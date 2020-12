Fontos újítás jött az Apple alkalmazásboltjába

Egyre valószínűbb, hogy a Samsung új csúcsmobiljai is töltő nélkül érkeznek

Az Apple kiadta az iOS 14 mobilszoftver legújabb frissítését, ezzel együtt pedig élesített egy újdonságot is, aminek köszönhetően a felhasználók részletesebb képet kaphatnak arról, mennyi információt gyűjtenek be tőlük az alkalmazások fejlesztői. Mostantól az App Store-ban megjelenő összes app mellett fel lesz tüntetve, hogy milyen hozzáférésekre van szükség a használatukhoz, és milyen típusú adatokat gyűjtenek be. A fejlesztőknek december 8-ig kellett elküldeniük a szükséges adatokat. A mulasztókat nem tiltja ki az Apple, ám addig nem engedik frissíteni az appokat, míg a készítőik nem pótolják az elmaradásukat.

Az alkalmazásboltban három kategóriában jelennek meg az appok tevékenységét átláthatóbbá tevő információk: a felhasználók követésére használt (más helyekről származó, főleg hirdetések célzására alkalmas), a hozzájuk kapcsolódó (bármi, amivel azonosíthatóvá válnak), illetve a nem hozzájuk kapcsolódó adatok (névtelen geolokációs adatok, vagy böngészési előzmények). Ezeket már bárki láthatja, aki iOS 14-et használ.

A címkék megjelenítése mellett az Apple 2021-től azt is szeretné bevezetni, hogy a felhasználóknak beleegyezésüket kelljen adniuk egyes alkalmazásoknak ahhoz, hogy hirdetési célokból kövessék az aktivitásaikat.