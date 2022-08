A Google hazudik a repülőgépek kibocsátásáról

A Google tavaly ősszel új funkciót tett elérhetővé a keresőmotorjában: a repülőjáratok esetében nem csak az árat és a becsült repülési időt, de a gép kibocsátását is megtekinthetik az érdeklődők. A fejlesztést az éghajlatkutatók is elismerték, azonban a techóriás a múlt hónapban változtatásokat eszközölt az algoritmusában, melynek következményeként kivették a számításból a légi közlekedés üvegházhatást okozó gázkibocsátásának egy fontos összetevőjét. Így a most látható adatok jóval alacsonyabbak, mint a tényleges érték – írja a BBC.

Míg korábban egy Seattle-Párizs repülőút személyenként 1070 kilogramm szén-dioxid-egyenérték kibocsátást jelzett, ez az érték mára 521 kg CO2e-re, vagyis kevesebb, mint a felére csökkent.

A Google szerint a döntés egy, a tudományos és iparági partnerekkel folytatott konzultáció következményeként született meg. A Githubon közzétett bejegyzésben a vállalat levezette, hogy jelenlegi adataikban csak a repülésekből származó szén-dioxid-kibocsátás szerepel, nem az összes üvegházhatású gáz kumulatív hatása – amit szaknyelven szén-dioxid-egyenértéknek neveznek.

Míg a repülésekből származó üvegházhatású gázkibocsátás nagy részét a szén-dioxid teszi ki, a kondenzcsíkok – amelyek a repülőgép-üzemanyagban lévő vízgőz megfagyása után alakulnak ki – kizárása a műveletből meglehetősen furcsa lépés. Ezek ugyanis a légkörben lévő hő megkötésével átmeneti üvegházhatást okozhatnak. Az egyes kondenzcsíkok melegítő hatása rövid távú, mivel a felhők néhány órán belül eltűnnek. Tekintettel azonban arra a több ezer repülőgépre, amely egy adott pillanatban az égen van, az átmeneti felhők ténylegesen mérhető károkat okozhatnak.

Egy 2011-es kutatás szerint a kondenzcsíkok melegítő hatása nagyobb lehet, mint magának a repülőgép-üzemanyagnak a hatása. Különösen azért veszélyes ez, mert a növekvő légiforgalom miatt 2050-re a kondenzcsíkok felmelegítő hatása akár meg is triplázódhat.

A Google szerint a kondenzcsíkok hatásának kiszámítása az egyes járatokra vonatkozóan meglehetősen nehéz feladat, és bár érdemes ezt elvégezni, szeretnének kidolgozni egy olyan mechanizmust, amellyel pontosabb előrejelzéseket tudnak készíteni az egyes járatokra vonatkozóan. A vállalat szóvivője hozzátette: belső kutatásaik szerint az ügyfelek egyébként sem a kibocsátás számszerűségére reagálnak, hanem inkább a termékek közötti különbségekre, teszi hozzá a Gizmodo.