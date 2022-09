Felszállt az első tisztán elektromos hajtású repülőgép

Felszállt a világ első, tisztán elektromos meghajtású repülőgépe – írja a CNN. Az izraeli Eviation Aircraft vállalat kedd reggel sikeresen indította útnak az Alice elnevezésű gépét a washingtoni Grant megyei nemzetközi repülőtérről, amely nyolcperces bemutató repülése során 1066 méter magasságig jutott.

Gregory Davis, az Eviation elnök-vezérigazgatója szerint a nulla károsanyag-kibocsátású gép útnak indítása történelmi lépésnek számít, ugyanis elmondása szerint az 1950-es évek óta nem teszteltek sikeresen új meghajtási technológiával rendelkező repülőgépet. Az elektromos autókhoz hasonló akkumulátortechnológiával bíró kilencszemélyes Alice-nek 30 perc töltés kell csak ahhoz, hogy egy órán át repüljön. Teljes töltöttséggel 2 óránál hosszabb repülésre is képes lehet a gép, ezalatt pedig akár 815 kilométert is megtehet.

A gép maximális utazósebessége 461 kilométer per óra. Összehasonlításképp egy Boeing 737-es maximális utazósebessége ennek több mint duplája, 946 kilométer per óra.

Az Eviation vállalatot 2015-ben alapították, legfőbb projektje pedig a most sikeresen tesztelt Alice. A fejlesztést rengeteg késés hátráltatta, a repülőgépre azonban így is rengeteg elővásárlási igény érkezett már be. A vállalat tervei szerint a keddi repülés során gyűjtött információk felhasználásával felgyorsíthatják a következő tesztelési fázisokat, így akár már 2027-re leszállíthatják a repülőgépeket az ügyfeleknek.

Az Alice három különböző változata van prototípus fázisban: egy ingázó, egy vezetői és egy teherszállításra specializálódott változat. Az ingázó kialakítású modell kilenc utas és két pilóta befogadására, valamint 355 kilogrammnyi rakomány szállítására lesz képes. A másik hat személyt vihet majd, tágasabb kialakítással, míg a teherszállító változat közel 13 köbméternyi szállításra alkalmas térrel bír majd.