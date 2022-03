Kezdő futóknak lehet ideális a Huawei új okosórája

A Huawei mobilos szárnyalását ugyan derékba törték az USA szankciói, de a különböző kiegészítők piacán még mindig népszerűek a termékei, például az okosórák. Ennek megfelelően rendre érkeznek az újabbnál újabb modellek, most például a Huawei Watch GT Runner, aminek ugyan vannak kiemelkedően jó tulajdonságai (a kategóriában szinte példátlan üzemidő), viszont a szoftveres hiányosságai miatt leginkább csak kezdő futóknak ajánlható.

A Huawei már évek óta menetrendszerűen áll elő okosórákkal, amelyek hazánkban is népszerűnek számítanak. Legutóbb a Huawei Watch 3 Pro modellt vettük szemügyre, idén márciusban pedig a Watch GT széria bővült új taggal, méghozzá a Runner nevű variánssal, amivel – ahogy az a névből is sejthető – a futókat célozza meg a gyártó. Az új eszköznek ugyan vannak olyan tulajdonságai, amikbe egész egyszerűen nem lehet belekötni (például a külső, az összerakás minősége és az üzemidő), de a még mindig túlságosan zárt és bizonyos szempontból elmaradott szoftver miatt messze nem ez a legjobb választás, ha az ember kifejezetten futáshoz keres kiegészítőt.

Kapcsolódó A magyarok sem félnek 100 ezret költeni egy okosórára Árérzékenyek vagyunk, ha okosórákról van szó, de azért szép számmal akadnak 100 ezer forint körüli modellek is a legnépszerűbb hazai választások között.

Huawei Watch GT Runner

A cég nem nagyon tud hibázni, ha a készülékei külsejéről van szó, és nincs ez másképp az új órájuk esetében sem: a Runner egy sportos, de közben mégis elegáns eszköz, lyukacsos szilikonszíjjal, 46 mm-es kijelzőátmérővel és mindössze 38,5 grammos súllyal.

A két gombbal kiegészített óratok speciális polimer-ötvözetből készült, kijelzőként pedig egy 1,43 hüvelykes AMOLED panelt kapunk, 466×466 pixel felbontással. A fényerőre itt nem lehet panasz, a kontraszt és a színek tökéletesek, a rendszer fürge, nincs akadozás, és az érintőképernyő is kifogástalanul működik. Ezzel kapcsolatos remek újdonság, hogy a megszámolhatatlanul sok letölthető óralap között már akadnak olyan variánsok is, amiken a megfelelő részt/ikont megnyomva előugranak a kapcsolódó menüpontok. Például az általam használt alap verzión az animált futó emberkére bökve azonnal a lekövethető edzéstípusokra ugrott az óra.

A kezelés most is pofonegyszerű:

a felső gombbal a teljes menürendszert érjük el (tekerve léptethetünk is), az alsó pedig valamennyire programozható, ide érdemes az általunk legtöbbet használt funkciót rögzíteni. A kijelzőn az ujjunkat fentről lefelé húzva a beállítások hívhatók elő, jobbra/balra a legfontosabb funkciók között váltogathatunk, míg lentről felfelé a legutolsó értesítések jönnek elő. Ezek egy része bizonyos karakterszámig kibontható, de az e-maileknél csak a tárgyat látjuk, és a szoftver 2022-ben még mindig nem tud hangulatjeleket és képeket megjeleníteni. Az általam használt androidos telefonon csak arra volt lehetőség, hogy emojikat küldjek reakcióként, automatikus válaszok nincsenek, ahogy bepötyögni sem lehet semmilyen szöveget.

Az emojiküldés amúgy elég érdekes anomália, mert a felkínált opciók között ott van a legtöbb jól ismert hangulatjel, így számomra teljesen érthetetlen, hogy az óra a beérkezett üzenetekben miért nem képes ezeket megjeleníteni – mindig csak egy * jel látható helyettük.

Belső tárhelyből a jól megszokott 4 GB áll rendelkezésre, ide zenét tölthetünk, de wifi hiányában csak Bluetooth-on keresztül, viszont az órához csatlakoztatható vezeték nélküli füles, továbbá kapott hangszórót és mikrofont is, így szintén a Bluetooth-on keresztül telefonálni is lehet vele. Ennek persze most is akkor van értelme, ha egyedül vagyunk csendes helyen, mert az utcán sem mi, sem a vonal másik végén lévő személy nem fog érteni egy szót sem a beszélgetésből.

Okosfunkció továbbá, hogy vezérelhető a mobilunkon éppen használt zenelejátszó, kereshető a kallódó telefon, a kijelző használható zseblámpaként, beállíthatunk ébresztést és időzítőt is. Adott továbbá a kötelezőnek mondható stopper, tájékozódhatunk az időjárásról és az óra most is kapott barometrikus magasságmérőt, giroszkópot, gyorsulásmérőt, fénymérőt, iránytűt, GPS-t és NFC-t is – utóbbinak viszont most sem lehet igazán örülni, lévén fizetni továbbra sem lehet a segítségével, és egyelőre Curve támogatás sincs, mint a Huawei telefonjai esetében.

