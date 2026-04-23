Közel kétmilliárdot vett ki Szijjártó felesége az elmúlt években a profitbajnok cégéből

2019 és 2024 közt összesen 1,998 milliárd forintot vett ki Szijjártó Péter, leköszönő külügyminiszter felesége, Szijjártó-Nagy Szilvia, az Interior Design Kft. nevű belsőépítészeti cégéből- összesített az RTL Híradó.

A cégnek nincs honlapja sem, és arra, hogy kiktől kaphat megbízást, Szijjártó nem tudott felelni a Telex szerdai interjújában. Erről a témáról ugyanis sose beszélnek a feleségével. Azt is mondta, hogy nem milliárdosok, dacára, hogy a felesége két milliárdot vett ki cégéből.

Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója szerint ugyanakkor nem reális Szijjártó feleségének extra magas (50-30 százalékos) profitrátája. Ez bőven a piaci átlag fölött van, ami arra utal, hogy nem piaci módon gazdagodott meg a miniszter felesége.