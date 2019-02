Itt a füles, ami még egy helikopter zajával is megbirkózik

A Sony 2016-ban dobta piacra az első zajszűrős fejhallgatóját, az MDR-1000X-et, ami annak ellenére is kiváló termék lett, hogy ez volt a gyártó első komolyabb próbálkozása a szegmensben. Azóta évente jelentkeznek új modellel, a legújabb verziót le is teszteltük, ráadásul még egy őrülten zajos helikopterben is ki tudtuk próbálni, a WH-1000XM3 pedig kiválóan vizsgázott.

Az aktív zajszűrést használó, azaz a külvilágot szoftveresen eltompító fejhallgatók terén nagyon sokáig a Bose-féle QuietComfort fülesek számítottak etalonnak, aztán 2016-ban a Sony is megjelent a piacon a saját termékével. Az MDR-1000X-ért a megjelenésekor 150 000 forintot is elkértek, cserébe olyan hangminőséget, komfortot és zajszűrést kínált, amit megtapasztalván

még a legnagyobb kritikusok is elégedetten csettintettek.

Az 1000X azóta sikeres szériává bővült, hiszen a Sony 2017-ben és 2018-ban is előállt egy továbbfejlesztett verzióval. Mi már a WH-1000XM2-vel is meg voltunk elégedve, de a cég a 2018-as IFA szakkiállításon bemutatta a legújabb modellt, a WH-1000XM3-at, ami újfent képes volt túlszárnyalni az elődeit. Egy fülsiketítően zajos helikopterben is kipróbáltuk, és a fejhallgató még ilyen extrém körülmények között is képes volt élvezhető zenei élményt biztosítani.

JÓL BEVÁLT ALAPOK

A WH-1000XM3 külsőre alig változott a legutóbbi modellhez képest, ami egyáltalán nem baj, hiszen az XM2 is egy profin összerakott füles volt. Könnyű szállíthatóságot biztosító, beforgatható szárak, 254 grammos, még elfogadható súly, stabil, de a fejtetőt nem terhelő pánt, minőségi, strapabíró műanyagból készült alkatrészek és kényelmes bőrpárnákkal felvértezett kagylók jellemzik a terméket.

A füles akár órákig is viselhető anélkül, hogy zavaróvá válna, a fülünkre simuló párnák ugyanakkor egy idő után egyre melegebbnek érződnek, ami főleg nyáron lehet kellemetlen, a mínuszoktól terhelt januárban még jól is jött az extra védelem. A fejhallgató még séta közben is stabilan ül az ember fején, sportoláshoz viszont nem ajánlott, főleg a mérete miatt, de futáshoz például már a súlya sem ideális.

A hangzásra kicsit később térünk ki, de a Sony fejlesztése nem csak ilyen szempontból képvisel csúcstechnikát, hiszen a tesztalanyban adott a Bluetooth-kapcsolat (de van hozzá hagyományos vezeték is), az NFC chip a kényelmesebb csatlakoztatáshoz, ráadásul a füles ezúttal már USB-C csatlakozón keresztül tölthető, és közel harminc óra az üzemideje, még úgy is, ha folyamatosan be van kapcsolva a zajszűrés, így nem kell attól tartani, hogy egy hosszabb repülőút során lemerül a készülék.

És ez még koránt nem minden, hiszen a WH-1000XM3 gyorstöltéssel is fel van vértezve, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy nagyjából negyed óra alatt annyi energiát pumpálhatunk bele, hogy a kövezően öt órában ne kelljen aggódni amiatt, hogy lemerül a fülesünk.

BURA A FEJ KÖRÜL

A WH-1000XM3 legnagyobb dobása az aktív zajszűrés, amit ezúttal egy új chip, a QN1 HD végez. Ezen a területen már az elődök is kiválóan muzsikáltak, de az új processzornak hála a korábbinál is kifinomultabb megoldást kapunk. A használat egyszerű: a fejhallgatót felvéve a bal kagyló alján található NC/Ambient gombot nyomkodva váltogathatunk a különböző módok között.

Az Amibent Sound beengedi a zene mellé a külvilág zajait, míg a Noise Cancelling pont ellenkezőleg, szoftveresen szűr ki szinte mindent, méghozzá egészen döbbenetes módon. Hiába ez a harmadik modell, amit szerencsém volt kipróbálni az elmúlt évek során, még mindig őszintén

rá tudok csodálkozni, hogy mennyire jól működik ez a technológia.

A zajszűrést bekapcsolva tényleg olyan, mintha egy bura ereszkedne a fejünk köré. Legyen szó zsúfolt szerkesztőségről, a Váci úton zötykölődő metrópótlóról, vagy egy vonatról, a WH-1000XM3 mindenhol tökéletesen teszi a dolgát. Szinte teljesen kiszűri a külső zajokat, ha pedig emellé valamilyen zenét is elindítunk, akkor tényleg megszűnhet a külvilág. Ugyanakkor intelligens rendszerről van szó, ugyanis az utcán átengedi a rendőrautó szirénáját, és azt is észrevesszük, ha valaki közvetlenül hozzánk beszél.

