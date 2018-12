XIAOMI 70mai AUTÓS MENETRÖGZÍTŐ

Az autós kamerák egyik legnépszerűbb darabja a Xiaomi 70mai, hiszen remek felvételeket készít, könnyű beállítani, hanggal is vezérelhető, és elég kicsi ahhoz, hogy ne zavarja a szemünket vezetés közben. A Sony szenzorral rendelkező DVR Full HD felbontásban rögzíti az eseményeket, 130 fokos látószöge pedig bőven elegendő arra, hogy a mellettünk lévő sávba is átlásson. Felszerelték gyorsulásmérővel, ami a beállítottnál nagyobb erőhatást érzékelve azonnal rögzíteni kezd. Tesztünk alapján az egyik legjobb vétel a kategóriában, a HSDUGSNJ kuponkóddal pedig 11 700 forintért rendelhető lengyel raktárból.

TRONSMART ELEMENT T6 BLUETOOTH HANGSZÓRÓ

A Tronsmart Element T6 a kedvenc Soundcupunk új verziója: a remek hangzású Bluetooth hangszórón kicsit változtattak, de még mindig jól szól, ráadásul 25 wattos teljesítménnyel és remek üzemidővel hódít. A henger alakú kütyü kiváló tulajdonságokkal bír, a hangereje bőven elegendő egy nagyobb szobába, és nemcsak hangos, de szépen is szól. A jack csatlakozóval is rendelkező eszköz 15 órát bír egy töltéssel, tehát bőven kiszolgál egy hosszabb műszakot is. Az ára 13 000 Ft, de ezért egy nagyon jó, könnyen hordozható Bluetooth hangszórót kapunk.

XIAOMI XIAOWA PLUS E35 ROBOTPORSZÍVÓ

A robotporszívók egyre növekvő termékkínálatában nehéz megtalálni a nekünk leginkább megfelelő darabot, de vannak modellek, amikkel egyszerűen nem lehet mellényúlni. A Xiaowa Plus E35 ilyen eszköz, hiszen okosfunkciókkal rendelkezik, tud térképet készíteni, felmosni és viszonylag nagy szívóerővel rendelkezik. A 13 különböző szenzorral ellátott gép a hozzá tartozó applikációval könnyen irányítható, időzíthető és behatárolható a működési területe.

Vettem egy robotporszívót, azóta boldogabb ember vagyok A kínai Xiaowa Plus E35 gépre költött összeg az elmúlt évek egyik legjobb befektetésének bizonyult.

A 2000 Pa-os szívóerő bőven elegendő a mindennapi takarításhoz, ezt bizonyítja a róla készült teszt is. Az .200 mAh-s akkumulátor két és fél órás takarítást tesz lehetővé, ennyi idő alatt könnyedén megtisztít egy 200 négyzetméteres területet is. Német raktárból jelenleg a FSVKIJHM kuponnal 101 000 forintért szerezhető be, ami remek ár, főleg úgy, hogy erre már nem rakódik áfa.

TICWATCH E OKOSÓRA

Android Weares órákban nem dúskál a piac, pedig egy nagyon jó rendszerről beszélünk. Mi is használunk 1-2 ilyen darabot, és teljesen meg vagyunk velük elégedve, mindig csak az árazásukkal van probléma. A Ticwatch E viszont kivétel, hiszen meglepően olcsón hozzájuthatunk.

Az Android Wear egy okosórákra fejlesztett operációs rendszer, ennek minden előnyével. Az alkalmazások megfelelően jelennek meg, és minden a lehető legkönnyebben érhető el. A Ticwatch E ezért kapott egy 1,4 colos, érintésérzékeny OLED kijelzőt, építettek bele pulzusfigyelő szenzort, és a rengeteg letölthető applikációnak hála akár az alvásunkat is képes monitorozni. A Google Asszisztenst kihasználva tudunk hívást kezdeményezni és üzenetekre válaszolni, és a CPRIJUCW kuponkóddal most 39 000 forintba kerül.

XIAOMI AMAZFIT STRATOS OKOSÓRA

A Xiaomi régi motoros a piacon, így nem véletlen, hogy több terméke is felbukkan a listán. Az Amazfit Stratos az egyik legjobb okosóra, amit ma kapni lehet, ha sportolásra adjuk a fejünket, és amúgy is szükségünk lenne egy időmérő eszközre. Az általunk is tesztelt Stratos egy 1,34 colos, transzreflektív kijelzőt kapott, vagyis a legdurvább napsütésben is tökéletesen látható a panel.

A beépített GPS-nek hála bármikor útnak indulhatunk, akár a telefon nélkül is, és ha zenét szeretnénk hallgatni, azt is megoldható egy Bluetooth fülessel. A vízállóságnak hála úszás közben is használható, amit rengeteg más sporttevékenység mellett monitorozni is képes – ennyi funkció mellett már szinte extrának tűnik, hogy az időt is mutatja. A CROZIMOF kuponnal pedig most 49 000 forintért rendelhető.