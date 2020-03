A karantén az olasz internetet is megterheli

A karantén az olasz internetet is megterheli

Egy nap alatt 6 millió embert vonzott be az ingyenes Call of Duty

Így tölthető le az ingyenes Call of Duty Warzone

Olaszországban az egészségügyi veszélyhelyzet miatt már zárva vannak az iskolák, ami az internetre is hatással van, ugyanis az otthon ragadt gyerekek miatt jelentősen megugrott az adatforgalom az egyik legnagyobb olasz távközlési cég, a Telecom Italia hálózatán – írja a Bloomberg. Az átlaghoz képest kétharmados növekedést főleg videojátékok okozzák, hiszen a hirtelen támadt, otthon töltendő szabadidőben a fiatalok értelemszerűen a különböző programok felé fordulnak.

Az ugrást ugyanakkor nem a játékokkal töltött órák eredményezik, hanem az a tény, hogy például a rendkívül népszerű Fortnite frissítése nem egyszer több gigabájt letöltését igényli, ami megemelkedő felhasználószám mellett már komoly növekedést jelent egy hálózat adatforgalmában.

És nemcsak a Fortnite lendítette meg a számokat, de a Call of Duty Warzone hét közbeni megjelenése is, ami szintén egy ingyenes program, és platformtól (PC, PS4, Xbox One) függően legalább 70-100 gigabájtnyi adat leltöltését igényli. A március 11-ei megjelenést követő első 24 órában legalább hatmillióan próbálták ki – persze nemcsak Olaszországban, hanem az egész világon.