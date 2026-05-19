Meghan Markle esküvői fotókkal nosztalgiázott a házassági évfordulóján

Május 19-én, éppen nyolc évvel ezelőtt kötött házasságot Meghan Markle és Harry sussexi herceg. Az egykori színésznő a közösségi oldalán is megemlékezett a mérföldkőről, egy csokor esküvői fotót posztolt, megosztott továbbá képeket a lagzijukról is.

Ma nyolc éve…☀️

– fűzte hozzá posztjaihoz a hercegné, melyeknek egyikében az esküvőn fellépő Elton Johnról is látható fotó, a királyi család tagjai azonban nem tűntek fel a képeken.

Sok minden történt az esküvő óta

Mint ismeretes, alig két évvel a menyegzőt követően Harry és Meghan úgy döntöttek, hogy visszalépnek uralkodói tevékenységeiktől és a tengeren túlra költöznek elsőszülött gyerekükkel, Archie-val, amivel igen nagy botrányt kavartak. A királyi családdal való feszült viszonyon az sem segített, hogy 2021-ben Meghanék interjút adtak Oprah Winfrey-nek, melyben az uralkodói család egyes tagjait rasszizmussal és kirekesztéssel vádolták. Időközben egy kislányuk is született, akit II. Erzsébet és Diana hercegné tiszteletére Lilibet Dianának neveztek el. Kapcsolatuk azonban a hírek szerint azóta sem rendeződött a korona tagjaival.