Itthon is elindult az Android 10 frissítés a Samsung Galaxy S10 telefonokon

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Európa néhány országában már elindult a Samsung Galaxy S10 telefonok frissítése Android 10-re / One UI 2 kezelőfelületre, és végre Magyarországon is megkezdődött a szoftvercsomag elérhetővé tétele. Ami biztos, hogy a szolgáltatóktól függetlenül (XEH) és a Telenornál (PAN) vásárolt készülékekre már tölthető az új operációs rendszer, ami a legfrissebb biztonsági javításokat is tartalmazza. A Telekomnál (TMH) és a Vodafone-nál (VDH) vásárolt készülékek a cikkünk írásakor még nem kapták meg a frissítést, de jó eséllyel napokon belül ezekre a mobilokra is elérhető lesz az Android 10 és a Samsung saját fejlesztésű kezelőfelületének legújabb verziója.

A frissítést ugyan csak egy független Galaxy S10+ készüléken tudtuk ellenőrizni, de szoftvercsomag nagy valószínűség szerint már elérhető a Telenoros és független Galaxy S10 és Galaxy S10e készülékekre is. Ennek kiderítéséhez nem kell mást tenni, mint a beállításokon belül kiválasztani a szoftverfrissítés opciót, majd a letöltés és telepítés menüpontra kattintva a készülék azonnal kiírja, hogy elérhető-e a legújabb frissítés – amennyiben igen, érdemes leszedni és telepíteni a közel 2 GB-os csomagot.

Kiemelt kép: Sopronyi Gyula / 24.hu