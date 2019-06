Az Apple leszámol az iTunesszal

Sajtóértesülések szerint a cég rövidesen bejelenti, hogy az iTunesnak vége, helyette három külön app lesz majd zenehallgatásra, tévénézésre és podcasthallgatásra.

A Bloomberg úgy tudja, hogy Tim Cook Apple-vezér a jövő héten, június 3-án kezdődő nemzetközi fejlesztői konferencián jelenti majd be a hírt a kaliforniai San Joséban. Az iTunes digitális zenei és videóállományok lejátszására szolgáló médialejátszó szoftvert 2001. január 9-én indította útjára Steve Jobs, és akkor forradalminak számított.

Az iTunes révén legálisan lehetett mp3-akat vásárolni az Apple zeneáruházából, lejátszási listákat állíthatunk össze, szinkronizálhatjuk gyűjteményünket az iPodunkkal és egyéb, régen még hasznosnak tűnő funkciói is voltak, ám amióta a Spotify és a többi streamingszolgáltató átvette a hatalmat és feleslegessé tette, hogy fizikailag is birtokoljuk a zeneszámokat, az egyébként is sokat kritizált iTunes napjai meg voltak számlálva. Sokan azt sem bocsátották meg az iTunesnak, hogy 2014-ben valamennyi felhasználója könyvtárába kéretlenül is telepítette a U2 aktuális albumát, amiért még a zenekar énekese, Bono is kénytelen volt később elnézést kérni. Végül 2015-ben az Apple is elindította a maga streamingszolgáltatását, az Apple Musicot, és a jelek szerint rövidesen el is búcsúzhatunk az iTunestól.

Borítófotó: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images