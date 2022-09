Ez a legpraktikusabb porszívó, amihez valaha szerencsém volt

A 19. század végén alapított Rowenta közel 50 éve gyárt porszívókat, így kíváncsian vártam, hogy a legújabb prémium kategóriás modelljük hogyan állja meg a helyét a mindennapokban. Az X-Force Flex 15.60 egy elég méretes dobozban érkezett, és már az első benyomások igen kellemesek voltak, lévén a gyártó egyáltalán nem spórolt a gép mellé járó kiegészítőkkel. Kicsomagolás közben az alábbi alkatrészek kerültek a lakás padlójára:

porszívófej (motorral, portartállyal),

flexibilis porszívócső,

padlószívófej LED fénnyel,

kárpittisztító szívófej,

résszívófej,

mini turbó kefe,

hajlékony cső,

két easy brush kefe,

cserélhető akkumulátor,

dokkolóállomás,

hosszabbító cső,

feltörlőfej,

két feltörlőkendő,

extra szűrőbetét a portartályhoz.

Meglepően praktikus

A második pozitív tapasztalat sem váratott sokat magára, ugyanis összeszerelés közben kiderült, hogy a Rowenta fejlesztői tényleg komolyan gondolták, hogy kényelmesen használható, praktikus eszközzel álljanak elő. Ennek egyik jele, hogy falra fúrható tartókonzol helyett egy olyan dokkolóállomást terveztek, amire stabilan felállítható az összeszerelt készülék, továbbá külön helyet kapott rajta (szinte) minden kiegészítő. A tartó gerince ráadásul az egyetlen mozdulattal kiszedhető hosszabbító cső, amit takarítás közben felpattintva még egy relatíve magas, négy méter belmagasságú helyiségben is könnyedén elérhető a plafon és annak összes sarka.

Manapság a legtöbb, vezeték nélküli rúdporszívó többfunkciós, tehát használható morzsaporszívóként vagy éppen az autó takarítására a flexibilis cső és a turbókefe beiktatásával. Így van ez a mostani tesztalanyunk esetében is, de egy olyan csavarral, hogy itt olyan pluszt kapunk, amivel más gyártónál eddig nem találkoztam. A porszívófejen, a flexibilis porszívócsövön, a hosszabbító csövön és a kocsihoz való hajlékony cső végén is van egy easy brush kefe. Magyarán nem egyet kapunk, amit cserélgetni kell, hanem a legfontosabb kiegészítőkhöz jár külön-külön.

Ez elsőre nem tűnhet hatalmas előnynek, de takarítás közben igen kényelmes, hogy nem kell fel- és lecsavarni, esetleg azon agyalni, hogy mégis hol a fenében van a kefés kiegészítő, ami főleg abban segít, hogy semmit ne karcoljunk össze. Mert biztos, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki már húzott mintát a fehér falra a csupasz porszívócsővel. Az pedig már csak hab a tortán, hogy ezek a mini kefék milyen ügyesen lettek kialakítva. Soha nem kell leszedni őket, a porszívófejbe simán bedugható úgy bármelyik cső, hogy ehhez ne kelljen leszedni a kis kefét.

És ez még korántsem minden, hiszen a gép nevében nem véletlenül szerepel a Flex szó. Egyrészt a különböző kiegészítők egyetlen mozdulattal le- és felpattinthatók a központi egységre, másrészt a fő porszívócső közepén van egy kapcsoló, amivel „megtörhető” az üreges rúd, akár kilencven fokban. Ez a funkció akkor jön jól, ha egy dohányzóasztal, ágy vagy kanapé alatt szeretnénk porszívózni. Az L alakba forduló csőnek hála se lehajolni, se leguggolni nem kell a művelethez, csak be kell tolni a nehezen elérhető helyre a porszívófejet, majd ha végeztünk, egyetlen gombnyomással ismét merev állapotba kapcsolható a cső.

Szívás!

Egy porszívó persze lehet bármilyen praktikus, minden a szívóerőnél dől el. A Rowenta gépe szerencsére ezen a területen sem okoz csalódást, és még ide is jutottak hasznos újítások. A motor teljesítménye 520 watt, ami tényleg kimagasló szívóerőt biztosít: már az önszabályzó automata módban sem volt olyan kosz a lakásban, amivel a porszívó ne birkózott volna meg.

És ebbe beleértendők a macska által széthordott alomdarabkák, a tálkából kikapart, nagy szemű száraztáp is. A teljesítmény 4 fokozatban állítható (Eco, Eco+, Automata, Max) a porszívófej digitális kijelzőjén – utóbbi még azt is mutatja, hány percig bírja az aksi a választott fokozaton.

A bekapcsoló gombbal szemközt ugyanakkor találunk egy piros ravaszt is: ezt meghúzva bekapcsol a boost fokozat, ami maximumra pörgeti a motort. Ennek a módnak tényleg semmi nem áll ellent (főleg kárpiton, a kisebb turbókefét használva van értelme), cserébe csínján kell bánni vele, mert alig pár perc alatt képes felemészteni a rendelkezésünkre álló összes energiát.

Itt érdemes megjegyezni, hogy akkumulátorként egy 9 cellás, 32,4 V teljesítményű telep áll a rendelkezésünkre, ami szerencsére cserélhető, azaz a porszívónk mellé akár extra példány is vásárolható, hogy ne a töltésen múljon a takarítás. Utóbbi tényleg fontos lehet, hiszen a nullára merített aksi a hálózatra kötve nagyjából három óra alatt éri el újra a maximum töltöttséget.

