Meghan Markle esküvői fotókkal nosztalgiázott a házassági évfordulóján

admin Grósz Petra
2026. 05. 19. 13:11
Aaron Chown - WPA Pool / Getty Images

Május 19-én, éppen nyolc évvel ezelőtt kötött házasságot Meghan Markle és Harry sussexi herceg. Az egykori színésznő a közösségi oldalán is megemlékezett a mérföldkőről, egy csokor esküvői fotót posztolt, megosztott továbbá képeket a lagzijukról is.

Ma nyolc éve…☀️

– fűzte hozzá posztjaihoz a hercegné, melyeknek egyikében az esküvőn fellépő Elton Johnról is látható fotó, a királyi család tagjai azonban nem tűntek fel a képeken.

 

Sok minden történt az esküvő óta

Mint ismeretes, alig két évvel a menyegzőt követően Harry és Meghan úgy döntöttek, hogy visszalépnek uralkodói tevékenységeiktől és a tengeren túlra költöznek elsőszülött gyerekükkel, Archie-val, amivel igen nagy botrányt kavartak. A királyi családdal való feszült viszonyon az sem segített, hogy 2021-ben Meghanék interjút adtak Oprah Winfrey-nek, melyben az uralkodói család egyes tagjait rasszizmussal és kirekesztéssel vádolták. Időközben egy kislányuk is született, akit II. Erzsébet és Diana hercegné tiszteletére Lilibet Dianának neveztek el. Kapcsolatuk azonban a hírek szerint azóta sem rendeződött a korona tagjaival.

