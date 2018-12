Ez egy elpusztíthatatlan telefon, brutális aksival, egész jó áron

Ültünk a Kínából érkezett doboz előtt, és bámultuk a belőle kiesett dolgokat. Vajon kinek tervezték ezt a brutál nagy telefont, amit Ulefone Power 5 névre kereszteltek? Bárki legyen is a célcsoport, rendesen megszórták kiegészítővel a készüléket, microUSB/Type-C átalakító, Type-C kábel, Type-C/jack csatlakozó, OTG átalakító, leírás és egy olyan 5A-es töltő, ami mindennél durvább, amit eddig láttunk.

Hiába, itt nem babra megy a játék: 13 000 mAh-t kell a készülékbe pumpálni – és nem írtuk el, tényleg 13 Ah a gyári adat. Ez az egyik fő érv a strapa telefonok mellett, hogy sokáig bírják, ellenállnak mindennek, jó értelemben véve igénytelenek, és ez visszaköszön a kinézeten is. Nekünk ugyan kicsit eklektikus az itteni dizájn, hiszen mindent ötvöztek mindennel: a műanyag hátlapon bőrvarrást imitál az egy minta, a kamera körül alumíniumot, máshol robusztus műanyagot látunk, illetve

imbusz csavarok hivatottak sulykolni a készülék keménységét.

A súly, ahogyan a méret is, megdöbbentő: 330 grammhoz kapunk 6 inch-es kijelzőt, a megerősítések miatt a ház pedig egy átlagos telefon duplája. Nem is jó vele leülni, feszíti a zsebet, nehéz belerakni a telefontartókba, de egy Bud Spenceres kocsmai verekedésben használhatjuk majd babos serpenyő helyett. Az összeszerelés minősége viszont ott van a szeren, hiszen bírnia kell a külső behatásokat. Az IP szabványról ugyanakkor nem esik szó, pedig ez „selling point” szokott lenni.

Érdekes módon a készülék mindkét oldalán dupla kamerákat találhatunk, és a készülékről nem maradt le az értesítési LED és az ujjlenyomat-olvasó sem, bár utóbbi szörnyű helyre került, egészen kellemetlen a jobb oldali élen használni. Alulra Type-C csatlakozó került jack port nincs, helyette adaptereznünk kell. A gombok érdesített felületet kaptak és egyáltalán nem lötyögnek, tényleg strapabíró kivitellel van dolgunk.

TESZTÜZEM

Arra gyorsan rájöttünk, hogy a célcsoport nem mi vagyunk. Túl nagy, túl nehéz, kényelmetlen, nem vagyunk bányászok, mezőgazdászok és sziklát sem mászunk, ráadásul Hammerrel sem hajtok a Balaton jegére. A drabális kivitel nehezíti a használatot: az ujjlenyomat-olvasó nehezen elérhető, a túl nagy súly és a vastagság miatt pedig kellemetlen a készülék fogása. A Full HD-nál nagyobb, 6 colos 1080×2160 pixeles kijelző nem rossz, brutálisan tud világítani, jó tapizni is, de azért az átlagosnál nem neveznénk jobbnak.

Bár a rendszer nem akadozik – csúnya is lenne 6 GB RAM mellett – a hardver ennyi pénzért nem egy nagy durranás. A processzor MTK 6763V néven fut, amit egy Mali-G71-es GPU chip egészít ki, ez utóbbival a legnagyobb baj. Az Iron Blade-et még minimum grafikai beállítások mellett sem futtatja normálisan, egy Snapdragon 625 kenterbe veri, pedig már az sem mai csirke. Ez a rettenetes kelletlenség – ami 84 000 Antutu pontban nyilvánul meg – persze csak a hardverigényes alkalmazásoknál jön elő, a napi életet nem befolyásolja, de egy 72 000 forintos telefontól azért ennél többet várunk.

