Huawei Watch 3 Pro: túl kevés, túl sokért

Idén nyáron debütáltak a Huawei legújabb okosórái, melyek Watch 3 és Watch 3 Pro néven kerülnek a boltokba. Mi a combosabb Pro modellt próbálhattuk ki, és bár külsőre nem nagyon lehet belekötni a viselhető eszközbe, de az elérhető funkciók és az új operációs rendszer terén azért még mindig akadnak hiányosságok, amik főleg az árcédulát megpillantva tűnnek fájónak.

A Huawei legutóbb Watch GT 2 és Watch GT 2 Pro néven dobott piacra okosórákat, de a nemrég debütált Watch 3 és Watch 3 Pro nem ezen készülékek utódai, hanem a 2018-as Watch 2 és Watch 2 Pro az új modellek elődei. Ez többek között azt jelenti, hogy a gyártó műhelyeiben valószínűleg már készülnek a GT 3 és GT 3 Pro okosórák, viszont jelen pillanatban még kérdéses, vajon még idén ősszel vagy csak valamikor jövőre találkozhatunk-e velük.

Huawei Watch 3 Pro

A nálunk járt Watch 3 Pro esetében a Huawei ismét kitett magáért, már a dizájn és az anyaghasználat tekintetében. Férfias, de letisztult külsőt kapunk, amihez viszont komoly méretek társulnak: 48 x 49,6 x 14 milliméterről beszélünk, ami egy átlagos karhoz már sok lehet.

Cserébe az óratok titánból készült, a hátlap kerámia, az üveg pedig zafírral van megerősítve, így még az ügyetlenebb tulajdonosok sem tudják könnyen megkarcolni a felületét. Ez azért is jó hír, mert a részleges védelmet nyújtó lünetta innen is hiányzik, illetve közelebbről megvizsgálva az is látható, hogy a kijelző kávájára valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva 24 órás feliratozás került a megszokott 12 óra helyett. Ezt az apróságot leszámítva viszont tényleg egy szép okosóráról beszélhetünk, főleg a mellé csomagolt barna bőrszíjat felcsatolva – utóbbit a nyáron azért érdemes lecserélni egy elegánsabb szilikon megoldásra, főleg ha víz közelébe merészkedünk.

Zuhanyozni, úszni simán lehet az órával, hála az 5 ATM minősítésnek, és már itt is adott a Drain funkció, vagyis a Watch 3 Pro képes „kiprüszkölni” magából a vizet, némi rázogatás kíséretében. Az aksi 790 milliamperórás, amivel a legtöbb funkciót bekapcsolva 4-5 napos üzemidő érhető el: ez egy Apple Watch-hoz, vagy a Samsung okosóráihoz képest tisztességes teljesítmény, de jócskán elmarad a korábban emlegetett Watch GT 2 Prótól, ami akár két hétig is elketyegett.

Persze itt is találunk extrém energiatakarékos módot, amivel akár megháromszorozható a töltés nélküli napok számra, de ilyenkor le kell mondanunk a legtöbb hasznos lehetőségről. Ide tartozik például az immár Bluetooth 5.2-es kapcsolat, a 2,4 GHz-es wifi, vagy a 4G-s eSIM. Utóbbit aktiválva akkor is megmarad többek közt a mobilnet, illetve a hívásfogadás lehetősége, ha a telefonunk nincs a közelünkben, azt viszont tudni kell, hogy az órával normálisan telefonálni csak csendes helyen lehet, a tömegközlekedésen és az utcán nem életképes ez a megoldás.

Az energiaigényesebb funkciók közé tartozik még a kétcsatornás, átlagon felüli pontosságot biztosító GPS, illetve kapunk NFC chipet is, viszont ennél hiányzik napjaink egyik legfontosabb funkciója: az érintéses fizetés nem működik ezzel az órával. Van viszont vezeték nélküli töltés: a Watch 3 Pro mellé eleve egy ilyen bölcsőt kapunk, de az eszköz kompatibilis a Qi szabvánnyal, szóval simán pumpálható bele az energia más gyártók hasonló elven működő megoldásaival is.

A szenzoroknak hála ezúttal is mérhető a pulzusszám- és a véroxigénszint (SpO2), adott a stressz- és alváskövetés, monitorozható többféle edzés, van lépésszámláló, viszont a vérnyomásmérésről és az EKG-ról le kell mondanunk. Ezek helyett nagy újdonságként már mérhető a bőrhőmérséklet, viszont a teszt során nem sikerült megfejteni, hogy ez pontosan mire jó. Persze mondhatnánk, hogy ezekben a koronavírustól terhelt időkben jó, ha bárhol és bármikor ellenőrizhető, van-e lázunk vagy hőemelkedésünk, de egyáltalán nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ennek mérésére a csuklónk feletti bőrfelület a legalkalmasabb terület.

Az 1,43 hüvelykes, kör alakú kijelző alapja egy kiváló, 466 pixeles OLED panel, aminek olyan a fényereje, hogy még a legvakítóbb napsütésben is tisztán, ragyogó színekkel látszik minden tartalom a kis képernyőn. A kezelés pedig a szokásos: a jobb felső nagy gombbal tudunk belépni a telepített alkalmazások közé, és ugyanez a kapcsoló szolgál arra, hogy bárhonnan visszalépjünk a tetszőlegesen váltogatható óralapra. Újdonság továbbá, hogy a kellemesen recés felületű gombot tekergetve kényelmesen léptethetünk fel- és lefelé a kompatibilis menükben.

