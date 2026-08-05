Felmondta a szerződését Balásy Gyula cégével a Szerencsejáték Zrt.

Felmondta a Balásy Gyula-féle Lounge Group-pal fennálló szerződését a a Szerencsejáték Zrt., és átáll a többügynökségi modellre, írja közleményében a nemzeti lottótársaság.

A 2026-ra szóló három meghívásos pályázatát PR és social kommunikációs, rendezvényszervezési, valamint kampánytervezési- és megvalósítási feladatokra hirdeti meg augusztusban. Ezek a tenderek idei konkrét kampányokhoz és eseményekhez kapcsolódnak majd, előre meghatározott feltételek és szakmai elvárások mellett.

Mint ismert, a választások után Balásy Gyula, aki a rogán kormánypropaganda fő végrehajtója volt, tálcán kínálta fel céges érdekeltségeit az államnak. A Lounge nevű kommunikációs birodalom vezére könnyeivel küszködve bizonygatta a Kontrollnak adott interjújan, hogy mindent jogszerűen csináltak az állami hirdetési, majd rendezvénypiacon is monopol pozícióba kerülő cégeinél, de mivel az általuk vitt kommunikációs feladatok „túlmutatnak a piaci jellegű feladatokon”, ezek elvégzése „a legjobb helyen bent van, az államháztartásban”. Habár eredetileg Magyar Péter miniszterelnök visszautasította az ajánlatot, júliusi végi sajtóértesülések szerint az állam mégis átveheti a cégeket.

Arról, miként tarolta le fideszes hátszéllel a piacot Balásy, az alábbi cikkünkben írtunk.

A Szerencsejáték Zrt. élére nemrég új elnök került.