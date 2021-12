A magyarok sem félnek 100 ezret költeni egy okosórára

A hazai vásárlók még mindig szeretik a kifejezetten olcsó aktivitásmérőket, de tavalyhoz képest fordult a trend, és idén már az okosórák bizonyultak népszerűbbnek a magyar kereskedőknél. Habár ebben a kategóriában is érezhető, hogy árérzékenyek vagyunk, ha kütyükről van szó, de azért találhatunk 100 ezer forint körüli modelleket is a legnépszerűbb választások között.

Átlagosan 51 500 forintot költünk karácsonyi ajándékokra, általában 4–7 főnek vásárolunk – derült ki a Dell december eleji, nem reprezentatív felméréséből. A kutatásból az is látszik, hogy minden negyedik válaszadónál elektronikai cikk is kerül a fa alá, méghozzá átlag 44 000 forint értékben, a legnépszerűbb termék pedig az okosóra. A megkérdezettek 18 százaléka ilyen kütyüt ajándékoz idén – a második helyen az okostelefonok állnak 15 százalékkal.

A viselhető eszközök népszerűsége évek óta töretlen, lényegében nincs is olyan gyártó, amelynek ne lennének ilyen termékei, ugyanakkor ebbe a kategóriába beletartoznak a szerényebb képességű, így egész olcsón elérhető aktivitásmérők, illetve az okosórák is. Az utóbbi csoport napjainkra legalább olyan szerteágazó, mint az okostelefonok szegmense: a pár tízezer forintos modellektől egészen a negyedmilliós vagy ennél is komolyabb összegért kínált megoldásokig terjed a skála. A hazai kereskedőktől kapott adatok ugyanakkor alátámasztják a Dell felmérését: hiába drágábbak az okosórák, itthon is folyamatosan nő a népszerűségük, akadt olyan magyar áruház, ahol idén már több fogyott ezekből, mint az átlag 10–15 ezer forintért kínált aktivitásmérőkből.

Tarolnak az okosórák

Hagymási Balázs, az iPon webshop kommunikációs vezetője elárulta, az eladási adataik alapján december elejéig a csuklón viselhető eszközök értékesítése 15 százalékkal nőtt közel 300 milliós forgalmat generálva. Az egész évre vetítve viszont ennél is nagyobb bővülés várható, mert ebben a számban még nincs benne a karácsonyi szezon, amikor hagyományosan kiemelt szerepet kap ez a termékkategória. Az iPonnál az okosóra a legnépszerűbb a viselhető eszközök kategóriáján belül, a teljes volumen mintegy kétharmadát adja, és a kiemelkedőnek számító 2020-as évhez képest is 17 százalékos növekedést produkált december elejéig.

Az eMAG 47 ezernél is több okosórát és aktivitásmérőt értékesített idén december elejéig,

ami 40 százalékos növekedést jelent az aktivitásmérők és okosórák együttes darabszámát illetően, ugyanakkor csak az okosórákra szűkítve már 80 százalékos bővülésről van szó. Az eMAG-nál történt az említett trendváltozás is: míg tavaly még az aktivitásmérők eladása dominált (55 százalékkal az okosórák 45 százalékához képest), addig 2021 végére megfordult az arány. Az idén eladott eszközöknek már 59 százaléka volt okosóra és csak 41 százaléka aktivitásmérő.

Érdekesség, hogy a műszaki termékekben jóval erősebb Extreme Digitalnál már tavaly is jóval népszerűbb volt az okosóra kategória 91 százalékkal, de még ehhez képest is tudott növekedni: december elején már 94 százalékos volt a részarány az aktivitásmérőkkel szemben.

Hasonló a helyzet a Media Markt esetében: az értékesítési adatok alapján a két kategória közül az órák voltak népszerűbbek, de összességében is jelentős a növekedés. A viselhető eszközök esetében tavalyhoz képest 40 százalékos növekedésről számolt be a cég, az okosóráknál pedig ennél is komolyabb a bővülés: itt az értékesítés 80 százalékkal haladta meg a 2020-as számokat.

Növekedés mindenhol

Bár a Xiaomi hivatalosan csak 2019 vége óta van jelen Magyarországon, a Mi Band karkötőik már ezt megelőzően is népszerűek voltak itthon, a pozíciójuk pedig csak tovább erősödik, hiszen a megkérdezett kereskedők között nem akadt olyan, ahol a Mi Band 5 (10 000 forint) és/vagy a Mi Band 6 (13 000 forint) ne szerepelt volna a top 5 legnépszerűbb viselhető eszköz között.

