Ez a porszívó már egy teljesen új kategóriát képvisel

Manapság olyan rúdporszívót találni, amivel lehet feltörölni, nem nagy kunszt, hiszen számos gyártó kínál ilyen modellt. Köztük a Philips is, aki viszont most feljebb lépett egy kategóriát, hiszen a legújabb, AquaTrio 9000 nevű modellje lényegében két gép egyben: egy jól szuperáló vezeték nélküli porszívó és egy felmosógép – ami ráadásul saját magát is kitisztítja. A legnagyobb szükségben, egy lakásfestést követően teszteltük le, mit tud ez a takarítóeszköz.

A Philips vezeték nélküli, feltörlőfejjel is használható rúdporszívóival korábban már foglalkoztunk, de az AquaTrio 9000 szintet lépett, hiszen egy moduláris takarítógépről van szó, ami porszippantó szerkezetből egyetlen mozdulattal felmosógéppé alakítható. A dobozt kibontva egyrészt megkapjuk a motort tartalmazó, markolatos fő egységet, erre pattintható fel a portartály, amibe aztán beilleszthető a hagyományos proszívócső, aminek a végére különböző fejek illeszthetők.

Ez eddig egy teljesen hagyományos rúdporszívó leírása, itt viszont kapunk egy extra csövet, rajta két átlátszó tartállyal, illetve külön felmosófejjel, és erre a szettre szintén rápattintható a már említett fő egység. A készülék doboza emellett tartalmazza a méretes talppal (48 x 34,5 x 52 centiméter) ellátott dokkolóállomás alkatrészeit. Ezeket összeszerelve egy olyan állvány a végeredmény, amire stabilan felhelyezhető mindkét modul, a fő egységet cserélgetve pedig mindig azt akasztjuk le róla, amelyiket épp használni akarjuk.

Két lépés előre, egy hátra

A porszívó részleteibe külön bele sem megyek, lényegében ugyanazt kapjuk, mint a már tesztelt 8000 Series Aqua Plus esetében, az ott leírtak jelentős része igaz a tesztalanyra, leszámítva néhány érthetetlen visszalépést. Ezek egyike, hogy a korábban bevált mágneses töltőcsatlakoztatás eltűnt, helyette az eggyel korábbi változat bedugós megoldását kapjuk, illetve a porszívócsőről eltűnt a rendkívül praktikus, egyetlen mozdulattal lehajtható kefefej, ami korábban a Philips gépek egyik védjegye volt. Ez főleg annak fényében kellemetlen, hogy ezen modell mellé nem is ad extra kefés fejet a gyártó, ahogy az autótisztításkor praktikus flexibilis cső sem része már a csomagnak. A porszívó mellé kapunk egy LED-fényekkel ellátott turbókefés fejet, egy kárpitra való kisebb turbókefét, illetve egy keskeny szívófejet.

A korábbról ismert, innen hiányzó kiegészítők már-már filléres tételeknek mondhatók, és a húzós árcédula fényében számomra kissé érthetetlen, hogy ezeket most miért spórolta ki a gyártó.

Pozitívum ugyanakkor, hogy az aksi végre nem beépített, hanem lepattintható, aminek hála a telep életciklusának végén nem kell szervizbe küldeni a gépet a cseréhez, illetve adott a lehetőség, hogy extra aksit vásároljunk magunknak, amennyiben kitolnánk a takarítás időtartamát.

Ide kapcsolódó visszalépés még, hogy a teljesítmény a korábbi három helyett már csak két fokozatban állítható. Nem egy őrületes dolog ez, hiszen a gépünk már alapjáraton is felszed szinte mindent a padlóról (szőnyegen érdemes maxra kapcsolni), ugyanakkor számomra érthetetlen, hogy egy korábban elérhető lehetőséget miért vesznek el a felhasználóktól. Amúgy a legmodernebb gépekhez hasonlóan itt is kapunk kijelzőt, ami százalékban mutatja az akkumulátor kapacitását, és ebből pár alkalom után kitapasztalható, mennyi ideig bírja a gép különböző fokozatokban.

Esetemben turbó módra kapcsolva 26 perc alatt jutottam 100 százalékról nullára, míg alapjáraton egy híján hatvan percig tudtam használni a porszívót – ezen számok viszont függenek attól is, milyen fejjel és milyen felületen porszívózunk. A keskeny szívófejjel turbó fokozaton is 26 percnél többet kapunk, hiszen ott nem megy el energia a turbókefe pörgetésére és a LED-fényekre sem.

Mire jó a LED egy porszívón? Az úgynevezett súrlófény lényege nem az, hogy lássunk az ágy alatt is – bár kétségtelenül erre is használható. A jó LED-fény tökéletesen bevilágítja a padlót, így láthatóvá válik a szabad szemmel amúgy nem érzékelhető kosz és por, sőt, tulajdonképpen az is, hogy a porszívónk használatával mennyire sikerült azokat feltakarítanunk.

Az említett furcsaságokat leszámítva meg voltam elégedve a porszívóval, állítom, hogy ez a modell teljesítményben felveszi a versenyt a Dyson csúcsgépeivel, és tartom azt is, amit még a 8000-es széria kapcsán írtam: a szívóerő parádés, a vezeték nélküli kivitel és a praktikus kialakítás pedig tényleg a takarítás könnyedebb dimenzióját biztosítja. És a felmosásról még nem is beszéltem.

Nem feltörlés

A legtöbb hasonszőrű géphez csak feltörlőfejet kapunk, amik szinte kivétel nélkül ugyanúgy működnek: a fejbe folyadékot töltünk, ami folyamatosan adagolódik egy alul lévő rongyra. Ezt húzogatva feltöröljük a padlót. Nem felmossuk, feltöröljük – ez azért fontos.