A jobb alsó gombbal az edzéstípusok (általunk is szerkeszthető) gyorsmenüje érhető el, illetve a kijelző értelemszerűen itt is érintésérzékeny. Felülről lefelé suhintva a beállításokat hívhatjuk elő, alulról felfelé a legutóbbi értesítések nézhetők vissza, az ujjunkat balról jobbra húzva az időjárás és a zenelejátszó bukkan fel (ezzel kezelhető pl. a Google Music is), míg jobbról balra mozogva a widgetek tűnnek elő. Utóbbiak száma viszont elég szegényes, a teszt során csak a lépésszámlálót, a pulzusmérőt, a véroxigénszintet és a testhőmérsékletet tudtuk beállítani. Érthetetlen, ugyanez miért nem működik az alvásfigyelővel, a stopperrel vagy az iránytűvel.

Az új rendszer nem hoz megváltást

A Huawei Watch 3 Pro egyik legfontosabb újdonsága elvileg az lenne, hogy már a gyártó új operációs rendszerét, a Harmony OS-t futtatja. Ez elméletileg egy jóval nyitottabb rendszer, mint a korábbi modelleken található változat, viszont július közepén ennek még nagyon kevés jelét látni.

Az alkalmazásokat ugyan már nem a Huawei Egészség alkalmazásból kell telepítgetni, mint régen, hanem az órán található AppGallery alkalmazásbolton keresztül, de a tényleg értelmes appok száma elenyésző, ráadásul ami felkelti az ember figyelmét, az is korlátozott lehetőségeket biztosít. Jó példa erre a Petal Maps, ami – jelenleg – nem képes másra, mint nyilakkal és a hátralévő méterek számával jelezni, hogy merre kell fordulnunk, miután a mobilunk hasonló térképalkalmazásában beállítottunk egy célt, ahová szeretnénk eljutni. Önmagában nem is használható, a letöltést követően csak egy QR-kódot kapunk az óra képernyőjén, hogy a Huawei-féle térképszolgáltatást telepítsük a telefonunkra is.

Hasonlóan furcsa szerzet a streamelős Huawei Music: adott az online zenehallgatás lehetősége, elméletileg a számok le is tölthetők offline lejátszáshoz (bár ez nekünk sehogy nem jött össze), viszont a teszt során már elérhetetlen volt az a régi funkció, ami lehetővé tette, hogy számokat másoljunk át az órára, amiket aztán Bluetooth-on csatlakoztatott fülessel hallgathattunk. Más zenelejátszók pedig jelen pillanatban nem elérhetők az órára: se Spotify, se Google Music, így hiába van 16 GB szabad helyünk, a teszt során szinte semmit nem tudtunk kezdeni vele.

És ez még nem minden, mert az egészen alapvető funkciók között is akadnak olyan apróságok, amikbe bele lehet kötni. Az óra karemelésre szépen felvillantja a kijelzőt, és egy ilyen mozdulat leváltja az Always on Display felületet is, de a Huawei fejlesztői még az új rendszernél sem oldották meg, hogy reagálhassunk a bejövő üzenetekre (Messenger, Twitter, SMS stb.), továbbá a befutó e-maileket sem lehet kibontani, csupán a tárgyat és a feladót látjuk.

A gyártó ígérete szerint augusztusban ugyan érkezik egy frissítés, ami nemcsak az aksi élettartamát fogja növelni, de várható a beérkező üzenetekre adható válaszok lehetősége is, egyelőre viszont csak az SMS-eknél, ami alapvetően jó hír, bár lássuk be, 2021-ben azért egyre kevesebben használják ezt a szolgáltatást üzenetküldésre.

Szintén fájó pont, hogy az óra hiába ismer fel számtalan edzésmódot (a futás/kerékpár/úszás triótól olyan különlegességekig, mint a boksz, a vívás vagy a hastánc), az adatok továbbra is csak az Egészség appban (és magán az órán) kezelhetők, nem importálhatók más alkalmazásokba, és az AppGallery áruházban sincsenek ott a legnépszerűbb sportalkalmazások.

A gyártó saját appja még mindig jól néz ki, gusztusosan mutatja a különböző információkat, de sokaknak ez kevés lehet. Pedig a potenciál ott van az órában, hiszen a szenzorok jól működnek, nagyszerűen lekövetik a mozgásunkat és testünk reakcióit, a GPS pedig tűpontosan képes lekövetni a szabadban végzett mozgásunkat. A mérések esetében persze továbbra sem beszélhetünk orvosi pontosságról, de a hagyományos okosórák felhozatalában a Huawei termékei még mindig a megbízhatóbb eszközök közé tartoznak. A hardver tehát rendben van, csak a szoftveres oldal még mindig nem tart ott, hogy felvegye a versenyt az Apple-féle ökoszisztémával, és egyelőre az sem biztos, hogy ez elég lesz a hamarosan debütáló új Wear OS-sel szemben.

Mennyi?

A fentiek persze elfogadhatóbbak lennének, ha a kiforratlan szoftveres megoldások mellé észszerű ár társulna, de a Huawei ceruzája idén nagyon vastagon fogott. A barna bőrszíjas Watch 3 Pro 164 ezer forintot, míg a valamivel kisebb (46,2 x 46,2 x 12,15 mm) és visszafogottabb aksival szerelt (450 mAh) sima Watch 3-ért 139 ezer forintot kérnek.

Tagadhatatlan, hogy prémium kivitelezésű eszközökről van szó, de ebben az árkategóriában azért már illenék EKG- vérnyomásmérést kínálni, már csak azért is, mert az elérhető funkciók jelentős része a jóval olcsóbb okosóráknál is megtalálható. A szoftveren szintén van még mit csiszolni, és a Huawei ugyan gőzerővel dolgozik ezen a részen, de az említett árcédulák mellett azért kevésnek tűnik az ígéret, hogy a megvásárolt eszköz a jövőben majd egyre jobb lesz.