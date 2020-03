Meglepő helyre önti pénzét Soros György

Soros György amerikai üzletember több mint 45 milliárd dollár (kb. 13 milliárd forint) fektetett be az Activison Blizzard kiadóvállalatba 2019 negyedik negyedévében –számolt be róla a Finance.yahoo. A nemsokára 90 éves üzletember egészen pontosan 758 ezer részvényt szerzett be az amerikai videojáték-óriástól. A kaliforniai Activison Blizzard a játékipar egyik legnagyobb neve, olyan címek tartoznak ernyője alá, mint a Call of Duty sorozat, a World of Warcraft, és a Candy Crush.

Michael Pachter elemző szerint ez egy erős döntés az üzletember részéről. Az Activision egyébként a következő három évben több fontos termékkel áll elő, továbbá a techóriások közti küzdelem is fokozódik. Az Amazon és a Google agresszívabban fog versenyezni a Sony-val és a Microsofttal a felhőalapú-játékszolgáltatások terén. Ennek nyomaként izgalmas helyzet fog kialakulni a játékiparban, amiben az Activision továbbra is tarthatja a vezető szerepét.

(Kiemelt kép: AFP)