Az operációs rendszert viszont nem nagyon piszkálták,

Android 8.1 fut rajta, néhány speciális dologgal felütve. Alkalmazásgyorsító Duraspeeed, gesztusverzélés, fast capture – lezárt állapotban a hangerő dupla nyomására is fényképez -, QR/vonalkód olvasó, de még a Face ID is helyet kapott a programcsomagban. Néhány tipikus strapatelefonos dologgal viszont nem rendelkezik az Ulefone Power 5, például a mérnöki szoftverek – vízszintező, szögmérő, hőkamera, kesztyű mód – innen kimaradtak, ebben az AGM X2 volt az igazi király.

Az identitászavar a szenzoroknál folytatódik: van gyorsulásmérő, giroszkóp, közelségérzékelő és magnetométer, és a GPS és GLONASS műholdakat is befogja – mi egy szobában indítottuk el a tesztalkalmazást, és ott is látott belőlük 23-at, döbbenet. Ehhez képest minden más kimaradt, nincs nyomás- és magasságérzékelő, és NFC sem. Viszont fogad két SIM-kártyát, kezel microSD-t, illetve rendelkezik BT és duális WiFi kapcsolattal. Az ac szabványt ugyan nem ismeri, cserébe a B20-as sávot igen, így mindenhol lesz internetünk.

És akkor nézzük a lényeget, az akkumulátort, amiről egy traktort is be lehet bikázni. 13 000 milliamperóra, egy hét üzemidő, ráadásul nem is fogyaszt vészesen sokat az MTK processzor. Slusszpoén, hogy az OTG kábelen keresztül más eszközöket is tudunk vele tölteni, például drónt, fülhallgatót vagy éppen egy másik telefont, ami elég király dolog – szerintünk ezt a mobilt ezért érdemes megvenni. A telefon ugyanakkor vezeték nélkül is tölthető, de 10W teljesítménnyel elég nyögvenyelős egy 130W-os akkupakkot teletolni.

A kamera, ha csak a paramétereket nézzük, jónak tűnik. Hátul egy 21 megapixeles kamera egy 5 megapixeles szenzorral kiegészítve, amit a Sony szállít, míg elöl egy 13 megapixelre interpolált, 8 megapixeles egység dolgozik egy 5 megapixeles segédkamera társaságában – ilyen trükköt utoljára gagyi akciókameráknál láttunk, sokra nem is jó, szóval fókuszáljunk inkább a hátlapi egységekre.

A mobillal készített képek egész jók, ahhoz képest, hogy az Ulefone Power 5 egy strapatelefon. A fényméréssel azért helyenként vannak bajok, a fehéret kiégeti, ha pedig nem, akkor egy picit sötét marad a kép. A részletgazdagság viszont rendben van, látszik a 21 megapixel előnye a szokásos 12-höz képest. A bokeh effektnél azért nem mindig a céltárgy lett éles, picit bele-belehomályosít oldalról. A menürendszer viszont nagyon egyszerű, érdemes egy normálisabban használható appal – például Open camera – megtámogatni. Nagyobb felbontásban itt érhetőek el az anyagok.

Amilyen jók a képek, olyan hitványak a videók. Önmagában az 1080p/30 fps ma már nagyon kevés, ráadásul az ugráló fókusz is nehezen tolerálható – ezek a spórolás biztos jegyei, nem is szépek a felvételek, de a vadonban túlélés valószínűleg még így is menni fog.

ÖSSZEGZÉS

Az Ulefone Power 5 nem rossz telefon, csak nem testesíti meg az eszményi túlélőeszköz mintapéldányát. A tipikus strapaeszközök szenzorkészletével nem rendelkezik, IP szabványról nem esik szó, és a munkásmobilok speciális szoftveres funkcióit sem kapta meg. A hardver játékra majdnem alkalmatlan, de a hatalmas méret és súly ezt egyébként is akadályozza.

Kapott viszont egy zseniális akkumulátort, ami egy hétig bírja és power bankként is használható más eszközök töltésére. A készülék meglepő módon jó képeket készít, a sok RAM gördülékeny rendszert eredményez, a dizájn viszont minimum érdekes. A 72 000 forintos árcédula nem is olyan nagyon vészes, a készülék rendelésekor pedig az EU Priority Line áfamentes szállítás is kérhető.