A márka és a termékek népszerűségét amúgy pontosan jelzi, hogy – amint azt a gyártó kérdésünkre elárulta – a tavalyi év hasonló időszakához képest 62 százalékos növekedést produkáltak a viselhető eszközöknél. Az okosórákra szűkítve hasonló adatot még nincs, hiszen hivatalosan tavaly még nem voltak jelen a piacon ilyen termékekkel, ugyanakkor az elég beszédes, hogy a megkérdezett kereskedőknél több termékük is bekerült a lentebbi top 5-ös listákba. A hivatalos képviseleten keresztül hazánkban értékesített legnépszerűbb termékek ötösfogata pedig a következő: Mi Smart Band 5, Mi Watch Lite, Mi Smart Band 6, Mi Watch, Mi Smart Band 4C.

Top 5 okosóra iPon:

Apple Watch SE

Samsung Galaxy Watch4

Xiaomi Amazfit GTR

Apple Watch Series 3

Xiaomi Amazfit T-Rex

Top 5 okosóra eMAG:

Haylou LS05 Solar

Xiaomi Mi Watch Lite (fekete)

Huawei Watch GT 2 (42 mm, rózsaarany, fém)

Xiaomi Mi Watch Lite (csontszínű)

Huawei WATCH GT 2 (46 mm, grafit fekete)

Top 5 okosóra Extreme Digital:

Huawei Watch GT 2 (42 mm, jégfehér)

Huawei Watch GT 2 (46 mm, fekete, szilikon)

Xiaomi Mi Watch Lite

Huawei Watch Fit

Huawei Watch GT 2 (42 mm, rózsaarany, fém)

A Media Markt ugyan nem állított fel számunkra top 5-ös listát, de elárulták, hogy az okosóra kategóriában az Apple Watch S6, az Apple Watch SE, a Samsung Galaxy Watch Active 2, a Huawei Watch GT 2 és a Haylou LS05 is az élvonalban vannak az eladásokat tekintve.

Bár a kereskedőktől kapott toplistákban szerepelnek olyan egészen olcsó okosórák is, mint a 10–15 ezer környékén kínált Haylou LS05 és a 20 ezer alatt kapható Xiaomi Mi Watch Lite, de a felsorolásból egyértelmű, a magyarok szívesen áldoznak komolyabb eszközökre is. Az Apple Watch SE hiába kerül 110 ezer forintba, az iPonnál megelőzi a 80 ezerért elérhető Series 3 modellt, de a 100 ezer környékén kínált Galaxy Watch4 iránt is nagyobb volt az érdeklődés.

Ha pedig már szóba kerül a Samsung: a dél-koreai gyártó esetében 32 százalékos növekedést produkáltak az okosórák 2020-hoz képest, a legnépszerűbb modellek idén pedig a Galaxy Watch Active2 40 mm, a Galaxy Watch3 45 mm, a Watch Active2 44 mm és a Galaxy Watch3 41 mm, de remek eredményeket produkáltak az augusztus óta kapható Galaxy Watch4 modellek is.

Tarolt továbbá a Huawei Watch GT 2,

ami a középutasnak mondható 50 ezres árával az iPont leszámítva az összes megkérdezett kereskedőnél bekerült a legnépszerűbb modellek közé. Ez persze olyan szempontból nem meglepő, hogy a Huawei hazánkban hagyományosan egy népszerű márka, és a jelek szerint a telefonos üzletágat érintő problémák nem rettentették el a vásárlókat attól, hogy bizalmat szavazzanak a gyártó korábbi óráinak. A cég hazai képviselete kérdésünkre azt is elárulta, hogy a legnépszerűbb okosórájuk idén a megkérdezett kereskedők listáiban szereplő Huawei Watch GT 2 46 mm-es verziója volt, és a viselhető eszközöknél 70 százalékos növekedést tapasztaltak a tavalyi évhez képest – ez a szám viszont nemcsak az okosórákra és az aktivitásmérőkre vonatkozik, de magában foglalja az olyan kiegészítőket is, mint például a különböző fülhallgatók.

Érdemes megjegyezni továbbá, hogy a Huawei által tavaly eladott Honor márka továbbra is kifejezetten népszerű Magyarországon. Ugyan az okosóráik nem fértek fel a megkérdezett kereskedők top 5-ös listáira, de az aktivitásmérők piacán nem lehet okuk panaszra, hiszen a Xiaomi már említett Mi Band termékei mellett a hasonló képességű Honor Band 5 (10 000 forint) és Band 6 (15 000 forint) modellek uralják az eMAG és az Extreme Digital eladásait.