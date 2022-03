Ilyen egy jól sikerült, játékra alkalmas, középkategóriás laptop

A Dellnek ugyan van saját, a videójátékosokat megcélzó almárkája Alienware néven, de akinek nincs szüksége abszolút csúcshardverre, sőt, eleve örül annak, ha nem fedi az RGB összes színében játszó LED-sor a laptopját, annak is kínál megfelelő gépet a gyártó, olyat, ami azért játékra is bőven alkalmas. Ilyen a Dell G15 Ryzen Edition is, amit volt szerencsénk kipróbálni.

A gyártó kínál Intel és AMD processzorral szerelt G15-öt is: míg az előbbi gépek feketék, addig a nálunk járt Ryzenes modell a „foltos fantomszürke” fantázianevű borítást kapta. A két szürkét vegyítő kivitel kifejezetten tetszetős, és a fedlapon található bordázott háromszögért is jár a plusz pont. Az egyedi dizájn egyértelműen jelzi, hogy nem egy átlagos irodai laptop van a kezeink között, ugyanakkor nem üvölt a gépről, hogy ez itt egy gamereknek szánt megoldás.

Dell G15 5515

Portok tekintetében egész jól állunk, és majdnem összejött az is, amit már több korábbi laptopnak is felróttunk – konkrétan azt, hogy az eszközbe dugott ilyen-olyan zsinórok semmilyen módon ne zavarják a használatot. Tesztalanyunknál a gép hátulján találjuk a töltő csatlakozókat, méghozzá egy HDMI, egy USB-A és egy USB-C kíséretében, így az ide dugott vezetékekbe nem akadunk bele mondjuk játék közben, a hálózati bemenet viszont a gép bal oldalára került, közvetlenül a fülhallgató bemenet mellé, ami még akkor is a legkevésbé praktikus megoldás, ha manapság már csak kevesen dugnak UTP-kábelt a gépükbe. A jobb oldalon találunk még két teljes értékű USB-A csatlakozót, a megfelelő hűtéshez szükséges légáramlást pedig nagyméretű rácsok biztosítják oldalt és hátul egyaránt. És akkor itt érdemes megjegyezni, hogy a gyártónak sikerült jól megoldani a hűtést és annak hangerejét is: a ventilátorok még nagy fordulatszámon sem zavaróan hangosak.

A jó minőségű műanyagból készült laptopot kinyitva elénk tárul a tizenöt hüvelykes Full HD kijelző, aminél esetünkben 120 Hz volt a maximális képfrissítési lehetőség, de létezik a gépből olyan változat is, aminél ez az érték már 165 Hz. Játékra és hétköznapi feladatokra (netezés, szövegszerkesztés, filmezés stb.) teljesen jó ez a kijelző, de ha valaki esetleg valamilyen vizuális munkára használná a laptopot, az jobban jár, ha a komolyabb verziót választja. A kijelző felett találunk egy 720p-s webkamerát, illetve egy mikrofont is, ezek minősége átlagosnak mondható.

A billentyűzet háttérvilágítással érkezik, és a gép méretének hála még egy numerikus pad is odafért a jobb szélére. Amit problémásnak éreztünk, azok a túlságosan apró nyíl gombok és az enter billentyű, de ezek azért idővel megszokhatók. A trackpad mérete ideális, internetezésre, alapfeladatokra tökéletes, játékra pedig garantált, hogy senki nem fogja használni. A klaviatúra felett kaptak helyet a hangszórók, amik dizájnos rácsokon keresztül szolgáltatják a hangélményt, és szerencsére az is elmondható, hogy laptophoz képest kifejezetten jól szól a G15.

A tesztgépünk egy Ryzen 7-5800H processzorral felszerelve érkezett, amit 16 GB RAM, egy 512 GB-os SSD, és egy Nvidia GeForce RTX3060 videókártya egészített ki. Ha valóban játszani szeretnénk a gépen, akkor érdemes rögtön az 1 TB-os SSD-vel szerelt változatot választani, hiszen a mai játékok méretei mellett nagyon gyorsan válik szűkössé az 512 GB-nyi tárhely.

Bár nem a kifejezetten gamerekre szabott Alienware márka alá tartozó eszközzel van dolgunk, az onnan ismerős Command Center szoftvert azért megtalálható a gépen, bár itt leginkább csak monitorozásra használható, a beállítások nagyon korlátozottan változtathatók. Amennyiben az elérhető maximális teljesítményre vágyunk, akkor a billentyűzet F9 gombját kell megnyomni. Az úgynevezett G-mód ugyan látható az említett szoftverben is, aktiválni viszont csak a fizikai gomb lenyomásával lehet. Ami pedig a nyers teljesítmény illeti: Cinebenchben alap állapotban 11300, G-módban viszont már 11600 pont körüli értékeket produkált a laptop.

Viszi a legújabb játékokat

A Full HD felbontású kijelző és az RTX3060 párosából talán már sejthető, hogy a laptop jól teljesít, ha játékokról van szó. A Microsoft által jól optimalizált programok – mint például a Halo Infinite és Forza Horizon 5 – bőven 80–120 fps közötti értékkel futottak, de még a frissen kiadott PC-s God Of War is 60 fps körül teljesített magas grafikai beállítások mellett. Amennyiben bekapcsoljuk a Ray Tracing funkciót, a teljesítmény értelemszerűen romlani fog, de Cyberpunk 2077-ből még így is sikerült 30 fps körüli értékeket kicsikarni, ami azért egy egész jó kompromisszum.

Játékra is alkalmas laptophoz képest a G15 esetében kiemelkedően jó üzemidőket tapasztaltunk.

Komoly erőforrásokat igénylő játékok futtatásakor az 51 Wh-s akkumulátor ugyan csak két óráig képes energiát biztosítani, de a YouTube pörgetése, sima böngészés és szövegszerkesztés közben 8–10 órán át nem nagyon kell konnektort keresgélni, ami azért elég komoly fegyvertény.

Konklúzióként leginkább az mondható el a G15-ről, hogy a Dell jó helyeken kötött kompromisszumokat, erős versenyzőt küldött a középkategóriába. A ház ugyan műanyagból van, de ettől még kifejezetten jó minőségről beszélhetünk, a processzor/videókártya kombónak köszönhetően pedig teljesen megfelelőnek mondható a 600 ezres ár ebben a szegmensben. Ha pedig ez még mindig sok lenne, a gép elérhető szerényebb konfigurációval (Ryzen 5-5600H, Nvidia GeForce RTX 3050, 8 GB RAM), de ennek megfelelően alacsonyabb áron, akár már 400 ezertől, és még ebben az esetben is egy korrekt masináról beszélhetünk.