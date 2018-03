Még jobb lett a legjobb zajszűrős fejhallgató

A Sony tavaly dobta piacra az MDR-1000X névre hallgató fejhallgatóját, ami a kialakításának, a vezeték nélküli- és aktív zajszűrős technológiájának, illetve a hangminőségének köszönhetően túlzás nélkül a tavalyi év legjobb fülese volt. Ennek a kütyünek jelent meg az új verziója, a WH-1000XM2, ami bizonyos szempontból túl is szárnyalja az elődjét.

Három éve, ha valaki elfogadható hangzású aktív (azaz nem szivacsokkal, hanem szoftveres megoldással dolgozó) hangszűrős fejhallgatót akart venni, akkor nem nagyon volt más lehetősége, mint lecsapni a Bose-féle QuietComfort fülesek valamelyikére. Tavaly viszont a Sony előállt az MDR-1000X-szel, ami nemcsak konkurenciát állított az említett termékcsaládnak, de felül is múlta az oda tartozó modelleket.

Minőségi és kompakt kialakítás, érintésérzékeny felület, aktív zajszűrés és normális hangzás – ezt kínálta az MDR-1000X, aminek most itt az új verziója, a WH-1000XM2, ami nem csupán fejlődött az elődhöz képest, de továbbra is a legjobb vétel az egyre szaporodó aktív zajszűréses megoldások között.

AMIN FELESLEGES VÁLTOZTATNI

A 2017-es modell egyik legnagyobb erénye a kialakítás volt: első blikkre hiába tűnt robusztusabbnak, mint egy átlagos vezeték nélküli fejhallgató, felvéve ebből semmi nem érződött, és mindenféle költői túlzás nélkül állítom, hogy kényelmesebb füles talán még sosem volt a fejemen.

Szerencsére a Sony ezen nem is változtatott: a WH-1000XM2 egészen apró eltéréseit a tavalyi modellhez képest csak akkor lehet észrevenni, ha egymás mellé helyezzük a két készüléket.

Az idei füles mindössze 274 gramm, a fejpánt és a kagylók kellemes érintésű műbőr felülete pedig ezúttal is poliuretán habbal van feltöltve, ami rendkívül komfortossá teszi a fejhallgató viselését. A pánt sosem szorított, de mégis stabilan simult a fejemre, és még órák elteltével sem zavart – a más termékeknél előforduló, a fejem búbjánál érzékelhető kellemetlen nyomás pedig ezúttal egyáltalán nem jelentkezett.

Az XM2 ráadásul nemcsak kényelmes, de kifejezetten praktikus is. A tervezők figyelembe vették, hogy a felhasználók jó eséllyel mindenfelé viszik majd fülesüket, így a kagylók könnyedén „lapos állapotba” forgathatók, hogy kevesebb helyet foglaljanak és biztonságban legyenek az esetleges sérülésektől.

A készülék mellé ugyan alapból jár egy masszív védőtok, de a behajtható megoldás akkor is nagy segítség, ha lazák vagyunk, és a fejhallgatónkat kiegészítő nélkül hajítjuk a bőröndbe vagy a hátizsákba.

MINŐSÉGJAVULÁS ÉS KÉNYELEM

A füles mellé jár egy kábel, így bármilyen jack aljzatos eszközzel összeköthető, de az XM2 egyik legfontosabb tulajdonsága természetesen az, hogy a Bluetooth-nak hála vezeték nélkül csatlakoztathattam az ilyen kapcsolatra képes lejátszóimhoz. És ha már szóba került a wireless megoldás: itt találkoztam az első jelentős változással, hiszen a füles a teljesen hagyományos szabványok (SBC, AAC, aptX) és a Sony saját fejlesztése (LDAC) mellett már támogatja az aptX HD-t is.

Ez a technológia Bluetooth-on keresztül is képes a jobb minőségű, maximum 24bit/48kHz-es források veszteség nélküli lejátszására, de ennek kihasználásához persze szükséges egy szintén aptX HD kompatibilis lejátszó, mondjuk egy LG G6 okostelefon, esetleg egy Astell&Kern AK70 mobil hifi.

A WH-1000XM2 bal kagylójából ezúttal sem hiányzik az NFC chip, így a megfelelő készülékekkel egyetlen érintéssel párosítható a füles, a jobb kagyló külső felülete pedig most is érintésérzékeny, így finom mozdulatokkal szabályozhattam a hangerőt (fel és le simítás), válthattam számot (jobbra és balra), két koppintással pedig megállíthattam és folytathattam a lejátszást.

A legjobb lehetőség persze továbbra is a kagylóra helyezett tenyér, amitől azonnal lehalkul a zene, így akkor sem kellett lekapnom a fülest, ha egy stewardess vagy egy kollégám kezdett beszélni hozzám.

A gesztusokkal történő vezérlés ugyan nem tökéletes, lévén a rendszer hajlamos volt félreérteni a mozdulataimat (a hangerő növelése helyett számot léptetett), viszont még az apró malőrök ellenére is jóval kényelmesebb volt így használni, mint elővenni a telefont az említett funkciók kezeléséhez.