A marketing szerint akár 80 perc üzemidő is kisajtolható a gépből. Ez nem feltétlenül félrevezetés, csak éppen a kéziporszívó módra értendő, a legtakarékosabb Eco fokozaton. Auto üzemmódban 36 percig tudtam folyamatosan takarítani, viszont ez nem egyenletes teljesítményt jelent, ugyanis a Rowenta ide épített be egy ügyes trükköt. Ezt a fokozatot választva a porszívó egyaránt figyeli a takarított felületet és a kosz mennyiségét, és ennek megfelelően állítja a szívóerőt.

Ez annyira jól működik, hogy pár nap tesztelést követően már csak ezt a módot használtam: a gép ügyesen lőtte be a szükséges fokozatot, a padlóról szépen felszedett mindent, a szőnyegre érve pedig automatikusan magasabb teljesítményre kapcsolt, és amikor a cica alomládájához toltam, ott is felfigyelt a kihullott darabkákra, és jól megpörgette a motort, hogy semmi ne maradjon hátra.

A gép teljesítményét jól mutatja az is, hogy a portartályba került macskaszőrt rendszeresen labdává gyúrta össze a kifejtett erő.

A tartály amúgy 0,9 literes, több menetnyi kosz is elfér benne, nem kell mindig üríteni, és még egy mosható HEPA filtert is tartalmaz, amiből ráadásul egy extra darab is a csomag része. Így nem feltétlenül kell megvárni a száradást egy újabb kör porszívózással. A portartó amúgy egyszerűen kiszedhető a motor mellől, könnyen nyitható és gyorsan takarítható, ideális a kivitelezése.

Nem minden sikerült

Ami viszont csalódást okozott, az a gép mellé járó padlószívófej. A kialakításával nincs gond, nem karcolta a padlót, nem akadt meg, a keféi pedig könnyen kivehetők és tisztíthatók, ugyanakkor a súrlófény nem igazán tölti be a funkcióját. Itt ugye a kiegészítő orrára szerelt LED-ekről van szó, amiknek a közhiedelemmel ellentétben nem az a szerepe, hogy bevilágítsák az ágy vagy a kanapé alatti felületeket. Persze erre is jók, de a céljuk az, hogy megmutassák, mennyire koszos/poros valójában a padlónk. Azt hihetnénk, hogy ez szabad szemmel is látszik, de ez óriási tévedés.

A foltok, a porcicák, az elhullott alom- és földdarabkák láthatók, de a finomabb szennyeződések, a por és a világosabb hajszálak nem. A LED-ek ezeket fedik fel, majd jó esetben azt is megmutatják, hogy a porszívó milyen szépen eltünteti őket, sőt abban is a segítségünkre lehetnek, hogy alaposak legyünk, hiszen takarítás közben jól látszik, merre nem járt a szívófej.

A Philips és a Miele legutóbb tesztelt gépeinél imádtam ezt a funkciót, a Rowenta viszont valamit nagyon benézett, mert bár a fej megvilágítja a padlót maga előtt, de az alacsony fényerő és/vagy a rosszul beállított szög miatt nem látszódik úgy a por és az egyéb „finomabb” kosz, mint a konkurenseknél. Ezen a területen tehát még bőven van hova fejlődni a német gyártónak.

Ezt viszont egészen jól ellensúlyozta a feltörlőfej, amivel egyszerre lehet porszívózni és feltörölni (felmosásról azért nem beszélhetünk). Ebbe a speciális kiegészítőbe víz tölthető, az aljára pedig törlőkendő húzható, és szép egyenesen feltörölhető vele lényegében bármilyen padló. Menet közben egy lábbal pattintható gombbal az is szabályozható, hogy nedvesedjen-e a törlő avagy sem.

Fényes laminált padlón és textúrált járólapon teszteltem a feltörlést, és korrekt végeredményt kaptam (ami persze nem ér fel azzal, amit akkor kapunk, ha nekigörnyedve kézzel súrolunk fel mindent). Némi erő kifejtésével a mikroszálas kendők szépen felszedik a koszt, eltüntetik a talp- és tappancsnyomokat, a kilötykölt innivalók foltjait, sőt, még a padlóra száradt cicakaját is. Az pedig külön öröm, hogy némi odafigyeléssel (esetemben a nedves törlő szárazra cserélésével) az is elkerülhető, hogy a fényes felületeken a feltörlést követően vízfoltok maradjanak.

Házi kedvenc másképp

Az elmúlt években lehetőségem adódott jó pár komolyabb porszívót kipróbálni, de háromhétnyi folyamatos takarítás után bizton állíthatom, hogy a Rowenta masinája a legpraktikusabb ilyen jellegű eszköz, amihez a közelmúltban szerencsém volt. Nem tökéletes, hiszen a súrlófény elbaltázása csúnyán kihagyott ziccer a gyártó részéről, de ezt leszámítva nehéz belekötni a tesztalanyomba. Porszívóhoz mérten jól néz ki, még úgy is, hogy a fényes műanyag betétek túlzásnak érződnek, az összeszerelés minősége hibátlan, a kezelés pedig nemcsak egyszerű, de kényelmes is – köszönhetően a tényleg az ötletes és hasznos megoldásoknak.

Prémium eszközről lévén szó, a Rowenta X-Force Flex 15.60 4in1 Aqua Auto 230AW ára elég borsos, hiszen 215 ezer forint környékétől vihető haza. Ez nem kevés pénz, de ebben a kategóriában megszokottnak mondható, és nem is tartozik a legelszálltabbak közé. A pénzünkért cserébe viszont egy tényleg erőteljes gépet kapunk, nem kevés kiegészítővel, továbbá olyan praktikus megoldásokkal, amik nemcsak jól használhatóvá, de egyedivé is teszik ezt a porszívót.