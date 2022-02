Profi monitort még sosem volt ilyen egyszerű kezelni

Azok számára, akik professzionális körülmények között foglalkoznak vizuális tartalomgyártással, egy jó monitor ugyanolyan elengedhetetlen munkaeszköz, mint egy gyors számítógép. Fotósoknak, vágóknak, grafikusoknak például létfontosságú a szín helyes megjelenítése, viszont aki egyszerre több platformon dolgozik, annak egyáltalán nem biztos, hogy létezik egyetlen tökéletes beállítás. Többek közt erre a problémára nyújt a megoldást a BenQ – kifejezetten ilyen kényes feladatokra tervezett – PD2725U kódnevű, 4K felbontású kijelzője.

A BenQ PD2725U egy masszív ezüst talpon áll, ehhez csatlakozik a szintén fémből készült ezüst állvány. Utóbbival szabályozható a monitor magassága, válthatunk a függőleges vagy vízszintes állás között, illetve kapunk egy kampót, ami a kábelmenedzsmentet segíti. A monitor formája szemből elég letisztult, a keret kifejezetten vékony, a minimalizmust csak a káva jobb alsó sarkában található állapotjelző töri meg. Hátul már egy viszonylag vastag, főleg műanyagból készült borítást kapunk, ami dizájnosnak még nagy jóindulattal sem nevezhető, ugyanakkor munka közben úgysem ez számít, hanem a kijelző és az általa biztosított képminőség.

Ha viszont már úgyis szóba került a hátlap, itt találjuk a csatlakozókat, amik egy lepattintható műanyag lap mögött kaptak helyet. A felhozatal a táp bemenetéből, két Thunderbolt, két HDMI és egy Display Portból áll, illetve van még itt két USB-A és egy Benq Hotkey Puck csatlakozó – utóbbira kicsit később külön is kitértünk. A Thunderbolt portokon keresztül akár tölteni is tudjuk a kompatibilis laptopokat, illetve akár sorba is köthetjük az ilyen csatlakozót használó eszközeinket, tehát kerülhet ide második monitor vagy akár külső merevlemez is. Szintén ügyes megoldás, hogyha két különböző számítógéppel használnánk a monitort, akkor a beépített KVM switch segítségével elég egy billentyűzet/egér kombót tartani az asztalon, mert a monitor intézi a váltást.

Az IPS panel 27 hüvelykes, 3840×2160 pixel felbontással, 60 Hz-es képfrissítéssel, és a gyártó ígérete szerint az sRGB a színtér 100 százalékát, a DCI-P3-nak pedig a 95 százalékát képes megjeleníteni.

Ez kiváló még a munkára szánt kijelzők kategóriájában is. A Benq a gyárban kalibrálja a képernyőket, az erről készült jelentés a készülék dobozában is megtalálható. Persze nem ez az igazi extra, hanem a különböző munkákhoz előre konfigurált színbeállítások (internetre kerülő fotókhoz sRGB, filmvágáshoz Rec709 stb.), amik között három egyszerű módon válthatunk.

Okos extrák

Egyrészt adott a kijelző hátoldalán található három gomb és joystick kombinációja, aztán a korábban már emlegetett, a monitorhoz kábelen csatlakozó Hotkey Puck kiegészítő, illetve a Benq Display Pilot szoftver. Utóbbi esetében az M1 processzoros Mac gépek támogatása még várat magára, de szerencsére a hátsó gombokkal és a Hotkey Puckkal is egészen jól kezelhető a monitor könnyen átlátható, és a magyar nyelvet is ismerő menüje.

Az asztalra helyezhető Hotkey Puck kiegészítőn 5 gomb és egy gombként is funkcionáló tekerő kapott helyet. A marketing szerint még sosem volt olyan kényelmes a kijelző beállításait kezelni, mint ezzel az eszközzel, és a helyzet az, hogy a gyártó ezúttal tényleg nem túloz. A három számozott gombra egy-egy színbeállítás konfigurálható, így tényleg egy mozdulattal válthatunk a profilok között. A tekerőre pedig beállítható a leggyakrabban változtatott értékünk, például a fényerő. Az egyes gombra például rárakható az Mbook színmód (ami a Macbook Pro színbeállításait utánozza), ezt használhatjuk netezés és levelezés közben, majd képszerkesztéskor aktiválhatjuk a kettes gombra állított sRGB-t az ideális színmegjelenítéshez.

Maradt még két gomb az említett ötből: a már felsoroltak mellé kapunk egyet a jelforrás kiválasztásra, és van egy vissza kapcsoló a menükezelés megkönnyítéséhez. A Display Pilot szoftverrel pedig akár az is elérhető, hogy egy adott program megnyitásakor automatikusan a választott színprofilra váltson a monitor. Ha tehát megnyitjuk a Premier Prót vagy bármilyen más vágóprogramot, akkor magától Rec709 színbeállításra vált a kijelző.

A BenQ PD2725U-nak ráadásul nemcsak ügyes trükkjei vannak, de tényleg kiváló társ munka közben. Arra persze itt is figyelni kell, hogy 4K-s monitor lévén ne szalasszunk el egy létfontosságú beállítást. Mind Windows, mind macOS operációs rendszer alatt találunk a kijelző beállításai között egy csúszkát, amivel a szövegek és a menüelemek mérete állítható. 4K felbontásban ugyanis még 27 hüvelyken is elképesztően apró minden, ha folyamatosan teljes felbontásban használjuk a monitort. Szerencsére az említett beállítással már mind a két népszerű operációs rendszer képes arra, hogy csak azon programok vagy programrészletek töltsék ki az összes pixelt, amiknél erre valóban szükség van. A korábban kiemelt, a beállítások közti könnyű váltást segítő megoldások mind-mind a munka gördülékenységét segítik elő, hogy csak az előttünk lévő feladatra koncentrálhassunk. Cserébe profi játékra nem alkalmas a monitor, hiszen nem tudja a kompetitív programokhoz nélkülözhetetlen magasabb képfrissítést, ugyanakkor, ha csak alkalmi gamerek vagyunk, akkor a kijelzőn a játékok megjelenítése sem okoz majd csalódást.

Profiknak szánják

27 hüvelyken a 4K elképesztően jó képminőséget eredményez, telefonokon és tableteken megszokott részletgazdagsága van már az ikonoknak és a menüknek is. A teszt lezárultával és a tapasztalataink alapján nagyon is el tudjuk képzelni, hogy pont egy ilyen monitor előtt töltsük a munkaidőnket, főleg az olyan napokon, amikor egymást váltják a képszerkesztési, vágási és szövegszerkesztési feladatok. A monitor nem olcsó, de ebben a kategóriában nem számít kiugrónak a közel négyszázezres árcédula. Egy ilyen eszközt sok évre vásárol az ember, és akinek erre a minőségre van szüksége, annak idővel vissza is hozzá az árát a beruházás.