Tetőzik a kánikula, fullasztó meleg lesz

A pünkösdi hosszú hétvége időjárására nem lehet panasza annak, aki a napos, meleg időt szereti – bár az eső ízléstől függetlenül nagyon hiányzik –, és ebben a keddi munkanappal sem jön változás. Sőt, egyre melegebb lesz.

A Kiderül.hu előrejelzése szerint hétfőn ugyan néhol kialakulhat záporeső és az északias szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet országszerte mégis 27 és 32 fok között várható. Kedden is túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, a hajnali 11 – 18 fok után a legmelegebb órákban 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Az Időkép.hu tájékoztatása szerint aztán szerdára valóban bekeményít a hőkupola:

a legmelegebb tájakon 33–34 fok lesz délután.

Ezek az értékek szezonrekordot fognak jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz, egyúttal az idei év eddigi legmelegebb napja.

További izgalmas témáink a közelmúltból: