Hamarosan nálunk is elérhető a Microsoft magyar nyelvű ügyviteli rendszere (x)

A Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud egy, a kis- és középvállalkozások igényeit kielégítő, felhő alapú, teljeskörű, integrált ügyviteli rendszer, ami hamarosan magyar nyelven, a magyarországi törvényekkel összehangolva válik elérhetővé a hazai vállalatok számára.

A Dynamics ügyviteli rendszer már 19 éve van jelen a piacon, és jelenleg a Microsoft egyik legdinamikusabban fejlődő termékének számít, csak az elmúlt három évben ötszörösére növekedett az ezzel foglalkozó kollégák száma a cégnél. A Dynamics 365 Business Central on-premises verzióját jelenleg több mint 1000 vállalkozás használja Magyaroroszágon,

április közepétől viszont a szolgáltatás felhő alapú, magyar nyelvű verziója is elérhetővé válik itthon, ami számos új lehetőséget és megoldást kínál a már meglévő felhasználóknak, és azoknak is, akik még csak most döntenek úgy, hogy új szintre emelik a céges ügyvitelüket.

Az üzleti alkalmazás főbb komponensei közé tartozik az ügyvitel, a könyvelés, a projekt- és az ügyfélkapcsolat-menedzsment, valamint a raktárkészlet és a humán erőforrás folyamatok kezelése, de lehet vele megrendeléseket menedzselni, szerződéseket tárolni, sőt, digitális és hagyományos marketingmegoldásokat is kínál. Nagy előnye, hogy kiküszöböli a duplikált adatok létrehozását az ügyvitelben, a korábban egymástól elszigetelt rendszereket összehangolja, valamint több folyamatot automatikusan is el tud végezni, a működésről pedig rendszeres jelentéseket is készít.

A hamarosan itthon is bevezetésre kerülő, felhő alapú szolgáltatás további hasznos extrája a magyar nyelv mellett, hogy a gépi tanulás lehetőségeit kihasználva megoldási javaslatokat is kínál majd a vállalkozásoknak, például cash flow előrejelzést, vagy készlet-érték előrejelzéseket is kérhetünk majd a rendszertől, amit a beépített mesterséges intelligencia végez el. A felhő pedig egyúttal a biztonságot is garantálja.

A programból nem csak PC-re, hanem tabletre és okostelefonra optimalizált verziót is használhatnak hamarosan a magyar ügyfelek, ráadásul minden a már jól ismert és széles körben használt, letisztult és egységes Microsoft arculatokkal jelenik meg, így nem vesz igénybe sok időt a használatának megtanulása. A most bevezetésre kerülő rendszer a Power Apps piactéren keresztül teljesen személyre szabható, úgy lehet hozzá alkalmazásoka letölteni, mint ahogy az okostelefonunkra. Több ezer, egyedi tudással is felruházható app közül lehet választani, amikkel az alap rendszert teljesen iparág-specifikussá lehet tenni. A kiegészítő alkalmazások egy része egészen speciális területeket is lefed. A rendszer nem csak az extra belső alkalmazásokkal, hanem a Dynamic 365 programcsalád többi tagjával is kiegészíthető.

Strén András, a Microsoft Közép és Kelet-Európa régió Senior termék marketing menedzsere elmondta, hogy az ügyfeleknek saját alkalmazás létrehozására is van lehetősége. A Business Central felhős verziójával a vállalkozások hozzáférnek a Microsoft Power Platformhoz is, ami egy olyan eszközrendszer, amivel low-code/no-code módon lehet fejleszteni. Az üzleti folyamatokra rálátó kulcsfelhasználóknak ugyanis a beépített eszközök használatával lehetőségük van arra, hogy több alkalmazást “összehúzzanak”, olyan egyszerűen, mintha mondjuk egy prezentációt alkotnának meg. Az így létrejövő alkalmazást pedig aztán a rendszer a háttérben legenerálja nekik. A felhasználói igények kielégítésére hatalmas számban kell appokat írni, a fejlesztői kapacitás viszont véges, ilyenkor jönnek jól az ilyen elemekből építkező, automatikus megoldások.

Blahut Boglárka, a Microsof Közép- és Kelet-Európa régió üzleti alkalmazások üzletág igazgatója a magyarországi bevezetés kapcsán kiemelte, hogy a régió legtöbb országában már ilyen formában, felhő támogatással érhető el a Business Central, ami a külföldi ügyfelekkel is rendelkező cégek számára is pozitív lehet. A magyarországi bevezetés a magyar törvényi követelményekkel való összehangolással is együtt jár, a program ráadásul követi is a jogszabályi környezet változásait, amit a Microsoft helyi partnerei támogatásával végez.

További információk a Microsoft oldalán.

Kiemelt kép: Jeenah Moon /Getty Images /AFP