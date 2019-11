Ezek 2019 legjobb telefonjai, ha fotózásról van szó

A Huawei Mate 30 mobilok az amerikai szankciók ellenére is tarolnak

Ha valaki olyan telefont keres, amivel a lehető legjobb képek készíthetők, és egészen mostanáig várt, hogy a megfelelő készüléket kaparintsa meg, annak van egy jó hírünk: a profi és elfogulatlan tesztjeiről híres, mára iparági hivatkozási pontnak számító DxOMark elkészítette az idei összesítését, amiben megnevezik a 2019-es év legjobb fotós mobiljait. Fényképezés terén az első helyen két okostelefon osztozik: a hányatott sorsú Huawei Mate 30 Pro, illetve a Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, ami Európában Xiaomi Mi Note 10 néven kerül forgalomba.

Bár a Mate 30 Pro kétségtelenül egy kiváló készülék, ha fotózásról van szó, de Európában csak a Spanyolországban érhető el hivatalos forrásból, ami főleg annak köszönhető, hogy az amerikai szankciók miatt egyetlen Google-féle szolgáltatás sem található meg rajta, így a Play Áruház sem, ami igen jelentős érvágás. Ez persze a Xiaomi-nak kedvez, és a cégről épp a hetekben írtuk meg, hogy egyre komolyabb a jelenlétük Magyarországon is, ami többek között azt jelenti, hogy a DxOMark által kiválónak talált Mi Note 10 itthon is kapható lesz, és megjelenik a mobilszolgáltatók kínálatában is.

Ha pedig valaki az iOS-re esküszik az Android helyett, akkor a szakértők szerint az iPhone 11 Pro Max a legjobb választás fotózásra, sőt a cikk arra is kitér, hogyha valaki a videókészítést preferálja telefonnal, akkor nem a Huawei és a Xiaomi készülékét, hanem ezt a modellt érdemes beszereznie. Az összeállítást pedig egyébként is érdemes átnyálazni, mert a DxOMark több kategóriában hirdetett nyertest, és pontról pontra levezetik azt is, hogy miért az említett készülékeket találták a legjobbnak.