Ehhez képest itt egy olyan fejet kapunk, amiben két szőrös henger található, amik a gépet bekapcsolva folyamatosan forognak, tehát felmosnak. A tisztítószeres vizet nem a fejbe, hanem a rúd alsó tartályába kell tölteni, innen jut le a fejhez, a koszos folyadékot pedig visszaszívja a motor a felső, nagyobb tartályba. A méretkülönbség egyik oka, hogy ennek hála a takarítás során az alsó tartály újratölthető anélkül, hogy a felsőt üríteni kellene. Itt is két fokozatot kapunk, amivel az adagolt vízmennyiség szabályozható, és talán mondani sem kell, hogy a vizet visszaszívó erő természetesen hagyományos porszívó funkciókat is ellát. Magyarán a kosz is megy a felső tartályba, még az olyan nagyobb darabok is, mint a száraz macskatáp vagy az alom darabkái.

Én szerencsés voltam, mert a tesztgép kritikus időszakban került a kezeim közé, egy lakásfestést követően. Akinek van ilyen irányú tapasztalata, azt tudhatja, hogy megúszhatatlan a padló valamilyen szintű összekenése, és ez alól mi sem voltunk kivételek. A munka végeztével ugyan valamennyit felszedtünk a festékből, de nyomok bőven maradtak így is, a további takarítás elkerülhetetlen volt. Viszont mivel vízbázisú festékkel dolgoztunk, a Philips takarítógépe tökéletes eszköz volt a folytatáshoz, egyben adott volt a lehetőség, hogy az átlagnál jóval koszosabb lakásban teszteljem le, hogy pontosan mit is tud a Philips üdvöskéje.

Összesen négy helyiségben (két laminált parkettás, két texturált járólapos felületen) vetettem be a felmosót, mindig ugyanazt a metódust követve. Először végigmentem a padlón maximum vízadagolással, elhasználva az alsó tartály összes tisztítószeres folyadékát, majd volt egy második kör az újratöltést követően, de ezúttal már csak alapjáraton. Az eredmény pedig meglepően jó lett.

Felmosni, egyszerűen

Az első kör felszedte a kosz nagyját, illetve feláztatta a makacsabb foltokat, a második körben pedig a pörgő kefék ezeket is eltüntették. Akadt ugyan olyan, ahol egy kicsit el kellett időzni a festékfolt felett, de a végeredmény szempontjából ez mindegy, a kosz eltűnt. És ez nemcsak a festékkel működött, de többek között a macska által kiszórt, leszáradt nedvestáppal is.

Ami nagyon tetszett, hogy a felmosófej centrifugális ereje akkora, hogy a víz még maximum adagolás mellett sem folyt ki alóla, magyarán nem áztattam el a padlót, sőt a második kört követően, a visszafogott vízhasználat nyomán nedvességfoltok sem maradtak a padlón. Itt persze meg kell jegyezni, hogy a takarítás nem százszázalékos, hiszen a kefék nem érnek ki a fej széléig. Ennek okán a falak, bútorok mentén mindig lesz egy olyan nagyjából egy centinyi rész, amit a flexibilis fej össze-vissza mozgatása mellett sem lehet elérni – itt nekünk kell kézzel rendet tenni.

A felmosó egy töltéssel szintén 25-26 percig használható, ez nekem bőven elég volt egy dupla menetre, és nagyon élveztem, hogy hajolgatás, vödörcipelés, rongymarkolás nélkül fel tudtam takarítani az összefestett, összemászkált padlókat. És a „móka” ezzel még nem ért véget.

A padló feltakarítása után persze a géppel is foglalkozni kell, de ezzel sincs sok dolog, hála az öntisztító funkciónak. Ez úgy néz ki, hogy a felmosót visszatesszük a dokkolóra, a felső tartályt kiürítjük, az alsót pedig újra megtöltjük. Ha ez megvan, akkor be kell kapcsolni a gépet, és elindítani a tisztítást. A friss folyadékkal a rendszer átmossa a kefés fejet, magukat a keféket és a csőrendszert. Az egész nagyjából négy percig tart, a végén pedig nincs más dolgunk, mint kiüríteni a felső tartályt, illetve kiszedni a keféket a fejből, hogy megszáradhassanak. Utóbbiaknak még külön tartók is vannak a dokkoló talpán, így azzal sem kell foglalkozni, hogy hová tegyük őket.

Luxuskategória

A Philips AquaTrio 9000 alapvetően jól ellátta a feladatát, tényleg praktikus takarítóeszköz, ami a lakásfestést követően igencsak megkönnyítette az életemet, de a gyártónak azért még van min dolgoznia. Egyrészt kár volt megnyirbálni a kiegészítők felhozatalát, a közel három órára nyúló töltésen is lehetne még gyorsítani, illetve a felmosófejnél is kellene valami megoldás arra, hogy ne maradjanak vakfoltok, amivel a gép semmit nem tud kezdeni. Ezek persze elviselhető kompromisszumok, főleg a teljesítmény és az elérhető funkciók fényében, a legnagyobb problémát a legtöbbek számára szokás szerint az ár fogja jelenteni.

Az már rég nem meglepő, hogy egy komolyabb teljesítményű rúdporszívó ára jócskán 200 ezer forint felett van, de a Philips újdonsága erre is rátesz egy hatalmas lapáttal, hiszen a kettő az egyben megoldásért nagyjából 380 ezer forintot kér a gyártó. Ez igen húzós összeg, viszont két hét aktív használat után nem tudom azt mondani, hogy nem ér ennyit – ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy itthon ez már a luxuskategória, hiába beszélünk csak porszívózásról és felmosásról.