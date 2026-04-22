Szijjártó Péter a Telexen: Rogán Antalt nem úgy ismerem, mint aki bárkivel szemben is gyűlöletet akar kelteni

Ebbe a választási folyamatba nagyon durva külföldi beavatkozás történt, Zelenszkij ukrán elnök, az ukrán kormány, a brüsszeli intézmények a kormányváltásban voltak érdekeltek. Azt gondolom, hogy ebbe a választási folyamatba külföldi szereplő nagyon durván beavatkoztak.

– kezdte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki a Telexnek adott interjút. Szerinte „továbbra is reális veszély az, hogy a Brüsszelben tapasztalható háborús pszichózis eluralkodik Magyarországon”.

A Fidesz háborús kampánya

A Fidesz a kampány során végig azt üzente a választóknak, hogy amennyiben a Tisza nyeri meg a választást, háborúba sodródik az ország. Szijjártó azt mondta, nem biztos benne, de nagyon reméli, hogy magyar fiatalokat továbbra sem fognak elvinni az ukrán frontra katonának. Arra a kérdésre, hogy tart-e attól, hogy a saját fiait besorozzák-e, azt mondta,

ez nem egy végletekig a valóságtól elrugaszkodott megközelítés. Egy háborús világkorszak közeledik, a világ számos pontján reális háborús veszély van. Nemcsak a saját családom miatt, hanem az egész ország miatt tartok attól, hogy a béke nem lesz mindig adott

– mondta a távozó külügyminiszter, aki azt is elmondta, hogy magát nem tartja besorozásra alkalmasnak, fiaival pedig otthon nem beszél politikáról, azt is megtiltotta nekik, hogy sok politikai tartalmat fogyasszanak, mert szerinte „a magyar politika sokkal brutálisabb, mint amilyennek lennie kellene”.

Szijjártó azt mondta, azért tette a háborút a kampány fő témájává a Fidesz, és azért támadták a Tiszát azzal, hogy kormányra kerülésük esetén háborúba vinné az országot, mert

az Európai Néppárt durván háborúpárti, a Tisza pedig ennek a frakciónak a tagja.

A leköszönő tárcavezető szerint a fennálló háborús veszélyhelyzet rossz hatással van a magyarok mentális egészségére, a háborús pszichózist végletekig fokozó Fidesz-kampány hatását azonban nem tudta megítélni, azt mondta:

végső soron mindent a választási eredmény minősít.

Társadalmi együttműködés

Az elmúlt 16 évben mindig arra törekedtem, hogy az embereket a munkájuk alapján ítéljem meg. Semmilyen támogatási rendszerben nem lehetett szempont, hogy ki milyen párttal szimpatizál. Senkinek a segítségkérését nem utasítottam el, Gyurcsány Ferenc személyi titkára ott dolgozik a külügyminisztériumban, Balogh Levente több mint 4 milliárd forint támogatást kapott az én minisztériumomtól.

– válaszolta Szijjártó arra a kérdésre, hogy a Fidesz-kormányoknak sikerült-e erősítenie a társadalmi együttműködést az elmúlt 16 évben.

Én személyesen mindig arra törekedtem, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszere valóban együttműködés legyen

– jelentette ki Szijjártó, aki nem ért egyet azzal, hogy a kormányzásuk során a gyűlöletet szították magyar emberek között.

A nemzet kisajátítása

A miniszterelnök poloskázós beszédével kapcsolatban Szijjártó azt fejtette ki, hogy „külföldi szervezetek jelentős pénzt toltak bele a Fidesz-kormány leváltásába”, azt mondta:

Magyarországon vannak olyan szereplők, akik nem a nemzeti érdektől vezérelve teszik a dolgukat. Orbán Viktor egy jelenséget írt le, ami alatt azt értette, hogy a nemzet ellen tevékenykedő szervezetek uralkodtak el a magyar politikában.

Szerinte a leköszönő miniszterelnök mindig megadta a tiszteletet a magyar embereknek.

„A haza nem lehet ellenzékben” orbáni mondás Szijjártó szerint azt jelenti,

hogy a haza ügye az első, amit mindenki szolgál, valaki kormányzati pozícióból, valaki ellenzékből. Attól, hogy valaki nem ért velünk egyet, még nem azt jelenti, hogy nem tartozik a nemzethez

– mondta a leköszönő külügyminiszter, aki reméli, hogy a Tisza-kormány is ennek tesz majd eleget.

