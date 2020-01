Újabb Samsung telefont kapta meg az Android 10-et

Ha az éppen aktuális Android verziók frissítéséről volt szó, a Samsung az elmúlt években sosem járt az élen, de úgy látszik, hogy a dél-koreai gyártó ezen a téren kezdi összeszedni magát, hiszen a Galaxy S10 és a Galaxy Note10 készülékek után végre a 2018-ban piacra dobott Galaxy Note9-re is elkezdte elérhetővé tenni az új szoftvercsomagot a Samsung. A frissítés N960FXXU4DSLB néven fut, és első körben a német felhasználók számára vált elérhetővé, de ahogy az S10 és a Note10 esetében is, napokon/heteken belül Európa minden részén, így Magyarországon is letölthető lesz.

Éppen ezért a Note9 tulajdonosoknak érdemes a szokásosnál gyakrabban ellenőrizni, hogy érkezett-e frissítés: ehhez nem kell mást tenni, mint a beállításokon belül kiválasztani a szoftverfrissítés opciót, majd a letöltés és telepítés menüpontra kattintva a készülék tájékoztat, hogy elérhető-e a legújabb szoftver. Ezzel kapcsolatban érdemes tudni azt is, hogy a frissítés érkezése nagyban függ attól, hogy függetlenül vagy a szolgáltatótól vettük-e a telefont – utóbbi esetben a telekommunikációs cégen is múlik, hogy a telefon mikor kapja meg az Android 10-et és a Samsung által fejleszett One UI 2.0 felületet.