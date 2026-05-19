Szerekes Adrien elárulta, miért került feketelistára – egy államtitkár világosította fel az okáról

Mint ismeretes, márciusban Szekeres Adrien is kiállt Magyar Péter, a Tisza és a rendszerváltás mellett: a Nemzeti Meneten ő énekelte el az Esküszünk című dalt, amiért a családjával együtt kaptak hideget-meleget a közösségi médiában. Mint mondja, tudta, hogy helyesen cselekedett, mert, bár rettegett a következményektől, képtelen volt tovább hallgatni.

Az nlc.hu szúrta ki, hogy az énekesnő nemrég a Magyar Hang Szendvicsgeneráció című műsorának vendége volt, aminek alkalmával egyebek mellett arról is beszélt, hogy hogyan bicsaklott meg szépen ívelő karrierje 2011-ben: egyszer csak nem játszották többé az addig állandóan műsoron lévő dalait a rádiók, és elmaradtak a felkérései is. Ennek okáról most beszélt először.

2008-ban indultam az Eurovíziós dalverseny nemzeti döntőjén, amit tulajdonképpen holtversenyben megnyertem a Csézyvel. Csináltunk egy lemezt, és akkor most egy picit ugrok, de jött a médiatörvény, és az Eurovízió kapcsán engem megkérdezett arról egy újságíró, hogy mit gondolok arról, hogy a Magyarország színeiben induló Wolf Kati miért szerepelt ilyen rosszul ezen a versenyen, mikor a produkció megítélésük szerint jó volt. És akkor én azt bírtam nyilatkozni, hogy kétség nem fér ahhoz, hogy a Wolf Kati a Rakoncai Viktor dalával az egyik legszínvonalasabb produkció volt ott az Eurovízión.

„De, mivel ez az egész eurovíziós versengés arról szól, hogy szavaznak egymásra az országok, én azt gondolom, hogy most nem vagyunk népszerűek Európában, nem szeretnek minket, és ezért nem szavaztak ránk. Ezért végzett ilyen helyen Wolf Kati. Na én ezt így szépen lenyilatkoztam. Úgy, ahogy egyébként korábban 10-11 éven keresztül mindig elmondtam azt, amit amit gondoltam, és ebből soha nem volt probléma. És akkor egyszer egy eseményen egy államtitkár azt mondta nekem, hogy azt ott nem kellett volna mondani. De, mondom, mit? És elmondta ezt a történetet, amit, őszintén megmondom, nekem úgy kellett felidéznem, hogy tényleg, hát valószínű mondtam ilyet, mert így gondolom, de, hogy azért ez egy körülbelül nem tudom, hat-nyolc soros cikk volt valahol. Azt mondták, ezt nem kellett volna, mert akkor ott mindenkinek ki lett adva, hogy akkor ki kell dobni az összes CD-met”

– emlékezett vissza az énekesnő, majd azt is felidézte, hogy amikor elmentek a rádióba a Csak játék című lemezének dalaival, azt mondták neki, „náluk ez a nő nem fog pörögni”.

Ez volt a visszajelzés. Tehát már nem mondták azt, mint korábban, hogy betesszük a szelektorba, és akkor vagy átmegy, vagy nem, meg tesztre küldjük a hallgatóknak – nem. Ez a nő nálunk nem fog pörögni. Így.

Mint mondja, később ugyanilyen váratlanul került vissza a pikszisbe, amire semmiféle magyarázatot nem kapott. Egyszer csak felhívták azzal, hogy „jaj de jó, most már meg lehet hívni a művésznőt!”

Egyébként én úgy tudom, hogy körülbelül havonta mentek ki ezek a listák: megvolt, hogy éppen ki az, akit nagyon hívni kell, ki az, akit nem.

A beszélgetés alkalmával Szekeres arra is kitért, hogy az igazán komoly érvágást a TAO-támogatások szelektált kiosztása jelentette a számára, az államilag támogatott koncertre ugyanis a legdrágább jegy annyiba került, mint az ő koncertjére a legolcsóbb.

Tehát egyszerűen piaci alapon máshogy tudtál számolni, viszont pontosan emiatt teljesen kiszorultál. Mi ott akkor majdnem csődbe mentünk, ezt így el kell mondani

– vallotta be.