Gyűlöletkeltés a Fidesz-médiában

A Fidesz politikai üzeneteiről és a fideszes médiában megjelenő politikai üzenetekről azt mondta:

nem tudok felelősséget vállalni egyetlen újságíró munkájáért sem.

Szijjártó bevallása szerint nem fogyaszt Fideszhez közeli politikai médiatartalmakat sem, mert az „öli a lelket”.

Ha hiszik, ha nem, egy olyan ember vagyok, akit rendszeresen látnak a TV-ben és az interneten, de én azt nem nézem, nem olvasom

– nyilatkozta Szijjártó, aki elmondta, hogy nagykövetségi jelentésekből és a kollégái által készített anyagokból tájékozódik a világ dolgairól.

Szerinte a Fideszben nem kell engedélyt kérni Rogán Antaltól, hogy valaki elmenjen egy hosszabb interjút adni a független médiának. Arra a felvetésre, hogy a Fidesz gyűlöletkeltésre, fekete kampányokra és karaktergyilkosságokra építette a hatalom fenntartásának gépezetét, aminek Rogán volt a működtetője, Szijjártó azt mondta,

Rogán Antalt nem úgy ismerem, mint aki bárkivel szemben is gyűlöletet akar kelteni.

Szijjártó szerint pont őket érték lejárató kampányok közvetlenül a választás előtt, ezért nem lehet csak a Fideszre fogni a gyűlöletkeltést:

mindkét oldal szereplőinek durva vádakkal kellett szembesülnie a politikai közbeszédben, mindkét oldalnak felelőssége van abba, hogy olyan a közbeszéd, amilyen.

Szerinte a Fidesszel nem szimpatizáló médiumoknak nagyobb az elérése, mint a fideszes médiumoknak, ezáltal a közhangulat alakításában is nagyobb szerepük van, bár neki is volt olyan érzése az elmúlt 16 évben a fideszes oldalról, hogy „ez a gyűlöletkeltés már sok”.

A Fidesz veresége

Szijjártó Péter a korrupcióról, és arról, hogy Mészáros Lőrinc mértéktelen gazdagodása szerepet játszott-e a Fidesz bukásában, azt mondta:

20 éve ismerem Mészárost, arról hogy ő hogyan és mit ért el az életben, őt kell megkérdezni és nem engem.

Szijjártó azt mondta nem tud ezért felelősséget vállalni, és eszébe sem jutott megkérdezni Mészárost, hogyan szerezte a mesés vagyonát.

Arra a kérdésre, hogy a NER-oligarchák gazdagodása szerepet játszott-e a Fidesz vereségében Szijjártó azt mondta, hogy

a kormány teljesítményét a magyar emberek azon a prizmán keresztül ítélték meg, hogy a nem politikai szereplők hogyan használták ki azt a becsületes munkát, amit a kormány tagjai elvégeztek. Személyesen dühít, hogy nem kizárólag a mi teljesítményünk alapján értékelnek minket, hanem olyan emberek magatartása és tevékenysége alapján, akik nem viselnek politikai felhatalmazást.

Szijjártó szerint ez a jelenség nem Orbán Viktor miatt jött létre, Orbán Viktor remekül kormányzott.

Én sem éreztem kellően annak a súlyát, ami most befolyásolta a választás végeredményét. Itt van például, ami a Magyar Nemzeti Bankban történt. Ahogyan én megismertem Matolcsy Györgyöt, abból nem következett ez az egész, fogalmam sincs, hogyan juthatott el odáig a dolog.

Szerinte nemcsak a korrupció és a gazdagodás, hanem a kegyelmi ügy is szerepet játszott a választási vereségben, azt mondta,

sokan kerestük, és keressük a válaszokat, mind a mai napig nem derült fény a motivációkra. Bennem is bennem van az elementáris igény, hogy miért született meg a kegyelmi döntés, de ha az illetők erre nem adnak választ, én mit tudok csinálni?

– kérdezte költőien a leköszönő külügyminiszter, bár elmondta, hogy ő személyesen nem tett erőfeszítést azért, hogy kiderüljön mi áll a kegyelmi ügy mögött.