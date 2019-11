A Huawei Mate 30 mobilok az amerikai szankciók ellenére is tarolnak

A Huawei szeptember közepén leplezte le a Mate 30 okostelefon szériát (Mate 30, Mate 30 Pro és Mate 30 Porsche Design), ám a készülékek hiába vannak megáldva kiváló hardverrel, az érvényben lévő amerikai szankciók miatt hiányzik róluk a Google Mobile Services szolgáltatáscsomag, azaz hiába fut rajtuk Android 10 alapú EMUI 10 kezelőfelület, olyan létfontosságú alkalmazások hiányoznak róluk, mint a Chrome böngésző, a YouTube, a Gmail vagy éppen az androidos alkalmazások letöltésére szolgáló Play Áruház. Ezeket ráadásul hivatalos és megbízható módon nem is lehet a készülékre telepíteni. Ennek köszönhető, hogy az egyébként kiváló telefonok Spanyolországon kívül sehol nem kaphatók Európában.

Mindez ugyanakkor nem gátolta meg a Huaweit abban, hogy mindössze 60 nap alatt 7 milliónál is több Mate 30 készüléket értékesítsen – mindezt Richard Yu, a kínai vállalat Fogyasztói Üzletágának vezetője jelentette be a cég a november 25-i sajtóeseményen. Ez a szám ráadásul azért is impozáns, mert a széria elődjéhez, az Európában is elérhető Mate 20 okostelefonokhoz képest ez 75%-os növekedést jelent. A Mate 30 mobilog jelenleg csak Kelet-Ázsia egyes részein, Ausztráliában és Új-Zélandon kaphatók, és a kiváló eredmények jó eséllyel annak köszönhetők, hogy a kínai felhasználók minden korábbinál nagyobb erőkkel támogatják az USA kereszttüzébe került céget.