Elsötétülnek a Huawei mobilok is

Ahogy arról az elmúlt egy hét során beszámoltunk, egyre több Huawei készülékre érkezik meg az Android 10 és az EMUI 10 kezelőfelület, ami a legújabb digitális trendeknek megfelelően már sötét módot is tartalmaz, azaz rendszerszinten válthatunk át a jobbára világos képernyőkről sötétebb árnyalatokra, ami nemcsak a szemnek tesz jót, de az OLED panellel szerelt készülékek esetében a fogyasztást is mérsékelheti, ami természetesen hosszabb üzemidőben realizálódhat.

Az OLED képernyős telefonokon ez a lehetőség ugyan már Android 10/EMUI 10 nélkül is előhívható, de a cég ezúttal azokra is gondolt, akik nem ilyen hardverű modellel rendelkeznek: a Huawei Blog beszámolója szerint a hagyományos IPS és LCD paneles készülékek is megkapják az újítást, ami nemcsak felcseréli a sötét és világos részeket, hanem eltérő skálán módosítja a betűk, gombok és egyéb dizájnelemek színét, hogy a szem számára legkényelmesebb és legjobban olvasható eredmény szülessen.

November folyamán a Huawei nyolc készüléken tette elérhetővé az új operációs rendszert és kezelőfelületet hozó frissítést, és ezek közül a Mate 20, Mate 20 Lite, a Nova 5T, a P30 Lite és a P Smart 2019 nem rendelkezik OLED kijelzővel, de már ezeken a mobilokon is elérhető lesz a sötét mód. Amennyiben ezekre a készülékekre már megérkezett a szükséges rendszerfrissítés, úgy a Beállítások / Kijelző és fényerő / Sötét mód menüpontban lehet kipróbálni, hogy milyen az, mikor elsötétül a telefon.