ALKALMAZKODIK ÉS TESTRESZABHATÓ

A fejhallgató legnagyobb aduásza viszont továbbra is az aktív zajszűrés, ami ezúttal is kiválóan működik. A funkció egy gombbal vezérelhető: ki- és bekapcsolhatjuk a zajszűrést, illetve harmadik nyomásra érhető el az ambient mód, ami jóval több zajt enged át, mint a közel tökéletes csendet adó aktív szűrés.

Ezzel a lehetőséggel nem zárjuk ki teljesen a külvilágot, ami főleg akkor előnyös, ha gyalogosként mozgásban vagyunk az utván, vagy szeretnénk hallani, mikor a kollégák kommunikálnak körülöttünk.

Az ambient opció ugyan már a tavaly is létezett, viszont továbbfejlesztették: a szoftver szenzorokkal figyeli az aktivitásunkat, ennek függvényében kalibrálva, hogy mennyi külső zajt eresszen át számunkra.

Gyakorlatilag a fejhallgató „tudja”, hogy ülünk, sétálunk, futunk a busz után vagy épp utazunk valahová, és ehhez igazítja a szűrést: gyaloglás közben például jóval több mindent érzékeltem a külvilágból, míg egy vonaton ülve (aminek a sebességét azonnal méri a beépített giroszkóp) a rendszer mindent megtett azért, hogy semlegesítse a szerelvény jellegzetes zajait.

És ez még nem minden, ugyanis az XM2 már képes érzékelni a nyomásváltozást is, azaz egy repülőn ülve a magasság függvényében módosít a szűrés hatékonyságán, hogy minden körülmények között a lehető legjobb hangminőséget kapjuk a lehető legtöbb zavaró tényező kizárásával.

Az aktív hangszűrés „csodáját” pedig pont egy repülőn lehet a legjobban tesztelni: a fejhallgató nemcsak a gép soha nem szűnő monoton zúgását képes szinte nullára redukálni, de bekapcsolva akár zene indítása nélkül is simán kizárhatjuk a zavaró beszélgetéseket vagy a nyughatatlan gyerkőcök zaját.

Aki gyakran repül, annak egy ilyen készülék igazi megváltás lehet.

A zajszűrés most is egyetlen gombnyomással aktiválható, viszont a tavalyi változattal szemben az XM2 mellé mobilapplikáció is jár, amiben testre szabhatjuk a szűrés mértékét, beállíthatjuk, hogy a Bluetooth-kapcsolat stabilitása vagy a zene minősége legyen-e fontosabb, illetve virtuális zenemódokat választhatunk, úgy változtatva a hangzást, hogy koncert- vagy hangversenytermi élményt kapjunk.

ÉLMÉNY MARAD A ZENE

A kényelem, a wireless technológia és a zajszűrés mellett persze nagyon fontos tényező az is, hogy mennyire szól jól a Sony fejhallgatója. A vezeték nélküli megoldásnak még mindig megvannak a maga korlátai, és az XM2 nem is az audiofil közönséget veszi célba, de a füles még akkor is kifejezetten jól teljesít, ha nem LDAC- vagy aptX HD kompatibilis eszközről játsszuk le a zenét.

A forrás persze sokat számít, de a fejhallgató még olyan szolgáltatások esetén is megfelelő minőséget biztosít, mint a Spotify vagy az Apple Music. Ebben persze szerepe van a Sony saját fejlesztésű DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) technológiájának is, ami képes felskálázni a tömörített zenefájlokat. Ezt a „rásegítést” az említett appból akár ki is lehet kapcsolni, és még így is elmondható, hogy

az XM2 kifejezetten kellemes zeneélményt produkál.

A magas hangok tisztán szólnak, a középső hangtartomány nem veszik el, és a mélyekre sem lehet panasz. Utóbbiak kicsit erőteljesebben is szólnak, mint egy hagyományos füles esetében, viszont egyáltalán nem nyomják el a magasabb tartományokat, a zenéink kiegyensúlyozottan jutnak el a fülünkbe.

Persze akad olyan füles a piacon, ami felülmúlja a Sony megoldását, elég csak a Bowers & Wilkins PX-re gondolni (120 000 Ft), viszont az elérhető funkciók tekintetében az XM2 többet nyújt, és az árcédulája is barátságosabb, mint a konkurenciáé. Persze ez a modell sem olcsó, 100 000 forintot kérnek érte, ami nem kevés pénz, de a piros pont így is jár a Sonynak, hiszen szépen lenyomták a fejhallgató árát: tavaly ilyenkor a korábbi modellhez nem nagyon lehetett hozzájutni 150 000 Ft alatt.

Az XM2 áráért ráadásul tényleg a legmodernebb technológiát kapjuk: kiválóan működő zajszűrést, normális hangminőség kíséretében, 30 órán át üzemelő aksival (az normál használat mellett egy hét töltés nélkül), a lehető legkényelmesebb kivitelben, számos extra funkcióval kiegészítve.

Az aktív zajszűrős megoldások között ár/érték arányban ennél jobb vételt aligha találunk, és a fülesre költött nem kevés pénz már az első hosszabb repülő- vagy vonatút során jó befektetésnek fog bizonyulni.