, mert forró gőzt használunk takarításra, ami azért veszélyes is tud lenni, illetve a gép épsége érdekében arra is figyelni kell, hogy időnként cseréljük a vízkövesedést gátló kazettát, amit egy, a víztartály mögötti foglalatba kell bepattintani. Ebből amúgy négyet kapunk az alapcsomagban: egyet már eleve a helyére bepattintva, illetve három tartalékot. Ha ezeket elhasználjuk, akkor külön kell majd újabbakat vásárolni a gépünkhöz.

Robosztus, de sokoldalú

A gőzölős robotporszívónk egyetlen komolyabb hátránya, hogy vízzel megtöltve és mindent felszerelve a súlya hat kilogrammnál is több lesz. Ez első hallásra ugyan nem tűnik soknak, de a kábellel kiegészítve, és az átlagnál jóval nagyobb gurulós fej okán a robosztus gép folyamatos ide-oda mozgatása azért igényel némi erőnlétet, főleg, ha a megfelelő kiegészítőt használva a szőnyegekre is felmerészkedünk vele.

Ezért cserébe viszont egy nagy teljesítményű, feltörölni képes porszívót kapunk, ami ráadásul szétszedhető egy külön gőztisztítóra. Ezzel a padlónál sokkal több felületet takaríthatunk meg, méghozzá vegyszerek használata nélkül. Ha valaki csak egy gyorsan és könnyen használható porszívót keres, annak nem ez a modell lesz a legjobb választás, de amennyiben egy multifunkciós eszközt keresünk, és nem probléma a kábeles kivitel, akkor a Rowenta készülékén mindenképpen érdemes elgondolkodni.