És akkor nekiállunk edzeni

Az óra méri pulzust és a véroxigénszintet, számolja a lépéseket, figyeli az alvást, és száznál is több sport monitorozására képes. Az adatok eléréséhez minden telefonon a Huawei Egészség app szükséges (ehhez a nem Huawei mobilokon külön le kell szedni az AppGalleryt), és bár van lehetőség a mért adatok szinkronizálására a sokak által használt Google Fittel, ehhez megint egy újabb app szükséges, szóval a még mindig túlságosan zárt rendszer elég körülményessé teszi az óra használatát, ha a Huawei megoldásain kívül gondolkodunk. És mindez főleg az Androidra igaz, iOS-en rengeteg funkció hiányzik, így almásoknak egyáltalán nem ajánlanánk ezt a kiegészítőt.

Az ugyan pozitív változás, hogy az eszköz már az olyan szoftvereket is támogatja, mint az Adidas Runtastic, a Steppy, a Pedometer vagy éppen a Freedriving, de közben az olyan szupernépszerű appok még mindig hiányoznak, mint a Strava vagy éppen a Nike Run Club, szóval aki évekkel ezelőtt elkötelezte magát ezen edzésappok mellett, azoknak az új Huawei óra biztos nem lesz szimpatikus. Profiknak hiányozhat továbbá, hogy nincs lehetőség ANT+ eszközök (pl. mellkaspánt) csatlakoztatására, közösségi funkciók alig akadnak (a térképmegosztás lehetősége azért elég harmatos), illetve az éremosztogatós, motivációs vonalon is bőven van mit tanulnia a Huawei-nek.

A fenti hiányosságok miatt a futást már régóta rendszeresen űző felhasználóknak ez az óra kevés lehet (már egy sokkal szabadabban kezelhető Apple Watch, Galaxy Watch 4, TicWatch és Garmin órához képest is), ugyanakkor, ha valaki még csak most kacérkodik a futás gondolatával, és ehhez keres motiváló/segítő eszközt, akkor már egészen más a leányzó fekvése.

A Huawei ugyanis tényleg odafigyelt arra, hogy futáshoz (és úgy általában az edzéshez) hasznos funkciók kerüljenek az órába, amiket véleményem szerint egy kezdő tényleg jól ki is tud használni. Egyrészt az említett Egészség appban szépen nyomon követhetők az edzések, másrészt adott a lehetőség egyéni edzéstervek készítésére, amik teljesítését az óra segíti instrukciókkal, továbbá vannak olyan extra funkciók, amik az egészséges fejlődést segítik.

Ilyen a laktátküszöb mérése, ami igyekszik kiszámolni, mikor várható izomláz, és segít a sérülések elkerülésében. Az óra folyamatosan mutatja azt is, mennyire vagyunk fittek, számolja a regenerálódáshoz szükséges időt, sőt, az edzések okozta terhelésről is ad kimutatást, ami segíthet a még hatékonyabb vagy kevésbé megerőltető tervek kialakításában. Ha valaki komolyan veszi a futást, és odafigyel az órától érkező visszajelzésekre, akkor az sem lehetetlen, hogy egy ilyen eszközzel nulláról készüljön fel akár egy félmaratoni táv teljesítésére.

Amiben szinte verhetetlen

Bár említettem, hogy akadnak órák, amik szoftveres szempontból jobbak a Huawei megoldásán, azért van egy terület, amiben csak nagyon kevés konkurens képes megközelíteni a Watch GT széria tagjait, és így a Runner modellt: az üzemidő. A gyártó ígérete szerint akár kéthetes intervallum is összehozható egyetlen töltéssel, ami abszolút nem túlzás (sőt, akár túl is szárnyalható), de az óra még intenzív használat és folyamatos mérések mellett is bírja egy hétig anélkül, hogy töltenünk kellene. Utóbbi végezhető a csomagban található kábeles bölcsővel, de vezeték nélkül is. Ha azt nézzük, hogy az Apple Watch még mindig csak egy napot bír, és a Samsung-féle órák sem bírják 48 óráig, akkor ez egy elég komoly fegyvertény.

Bár a futást jó ideje művelő felhasználók meggyőzéséhez ez kevésnek bizonyulhat, de ahogy említettem, abszolút kezdőknek megfontolandó választás lehet a Watch GT Runner – már ha nem sajnálnak erre nagyjából 100 ezer forintot. Emellett azoknak is érdemes elgondolkodni rajta, akik egy sportos, strapabíró és vízálló (5 ATM) órát keresnek, komoly üzemidővel, és nem különösebben érdekli őket, hogy szoftveres oldalon vannak ennél jóval felkészültebb megoldások a piacon.