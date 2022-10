Ekkor jön az Android 13 Samsung telefonokra

A One UI 5.0 béta verziójának hónapokig tartó tesztelése után a Samsung a napokban kiadta az Android 13 (One UI 5.0) frissítést a Galaxy S22, Galaxy S22+ és Galaxy S22 Ultra készülékekre. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy amennyiben nem a jelenlegi csúcskészülék lapul a zsebében, mikor kapja meg a frissítés. A vállalat most erre is választ adott, és nyilvánosságra hozta a One UI 5.0 kiadásának frissítési ütemtervét a többi Galaxy telefonhoz és táblagéphez – írja a Sammobile.

A Samsung szerint a legtöbb csúcskategóriás telefonja és táblagépe novemberben kapja meg az Android 13 alapú One UI 5.0 frissítést. Néhány régebbi zászlóshajó és a középkategóriás Galaxy készüléknél decemberi dátum szerepel, 2023 januárjában pedig szinte az összes középkategóriás okostelefon és táblagép megkapja a várva várt frissítést.

2022 október:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

2022 november:

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

2022 december:

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

2023 január:

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

Végül 2022 februárjában a Galaxy Tab Active 4 Pro is megkapja a támogatást. A Samsung közölte, a frissítésre jogosult, de a listában nem szereplő termékek várhatóan a következő év első-második negyedévében kapják meg az Android 13-mat, és az azon futó One UI 5-öt.