Így kapcsolhatja be az időrendi megjelenítést a Facebookon

Frances Haugen, a Facebook amerikai internetes közösségi portál volt termékmenedzsere, adattudósa pár hete lépett a nyilvánosság elé és fedte fel kilétét, ő volt az, aki titkos belső dokumentumokat szivárogtatott ki a Facebook működéséről a Wall Street Journalnak, majd tanúvallomást tett az amerikai törvényhozók előtt a szenátus kereskedelmi, tudományos és közlekedési bizottságának meghallgatásán a Capitoliumban.

Haugen kritizálta a hírfolyamok algoritmusát is. A cég, és más közösségi vállalkozások is algoritmusok segítségével rangsorolják a hírfolyamokba kerülő tartalmakat, ha a rangsorolás elsősorban a kiváltott interakciókon alapul – lájkok, megosztások, kommentek – akkor a felhasználók sebezhetőbbek a manpulációval és dezinformációval szemben. A Facebook jelenlegi gyakorlata káros, mert az algoritmusok azt veszik figyelembe a hírfolyamba válogatott tartalmaknál, hogy mivel maximalizálható a felhasználók elkötelezettsége. A Meta egyik belsős tanulmánya is bizonyítja, hogy a gyűlöletkeltő, megosztó, polarizáló tartalmak dühössé teszik a felhasználókat, ami az egyik legintenzívebb érzelem. Haugen szerint ezért kellene alapbeállításként kronologikus, azaz időrendi sorrendben megjeleníteni a bejegyzéseket (ahogy az anno volt az Instagramon is), amivel sok probléma megoldódna.

A dezinformációval és gyűlöletbeszéddel foglalkozó szakértők szerint egyébként nem feltétlen oldaná meg a Facebook problémáit a kronologikus megjelenítés, egyrészt könnyebb dolguk lenne a rosszakaróknak a spammeléssel.

Van rá mód egyébként, hogy ha szeretnénk, az időrendi megjelenítést válasszuk. Ehhez nyissuk meg a Facebook mobilalkalmazást, majd az app jobb felső sarkában látható, három vonallal jelzett menü panelen keressük meg a Legutóbbiak lehetőséget. Böngészőben pedig az oldal bal menüsávjában keressük meg a Legutóbbiak opciót. Ha szeretnénk visszaváltani az algoritmusos rangsorolásra, bökjünk rá a Vissza a legkedveltebbekhez lehetőségre.

Mivel a Facebook nem engedi, hogy ez legyen az alapértelmezett beállítás, minden bejelentkezésnél el kell végezni a beállítást, Instagramon pedig egyáltalán nincs rá lehetőség.