Hogy mennyire profi az eszköz, azt egy helikopterben sikerült kétséget kizáróan letesztelni. Aki még nem ült ilyen járműben, annak érdemes tudni, hogy működésben lévő rotorok mellett fülsiketítő zaj van a kabinban, kommunikálni közel lehetetlen. Éppen ezért nem véletlen, hogy minden gépen rendszeresítve vannak masszív fejhallgatók: egyrészt, hogy ne szenvedjünk maradandó halláskárosodást, másrészt, hogy a pilóta és az utasok tudjanak beszélni egymással.

A zajszűrés ugyan nem tudta száz százalékban elnyomni a hangorkánt, ugyanakkor teljesen elviselhetővé tette az utazást, ha pedig zenét is kapcsoltam, és kicsit felcsavartam a hangerőt, akkor simán lehetett élvezni a muzsikát – a háttérben ugyan ott búgott a gép, de a zene ettől függetlenül értékelhető maradt.

Nyilván nem egy helikopter a természetes közeg egy ilyen fejhallgató használatához, de a Budapest feletti gyors kör nagyszerűen prezentálta, hogy mégis mire is képes a kütyü. De egy hétköznapibb példánál maradva: egy tízszer csendesebb utasszállító gépen szinte tökéletes nyugalmat biztosít, nekem például segít elaludni is, pedig ezzel mindig problémám szokott lenni a levegőben.

A WH-1000XM3 ráadásul nemcsak zajszűrésben mester,

de sima fejhallgatóként is a felső kategóriába tartozik. Egészen tiszta hangélményt biztosít, nagyszerűen átadja a közép és magas tartományokat, és a basszusra sem lehet panasz. Ha nem a külvilágot akarjuk kizárni, csak szeretnénk jó minőségben zenét hallgatni, akkor is tökéletes választás, már csak azért is, mert a Sony LDAC technológiája támogatja a 990 kb/s sűrűségű HD hangminőséget, szóval, ha nem streameljük a zenét, hanem megfelelő forrásfájlokat játszunk le, az élmény egészen parádés.

További bónusz, hogy a készülék mellé saját, Androidra és iOS-re egyaránt elérhető okostelefonos applikáció is tartozik, amiben nemcsak a zajszűrés mértékét és módját konfigurálhatjuk, de kedvünk szerint játszhatunk a hangzással is, hogy mindig úgy szóljanak a kedvenceink, ahogy mi szeretnénk.

PRAKTIKUS, APRÓ HIBÁKKAL

Végül érdemes beszélni arról is, hogy milyen praktikus fülessel van dolgunk. A jobb kagyló külső részét ugyanis érintésérzékeny felület borítja, amin az ujjunkkal adhatunk ki parancsokat. A fel és le irányuló mozdulatokkal a hangerő szabályozható, jobbra és balra a számok között válthatunk, koppintással megállíthatjuk és indíthatjuk a lejátszást, a legjobb pedig az, hogy a tenyerünkkel a felületet letakarva kikapcsol a zajszűrés, így anélkül hallhatjuk a külvilágot, hogy le kellene venni a fülest.

Az egyetlen gond, hogy a mozdulatok felismerése még mindig nem tökéletes, így alkalmanként előfordul, hogy csak harmadik próbálkozásra sikerül elérni a kívánt célt. Továbbá hiába tudjuk egyetlen mozdulattal headsetként használni a fejhallgatót, a beszélgetés minősége (főleg a vonal túlsó végén) koránt sem olyan, mint az erre a célra kihegyezett eszközökön.

Ami problémás továbbá, hogy a fejhallgató hiába készült jó minőségű műanyagból, már nyoma sincs a korábban megszokott bőrhatású kivitelnek, helyette matt felületet kapunk, ami a kelleténél sokkal jobban gyűjti a koszt és a zsírfoltokat, így ha nem figyelünk rendszeresen a takarítgatásra, idővel nem túl esztétikus pacák maradnak az amúgy egészen elegáns fülesünkön.

Az WH-1000XM3 ezen felül támogatja a Google Assistantot is, így a fülesen keresztül kommunikálhatunk a telefonunk virtuális asszisztensével, ami értesítések esetén szépen be is olvassa nekünk az információkat, ugyanakkor a kezelése az NC/Ambient gombra került, ami nálam lehetetlenné tette a módok közti váltogatást, így rövid időn belül ki is kapcsoltam az egészet.

Ezek persze csak apró nüanszok a pozitívumokhoz képest, és a készülék 110 000 forint környéki ára hiába tűnhet horribilisnek, összességében ez a technika simán megér ennyi pénzt, főleg, ha valaki rendszeresen és hosszan szokott utazni – ilyen esetekben egy ilyen eszköz igazi megváltás lehet. Emellé kényelmes, és olyan hangélményt biztosít, amire a szintén zajszűrős konkurencia nem képes.